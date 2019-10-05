Карпов по осени считают

Хотя до Рождества еще далеко, производители уже начинают проверять первых «осенних карпов». И в этом сезоне количество рыбы будет достаточно высоким, уверен Франтишек Клима из рыбохозяйства «Тршебонь»: «В настоящее время у нас подготовлены все садки для рыбы разной категории, которая будет сюда постепенно перемещаться. Пока они наполнены лишь частично, и рыба будет поступать туда по мере понижения температуры воды».

«Пробные» карпы, конечно, не будут храниться до рождественских праздников, а попадут на тарелки уже в ближайшие дни. Та рыба, которой суждено украсить чешский стол в Сочельник, пока плавает в пруду – основная масса поступит в продажу перед Рождеством.

Хотя карпы, которых в первые дни октября извлекли из пруда, выглядят отлично, в целом год оказался непростым, объясняет председатель правления предприятия «Тршебонь» Йозеф Малеха: «Погода в этом году оказалась для нас не самой благоприятной – весна оказалась достаточно холодной, то есть вода прогревалась не так быстро, как нам требовалось. Потом наступил летний сезон, когда на нас обрушилась экстремальная жара, и мы, как и вся страна, страдали от засухи. По нашим подсчетам, в прудах было на 30% меньше воды, чем обычно».

Специалист объяснил, что в таких условиях рыба хуже принимает пищу, что сказывается на ее росте. Тем не менее, по прогнозам производителей, 2019 год будет средним с точки зрения объема полученной рыбы, и перед Сочельником на улицах чешских городов вновь появятся огромные кадки, где плещутся и шевелят плавниками серые гиганты.

«Чешские рождественские традиции связаны с жареным карпом, так что наше ноу-хау – производство именно этой рыбы, которую мы прекрасно умеем выращивать в своих прудах. Здесь карпа разводят на протяжении уже четырех-пяти веков. Мы научились этому у наших предков, и стараемся всячески совершенствовать эти навыки. К тому же чешский потребитель привык к карпу», – поясняет Йозеф Малеха.

Перед зимними праздниками чешские СМИ, как это бывает всегда, начнут обсуждать и сравнивать стоимость рыбы наступающего рождественского сезона. Пока цены на тршебоньских карпов не известны – они будут зависеть от улова в самом конце осени. Однако примерные объемы Йозеф Малеха может назвать уже сейчас: «В планах осеннего облова прудов получить примерно 220 тонн карпа рыночной категории и 200 тонн других видов рыбы».

Помимо карпа, в прудах Южной Чехии разводят такие виды как толстолобик, щука, сом и судак, а также амур, который некогда был завезен в Чехословакию из Советского Союза. По-чешски «пруд» называется «рыбник» (rybník), что прямо говорит о его предназначении. В регионе Тршебонь находится крупнейший пруд Чехии – Рожмберк (Rožmberk), площадь водной поверхности которого составляет 489 гектаров, а объем воды превышает шесть миллионов кубометров.

Немало для создания этой совершенной системы прудов для разведения рыбы сделали здешние феодалы – князья Рожмберки, владевшие городом Тршебонь с XIV века, а Петр Вок Рожмберк увековечил свое имя в рецепте приготовления карпа, куда добавляется тмин. Это блюдо вы непременно найдете в любом ресторане города.

Справедливости ради нужно сказать, что рыба в традиционном чешском меню занимает достаточно скромное место – в год житель страны съедает в среднем менее пяти с половиной килограммов. Однако редкая чешская семья представляет себе Рождество без жареного карпа с картофельным салатом.