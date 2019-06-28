Кинофестиваль в Карловых Варах уже расстелил красную дорожку

С огромного плаката на карловарской набережной улыбается обладательница «Оскара» Джулианна Мур – на церемонии открытия фестиваля знаменитой актрисе будет вручен «Хрустальный глобус», а ее супруг – режиссер Барт Фрейндлих представит свою новую работу – фильм «После свадьбы» (After the Wedding). В ремейке датской картины 2006 года, помимо Мур, сыграл Билли Крудап.

Перед отелем «Термаль» уже расстелена красная дорожка, а на случай тропической жары, которая не редкость в Чехии этим летом, приготовлена система искусственного тумана для «уличного охлаждения». Частью церемонии открытия станет традиционный концерт, который начнется 28 июня, в 22 часа 45 минут, перед «Термалем». Чешский национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Карла Дэвиса исполнит She Loves You, Yesterday и другие хиты «Битлз».

В главном конкурсе будут участвовать двенадцать фильмов. В этом году там нет ни одного фильма чешского режиссера, однако чешские ленты заявлены в конкурсах «К Востоку от Запада» и «Документальное кино». В последнем внимание критиков уже привлекла лента чешского режиссера Мартина Маречека «За холмами». Отец и сын отправляются на автомобиле в Россию – русская мать несколько лет назад забрала дочь на родину, разделив таким образом семью, члены которой не виделись несколько лет. Герои картины комментируют свое путешествие из Брно в Дивеево.

Сергей Лозница – в составе большого жюри

Организаторы уже объявили состав жюри 54-го Международного фестиваля. В большое жюри вошли чешский сценарист Степан Гулик, палестинский режиссер Аннамари Ясир, украинский режиссер Сергей Лозница, греческая актриса Аггелики Папоулья и французский продюсер Шарль Тессон. В жюри программы «К Востоку от Запада» включены чешский режиссер и сценарист Томаш Павличек, украинский продюсер Денис Иванов (продюсировал «Донбасс» Лозницы), финский режиссер и сценарист Юхо Куосманен, греческий продюсер Ионна Стаис и литовский продюсер Дагне Вильджюнайте.

В числе гостей фестиваля – американские актеры Патриша Кларксон, Билли Крудам и Кейси Аффлек. Последний представит свою режиссерскую работу «Свет моей жизни». Картина переносит зрителя в постапокалиптическую реальность, в которой погибли все женщины. Выжить удалось только одной девочке, которая скрывается в лесу вместе со своим отцом, роль которого исполнил сам Кейси Аффлек.

Среди наиболее ожидаемых лент программы кинокритики называют «Мозаичный портрет» (Mosaic Portrait) китайского режиссера Джай Йиксианжа, рассказывающий историю 14-летней девочки, обвиняющей в своей беременности школьного учителя. Еще один хедлайнер фестиваля – черно-белая драма «К звездам» (To the Stars) Марты Стефенс (США) с участием Кары Хэйуорд.

Немецкий режиссер Ян Оле Герстер возвращается в Карловы Вары с премьерой психологической драмы «Лара» (Lara), главную роль в которой исполнила Коринна Харфуш. Британский режиссер и сценарист родом из Камбоджи Хон Хау представит свою новую работу «Сезон дождей» (Monsoon). Герой после многолетнего отсутствия приезжает во Вьетнам, чтобы найти дом своего детства и развеять там прах родителей.

«Бык» Акопова, прибывший с «Кинотавра»

В программе фестиваля также заявлена российская лента «Бык» режиссера Бориса Акопова, победившая на «Кинотавре». Фильм показывает зрителю криминальный мир Подмосковья 1990-х.

Украину на Карловарском фестивале представит фильм «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича, уже завоевавший главную награду на фестивале в Вильнюсе. Это история о молодом звукорежиссере, который после ряда неудач получает шанс на лучшую жизнь – записав голоса закарпатских животных, он может переехать из Украиной в Канаду, однако расстаться с родиной оказалось непросто.

Завершится форум показом ленты американского режиссера Ниши Ганатра «В прямом эфире» (Late Night) о ведущей ночного ток-шоу, чья жизнь переворачивается, когда она берет в свою мужскую команду единственную женщину-автора.

Международный кинофестиваль Карловы Вары относится к самой престижной категории «A», куда также входят такие известные киносмотры как Каннский, Венецианский, Берлинский и Московский фестивали.

За билетами на показы выстроились длинные очереди, причем некоторые любители кино провели там всю ночь.