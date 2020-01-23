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Китайские авиалинии прекратили продажу билетов из Пекина в Прагу

Ирина Ручкина
23-01-2020
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С марта 2020 года, по всей вероятности, прекратятся прямые рейсы из Пекина в Прагу. Китайские авиалинии Hainan Airlines перестали предлагать билеты на этот период. Эту информацию чешскому издательству Deník N подтвердило Министерство иностранных дел Чешской Республики.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу

«На данный момент у нас нет официальной информации о том, почему был сделан этот шаг. Поэтому мы не знаем, является ли это временной или окончательной мерой, и какова мотивация Китая - коммерческая или политическая», - сообщила пресс-секретарь Чернинского дворца Зузана Штихова. Продажа билетов была приостановлена с первого марта 2020 года.

«Министерство иностранных дел считает прямые рейсы важным элементом взаимоотношений с нашими зарубежными партнерами, они поддерживают не только бизнес и туризм, но, прежде всего, личные контакты», - отметила Зузана Штихова, добавив, что представители Министерства иностранных дел планируют при первой же возможности спросить китайскую сторону, что стало причиной принятия решения об отмене прямых рейсов из Пекина в Прагу.

Аэропорт Вацлава Гавела подтвердил приостановку продажи прямых билетов в столицу Китая. «Авиакомпания Hainan Airlines сообщила нам о прекращении продажи билетов по маршруту Прага-Пекин с марта текущего года. О каких-либо других изменениях нам в настоящее время неизвестно », - сообщила Катержина Павликова, пресс-секретарь пражского аэропорта, добавив, что рейсы в Шанхай, Сиань и Чэнду остаются без изменений.

В 2019 году прямыми рейсами между Прагой и Китаем воспользовалось 188 000 пассажиров.

По словам чешских дипломатов, авиация и туризм стали заложниками ухудшения чешско-китайских отношений, что стало причиной аннулирования договора о партнерстве между двумя столицами.

Ирина Ручкина
23-01-2020
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