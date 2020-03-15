Карлштейн – новые залы для древнего замка

Какие перемены ждут замок, показывает кастелян Карлштейна Лукаш Куншт. «Сейчас мы находимся в резиденции бургграфа. Раньше это помещение использовалось как зал для регистрации браков – проведения торжественных свадебных церемоний. В рамках нашего проекта мы превратим его в информационный туристический центр. В помещении справа от нас будут открыты новые современные билетные кассы, потому что сейчас в Карштейне мы продаем билеты из такого маленького окошечка. В следующем помещении будут продаваться бутерброды и так далее, здесь можно будет отдохнуть, и отсюда будет сделан выход обратно во внутренний двор».

Виноградники Карла IV

А этот темный вход похож на двери в винный погреб, однако его будут использовать с другими целями. «Через это готический портал можно будет попасть в подвал резиденции бургграфа, где мы хотим сделать экспозицию, показывающую историю того, как менялся замок в архитектурном плане. То есть посетители могут провести здесь время, ожидая начала экскурсии, посмотреть, как рос Карлштейн. За нашей спиной, в помещении, через которое мы прошли, также будет размещена экспозиция – она будет рассказывать о виноделии. Карлштейн гордится виноградниками, которые создал здесь еще Карл IV, без которых невозможно представить замок».

И в средние века, и сейчас, в замках нужно было решать такой далеко не романтический, однако насущный вопрос, как туалет. «У нас достаточно современные туалеты, которые находятся в неплохом состоянии. Но мы сталкиваемся с другой проблемой – жесткой водой, как и везде в Карлштейне. Поскольку замок стоит на известковых породах, у нас забиваются все сточные и водопроводные трубы. Сейчас мы стоим в помещении, где находятся туалеты для посетителей. На пол-этажа ниже будут сделаны новые туалеты, а на этом месте появится многофункциональный зал, где мы собираемся проводить презентацию познавательных программ для детей, лекции, небольшие культурные мероприятия».

Когда будет завершена реконструкция, которая обойдется в 150 миллионов крон, или около шести миллионов евро, еще не известно, однако кастелян Лукаш Куншт уверен, что к 2022 году все задуманное будет готово.

Неприступная крепость

Остается напомнить, что строился Карштейн как средневековая королевская крепость. Изначально король Карл возводил его как свою резиденцию, а потом принял решение использовать неприступную твердыню в качестве сокровищницы для хранения коронационных регалий, которые получил как император Священной Римской империи. В Карлштейне монарх держал и свою знаменитую коллекцию реликвий. Годом основания Карлштейна считается 1348-й. Карл IV лично следил за ходом строительства, и замок был возведен в стремительные для средневековья сроки – уже в 1355 году, за два года до полного завершения работ, император смог въехать в свою новую резиденцию.

В начале гуситских войн в замке спрятали чешские коронационные регалии, которые хранились тут двести лет. Более полугода осаждали Карлштейн гуситы, однако так и не смогли его взять. Не удалось этого сделать и шведам в году Тридцатилетней войны. В 1480 году замок был перестроен в позднеготическом стиле, а в конце XVI века ему придали черты ренессанса. Сегодняшний облик Карлштейн приобрел после реставрации конца XIX века, проведенной в духе пуризма, то есть свободном от украшений и излишеств стиле.

В 1905 году замок был открыт для посетителей и остается одной из самых популярных достопримечательностей страны – от центра Праги Карлштейн находится всего в каких-то тридцати километрах.