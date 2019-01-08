Каждый шестой прокурор – бывший член компартии

В Верховной прокуратуре Праги – 30% сотрудников с коммунистическим прошлым, в Наивысшей прокуратуре в Брно таковых – 28%, включая одного из четырех заместителей Игоря Стржижа. С 1987 по 1989 год он занимал пост военного прокурора. В городе Тржебич четыре из шести прокуроров бывшие владельцы красного партбилета.

«Нам известны случаи, когда долгие годы коммунистическим преступникам удается избегать суда. Этого не было бы, если бы уже в 90-х годах в сфере юстиции прошла реформа, и соответствующих работников удалось заменить другими, способными относиться к разбираемым делам, как минимум, нейтрально», – комментирует Томаш Пецина, активист, в 2011 году добившийся придания огласке списка сотрудников системы юстиции, имевших отношение к компартии.

В качестве оппонента выступил Петр Малы, пресс-секретарь Наивысшей прокуратуры Чехии: «У сотрудников нельзя обращать внимание исключительно на их политическую принадлежность в прошлом. Прежде всего, необходимо исследовать профессиональный и моральный уровень. Что касается заместителя наивысшего прокурора Игоря Стржижа, то в его отношении нет малейших сомнений».

Союз прокуроров напоминает, что в начале 90-х годов все прокуроры, а также судьи, подверглись проверкам. Каждый из допущенных к работе сотрудников был повторно назначен министром юстиции. Причем членство в компартии не рассматривалось в качестве препятствия для продолжения службы.

Большинство прокуроров, работавших в период коммунистического режима, являлись членами главной партии страны, хотя формального этого никто не требовал.

Как обращает внимание пресс-секретарь Минюста Владимир Ржепка, причины для вступления в компартию могли быть самые разнообразные: «Недопустимо всех прокуроров, являвшихся членами Коммунистической партии Чехословакии, причесывать под одну гребенку. Некоторые из сотрудников противостояли давлению и шантажу, например, угрозам по поводу возможного ограничения доступности образования для их потомков. Из-за рядового членства в компартии нельзя безоговорочно девальвировать моральный облик прокурора».

Общее количество действующих прокуроров, бывших некогда в рядах чехословацкой компартии, постепенно сокращается естественным образом. На своих местах, как и судьи, они могут служить лишь до 70-летнего возраста.