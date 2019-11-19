Карманный гаджет определит свежесть пива

В отличие от вина, пиво не красит возраст

О новшестве университет Брно на днях информировал в пресс-релизе. С 2008 года «Чешское пиво» („České pivo“) является охраняемой географической маркой ЕС, и свежесть пивного продукта как гарантия сохранения вкусовых характеристик является одной из первоочередных задач не только экспортеров, но и глобальных цепочек торговли. «Пиво, в отличие от вина, начинает стареть довольно быстро. Вызревание в течение нескольких лет идет на пользу вину – в отличие от пива. Поэтому нас интересует, какие процессы происходят в пиве, и каким образом можно замедлить старение продукта. Прежде всего, при вывозе за границу производители ищут разные способы стерилизации, чтобы пиво не помутнело и не испортилось», – напоминает сотрудница пражского Института исследований пивоварения и солодовничества Яна Олшовская.

Свежее пиво из будущего

– Какой «пивной технологический прорыв» удалось совершить ученым Брно и Праги?

– Остановить процесс старения сенсорно-активных веществ, по словам Олшовской, производителям пока не удается, однако новый метод позволяет измерить уровень старения сенсорных свойств пива. Очень важно, что методика применима для проверки пивных продуктов верхнего и низового брожения, в том числе с низким содержанием алкоголя и безалкогольных. А вот для темных сортов пива, которые считаются исторически более древними, такой палочки-выручалочки пока не придумали.

Высокие технологии пивного ремесла

– Что собой представляет эта «палочка-выручалочка»? Как проверить свежесть продукта, который уже находится на складе или в магазине?

– На сегодняшний день известно, что этот приборчик для экспресс- контроля качества пива – назовем его «свежестемером» – весьма компактных размеров; его можно держать одной рукой. При этом точность измерений вполне сравнима с анализом, проведенным в специализированных лабораториях. Процесс определения сенсорной стабильности продукта происходит в маленькой коробке, в так называемом black box, то есть в «черном ящике».

«На приборе установлено программное обеспечение, разработанное в нашем университете, с помощью которого точно обнаруживается определенный маркер. Высокие концентрации маркера – сигнал старения сенсорных свойств пива»,

– пояснил принцип этого устройства продекан агрономического факультета Университета Менделя в Брно Радим Церкал.

«Праздрой» – старинная пивоварня идет в ногу со временем

– Новый аппарат уже взял на вооружение кто-нибудь из отечественных производителей, или разработка еще не покидала стены университетской лаборатории?

– Преимуществом использования новаторского прибора в качестве первопроходца уже пользуется чешская пивоваренная компания Plzeňský Prazdroj. Здесь можно вспомнить, что в Пльзене первое пиво баварского сорта сварили еще в 1842 году; тогда предприятие носило название «Городская пивоварня». Именно «Праздрой» стал официальным промышленным партнером исследовательского проекта. Дело в том, что инициатива принадлежит главному пивовару и технологу этого пивзавода – он предложил найти способ, позволяющий объективно определить свежесть пива. Чешский метод является уникальным и уже запатентован.