Клады и законы земли чешской

Писатель О. Генри как-то сказал: «Из всех, кто идет по следам копыт царя Мидаса, именно кладоискателям выпадает на долю больше всего приятных надежд». И сегодня по чешским лесам и полям бродят десятки любителей приключений, вооруженные, правда, уже не цветком папоротника, а металлодетектором.

В Чехии действует закон, что все, найденное в земле, принадлежит государству. «В музее нам ничего не заплатят», – оправдываются те, кто продает найденные древности на черном рынке или через интернет. Преподаватель университета Южной Чехии, археолог Ондржей Хвойка считает такие аргументы несостоятельными. «Находка не принадлежит этим людям, это – государственная собственность, общее культурное наследие. Так что они обязаны отдать найденное, даже если они не получат за это вообще ничего. Порядочный человек, нашедший отдельный предмет или целый клад, в идеале оставит его в земле и вызовет археолога. Тем самым он получает право на вознаграждение, которое выплачивает краевая администрация. Для этого нужно выполнить еще некоторые формальности – чтобы археолог представил свое заключение, а пражский Археологический институт провел оценку находки».

Пражские гроши – по выгодному курсу

Гуляя в лесу у Высоке-над-Изерой, местный житель нашел 159 серебряных монет, сложенных в керамический горшок и прекрасно сохранившихся – в обращении они находились недолго. «Монеты были зарыты в земле примерно в 1330 году. Это так называемые пражские гроши; некоторые из них относятся к времени правления Вацлава II, а большая часть была отчеканена в эпоху Яна Люксембургского», – рассказывает археолог Ян Простршедник.

Клад прохожий честно передал в музей города Турнов, за что получил вознаграждение в размере 136 920 крон (около 5,5 тысяч евро). Эта сумма вдвое превышает причитающуюся по закону. Нумизматический отдел Национального музея оценил стоимость монет в 684 000 крон, и 10% составило бы 68 460 крон, однако администрация Либерецкого края решила поощрить честность граждан и удвоила премию, надеясь, что и другие исторические ценности попадут в музей, а не на рынок.

Золотая спираль бронзового века

Среди самых громких находок последнего времени можно назвать изделия бронзового века – девять золотых спиралей, по форме напоминающих браслеты. Неизвестный мастер сделал эту проволоку, которая могла служить как заготовкой для украшения, так и платежным средством, около трех тысяч лет назад, а весной 2019 года их нашел житель города Наход, выгуливавший в лесу собаку. Землю разрыли кабаны, и золотая проволока просто торчала из земли. Находка передана в музей, а владелец собаки подал заявление на получение причитающегося вознаграждения.

Однако, например, кладоискатель-любитель Иржи Перница, который в начале января 2020 г. в области Моравский Карст, неподалеку от Брно, нашел 50 серебряных монет XVI века, не имеет права на свою долю, хотя сразу же сообщил о находке сотрудникам местного музея. Молодой человек использовал металлодетектор, поэтому считается, что он проводил археологические исследования, то есть искал ценности целенаправленно. Правда, краевые власти могут добровольно выписать ему премию, учитывая историческую ценность его находки для региона.

Как археологи относятся к любителям, которые из страсти к приключениям или ради наживы ходят по лесам и полям с металлоискателями? На этот вопрос Ондржей Хвойка отвечает следующее: «Действующее законодательство не запрещает использование металлодетекторов и никак специально это не оговаривает. Мы должны учитывать ситуацию, сложившуюся за последние двадцать лет, когда тысячи людей обзаводятся детекторами, хотя не все знают, для чего им это нужно. Среди них есть любители истории, которые любят старинные предметы, им просто нравится что-то искать. С этими людьми археологам следует работать, инструктировать, объяснять, что они могут делать, а что нет. Вести поиски не запрещено, если это место не является зоной археологических раскопок. Однако по закону ничего вынимать из земли нельзя. Если такой «копатель» это сделает, это уже само по себе плохо, а если он найденный предмет присвоит и тем более будет его продавать, то тем самым он совершит преступление. По сути, это кража».

При этом Ондржей Хвойка подтверждает, что ученые все чаще пользуются помощью любителей с металлодетекторами, которые способны обследовать места, до которых у археологов просто никогда не дойдут руки. Людям, готовым к сотрудничеству, ученые объясняют, что необходимо сообщать о своей находке и не нарушать «археологический контекст», то есть оставлять предмет на своем месте, а не приносить его в музей в коробке спустя два года, чтобы сказать: «Я нашел это где-то в паре километров от своей деревни».