Кеды из каучука и кофе? Для чешских дизайнеров нет ничего невозможного!

Каждый дизайнер имеют свою идеологическую зацепку. И в современном мире все больше модельеров осознают масштаб влияния деятельности человека на жизнь на земле. Все больше производителей старается работать так, чтобы максимально снизить вред для окружающей среды, повторно использовать различные материалы, потому что верят – это поможет сохранить нашу планету.

Подобных взглядов придерживается также чешский дизайнер Ева Клаболова. В товарном цехе № 44 на улице Вавречкова в городе Злин некогда производил обувь сам Томаш Батя. Теперь здесь работает Ева – ее фирма KAVE производит обувь из остаточных тканей и использованного каучука. Как считает сама дизайнер, использование остаточных материалов является одним из базовых принципов устойчивой моды. Свой обувной бренд, а также принципы этичного производства Ева Клабалова представила в рамках фестиваля Designblok:

— Мы используем ткани остаточного производства – то есть то, что произвели другие компании, но которые не были до конца использованы ими же в собственном производстве. Например, когда компания изготавливает тысячу кроссовок, на которые идет несколько сотен метров ткани, всегда остается два, пять или семь метров, которые им для производства уже не годятся. Зато мы можем их использовать. Так что я, фактически, чищу склады.

Использовать нельзя выбрасывать

Идея обуви, которая будет производиться по принципу, основанному на устойчивом образе жизни, пришла в голову Еве Клабаловой во время ее поездки в Китай, где она работала в крупной обувной компании после окончания вуза.

— Я занималась разработкой дизайна и созданием заказов для производственных фабрик. Именно тогда я осознала, как расточительно мы обходимся с материалом, используемом в процессе производства. Я стараюсь употребить весь имеющийся материал, даже если кеды придется шить из двух разных кусков ткани. Если по метражу у меня есть ткань на пятьдесят пар, значит их будет пятьдесят.

Производство собственной марки обуви KAVE Ева Клабалова решила организовать так, чтобы максимально разумно и с пользой использовать все необходимое сырье. Например, подошва делается из каучука, оставшегося после изготовления другой обуви. Каучуковая подошва запекается на так называемой «ножке» – макете в форме человеческой лодыжки, установленной вверх ногами.

— Тканевую часть обуви мы оборачиваем вокруг подошвы и одеваем на эту саму «ножку». Постепенно подметка начинает понемногу формироваться, это значит, что самое время добавить еще несколько слоев каучука, чтобы подошва была более твердой и надежной. Достаточно пяти минут, после чего можно снять готовый ботинок с пресса.

Экологично = ответственно

После этого на подошве остается еще немного лишнего каучука, который необходимость срезать. Этот материал «вулканизированный», то есть, обработан теплом и давлением, поэтому его уже нельзя использовать в дальнейшем производстве для создания подошв. Однако его можно применить иначе:

— Этот материал впоследствии можно использовать во многих областях, например, в строительстве. С помощью такого каучука можно, например, заделывать ямы на дорогах или детских площадках.

По словам Евы Клабаловой, применение остаточных материалов является одним из способов устойчивого развития моды. Кроме того в своем производстве она применяет те материалы, о возможности использования коих в обувной промышленности большинство людей и не подозревают:

— Я сотрудничаю с одним местном кафе, потому что я обожаю кофе и меня очень долго раздражало, что использованная кофейная гуща просто так выбрасывается. Конечно, кто-то ее использует для компоста, но в глобальном масштабе почти все кафе выбрасывают тонны кофейной гущи. Поэтому я начала добавлять ее в каучук и создала смесь для производства подошв обуви. Конечно, процесс создания идеальной смеси занял некоторое время, но зато теперь мы создаем отличные подошвы. И, если присмотреться, в ней можно разглядеть небольшие зернышки, как в кофейной гуще.

К 2019 году в мире за год производится около 80 миллиардов единиц одежды. Это происходит благодаря fast fashion – бизнес-модели, цель которой максимально быстрое производство максимально дешевых вещей, соответствующих новейшим трендам. С момента возникновения тренда до появления таких вещей во всех сетевых магазинах мира иногда проходит всего неделя. Понятно, что для достижения подобных результатов часто прибегают к негуманным условиям труда и неэкологичному производству. Поэтому все больше людей стремятся умерить консьюмеризм и начать потреблять осознанно. А Ева Клабалова доказывает, что «этичная» мода может быть не только экологичной, но и стильной.