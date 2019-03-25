Кинопремия «Чешский лев». Хрустальный зверь «подмигнул» молодежи

Что касается неожиданностей, то от «Чешской кино- и телевизионной академии» ее дождался режиссер Ондржей Торян и создатели фильма «Томан» (Toman). Картина считалась фаворитом, так как проходила сразу по тринадцати номинациям, однако, ни одного хрустального «Чешского льва» не получила.

Главными героями вечера стали творцы молодежной road movie режиссера Олмо Омерзу «Все будет» (Všechno bude) о бегстве двух подростков на угнанном автомобиле через заснеженную Чехию. Им были вручены «Чешские львы» в номинациях – «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», а также две статуэтки за лучшее исполнение женских и мужских ролей второго плана.

«Путь был длинным. Мы очень долго искали мальчишек, которые бы лучше всего соответствовали сценарию и были бы по-настоящему аутентичными. Только после того, как мы нашли Томаша Мрвика и Яна Угера, мы начли репетировать. Этот период продолжался несколько месяцев. Вместе со мной мальчишек к съемкам готовила Элишка Крженкова. Мы много импровизировали. Я старался найти способ, как «впечатать» мальчишек в этот фильм. Я рад, что получилось», – комментирует режиссер Олмо Омерзу.

Элишку Крженкову, премированную за лучшее исполнение женской роли второго плана, благодарил и ее партнер по фильму «Все будет» четырнадцатилетний Ян Франтишек Угер, так же обладатель «Чешского льва» за исполнение мужской роли второго плана: «Съемки были замечательными. На несколько месяцев Элишка Крженкова стала нашим тренером. Благодаря ей этот фильм такой красивый».

Успех отпраздновал и удостоенный четырех чешских львов фильм «Хастрман» (Hastrman, вольный перевод «Водяной»), кинодебют актера и музыканта Ондржея Гавелки, снятый по мотивам одноименного романа знаменитого чешского писателя Милоша Урбана.

Статуэтки льва за эту картину получили актер Карел Добры («Лучшее исполнение главной роли»), Дивиш Марек («Лучшая операторская работа»), Петр Вайсар («Лучшее музыкальное сопровождение») и Ева Коткова за костюмы.

«Роль мне нравится. Театральный жест мне ближе, чем обыденность. Сейчас я не знаю что сказать. Возможно, эмоции придут завтра», – отнекивался от журналистов актер Карел Добры.

Радость переполняла и режиссера-дебютанта Ондржея Гавелку, хотя собственного «Льва» он и не получил, а лишь подержал в руках чужего: «Это не моя статуэтка. Она принадлежит оператору Мареку Дивишу. Я очень надеялся, что он ее получит. Его камера прекрасна. Он очень сильно мне помог во время съемок. Работать с ним было очень приятно еще и потому, что он большой шутник и прекрасный человек».

Главный приз за женскую роль достался Еновефе Боковой за роль в фильме «Моменты» (Chvilky).

За исключительный вклад в кинематографию «Чешского льва» получила режиссер Вера Пливова-Шимкова.