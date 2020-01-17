Архив передач

Клады и законы земли чешской

Катерина Айзпурвит
17-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Кто из нас не мечтал найти спрятанное сокровище? Сундук дукатов, старинный клинок, волшебное кольцо... В Чехии каждые несколько месяцев появляются сообщения об обнаруженных в лесу, на поле и даже на собственном огороде древних украшениях, оружии, золотых и серебряных монетах. Однако эти артефакты далеко не всегда попадают в музеи – нередко граждане, преступая закон, предпочитают продать их на черном рынке. Премию в размере 10% от стоимости клада они считают недостаточным вознаграждением за свою удачу, к тому же и она выплачивается не всегда.

Скачать: MP3

Писатель О. Генри как-то сказал: «Из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, именно кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд». И сегодня по чешским лесам и полям бродят десятки любителей приключений, вооруженные, правда, уже не цветком папоротника, а металлодетектором.

археолог Ондржей Хвойка, фото: Андреа Полакова, ЧРоархеолог Ондржей Хвойка, фото: Андреа Полакова, ЧРо В Чехии действует закон, что все, найденное в земле, принадлежит государству. «В музее нам ничего не заплатят», – оправдываются те, кто продает найденные древности на черном рынке или через интернет. Преподаватель университета Южной Чехии, археолог Ондржей Хвойка считает такие аргументы несостоятельными. «Находка не принадлежит этим людям, это – государственная собственность, общее культурное наследие. Так что они обязаны отдать найденное, даже если они не получат за это вообще ничего. Порядочный человек, нашедший отдельный предмет или целый клад, в идеале оставит его в земле и вызовет археолога. Тем самым он получает право на вознаграждение, которое выплачивает краевая администрация. Для этого нужно выполнить еще некоторые формальности – чтобы археолог представил свое заключение, а пражский Археологический институт провел оценку находки».

Пражские гроши – по выгодному курсу

Пражские гроши, Фото: Ивана Бернаткова, Český rozhlas LiberecПражские гроши, Фото: Ивана Бернаткова, Český rozhlas Liberec Гуляя в лесу у Высоке-над-Изерой, местный житель нашел 159 серебряных монет, сложенных в керамический горшок и прекрасно сохранившихся – в обращении они находились недолго. «Монеты были зарыты в земле примерно в 1330 году. Это так называемые пражские гроши; некоторые из них относятся к времени правления Вацлава II, а большая часть была отчеканена в эпоху Яна Люксембургского», – рассказывает археолог Ян Простршедник.

Клад прохожий честно передал в музей города Турнов, за что получил вознаграждение в размере 136 920 крон (около 5,5 тысяч евро). Эта сумма вдвое превышает причитающуюся по закону. Нумизматический отдел Национального музея оценил стоимость монет в 684 000 крон, и 10% составило бы 68 460 крон, однако администрация Либерецкого края решила поощрить честность граждан и удвоила премию, надеясь, что и другие исторические ценности попадут в музей, а не на рынок.

Золотая спираль бронзового века

Золотая проволока, обнаруженная в районе г. Наход, фото: Романа Пацакова, ЧРоЗолотая проволока, обнаруженная в районе г. Наход, фото: Романа Пацакова, ЧРо Среди самых громких находок последнего времени можно назвать изделия бронзового века – девять золотых спиралей, по форме напоминающих браслеты. Неизвестный мастер сделал эту проволоку, которая могла служить как заготовкой для украшения, так и платежным средством, около трех тысяч лет назад, а весной 2019 года их нашел житель города Наход, выгуливавший в лесу собаку. Землю разрыли кабаны, и золотая проволока просто торчала из земли. Находка передана в музей, а владелец собаки подал заявление на получение причитающегося вознаграждения.

Однако, например, кладоискатель-любитель Иржи Перница, который в начале января 2020 г. в области Моравский Карст, неподалеку от Брно, нашел 50 серебряных монет XVI века, не имеет права на свою долю, хотя сразу же сообщил о находке сотрудникам местного музея. Молодой человек использовал металлодетектор, поэтому считается, что он проводил археологические исследования, то есть искал ценности целенаправленно. Правда, краевые власти могут добровольно выписать ему премию, учитывая историческую ценность его находки для региона.

Фото: Институт археологи и музеологии философского факультета университета им. Масарика, CC BY-SA 4.0Фото: Институт археологи и музеологии философского факультета университета им. Масарика, CC BY-SA 4.0 Как археологи относятся к любителям, которые из страсти к приключениям или ради наживы ходят по лесам и полям с металлоискателями? На этот вопрос Ондржей Хвойка отвечает следующее: «Действующее законодательство не запрещает использование металлодетекторов и никак специально это не оговаривает. Мы должны учитывать ситуацию, сложившуюся за последние двадцать лет, когда тысячи людей обзаводятся детекторами, хотя не все знают, для чего им это нужно. Среди них есть любители истории, которые любят старинные предметы, им просто нравится что-то искать. С этими людьми археологам следует работать, инструктировать, объяснять, что они могут делать, а что нет. Вести поиски не запрещено, если это место не является зоной археологических раскопок. Однако по закону ничего вынимать из земли нельзя. Если такой «копатель» это сделает, это уже само по себе плохо, а если он найденный предмет присвоит и тем более будет его продавать, то тем самым он совершит преступление. По сути, это кража».

При этом Ондржей Хвойка подтверждает, что ученые все чаще пользуются помощью любителей с металлодетекторами, которые способны обследовать места, до которых у археологов просто никогда не дойдут руки. Людям, готовым к сотрудничеству, ученые объясняют, что необходимо сообщать о своей находке и не нарушать «археологический контекст», то есть оставлять предмет на своем месте, а не приносить его в музей в коробке спустя два года, чтобы сказать: «Я нашел это где-то в паре километров от своей деревни».

Катерина Айзпурвит
17-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему

Средневековый вентилятор. Тайны кутногорских рудокопов

Издревле Кутна Гора «стояла на серебре» – в средние века ее рудники приносили сказочные богатства, здесь чеканился пражский грош. К…
Фото: J. Bumerl / Museum of Podblanicko

Горшочек золотых монет, или О пользе выращивания лука

Древняя чешская земля таит в себе немало сокровищ, которые порой буквально валяются под ногами. Недавно пожилой житель поселка Челиво, что…
Чехословацкие легионеры в Уфе, Фото: Public Domain

Золото Колчака на штыках легионеров

Почти 100 лет продолжаются споры вокруг исчезнувшего «Золота Колчака» и роли, которая была отведена в истории чехословацким легионерам, втянутым…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL