Карлов университет подал два иска против президента Земана

Эва Туречкова
11-02-2019
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Карлов университет в понедельник подал две административные жалобы на президента Милоша Земана. Как заявил в ходе пресс-конференции ректор Томаш Зима, президент нарушил правила назначения профессорского состава, а также академические свободы университета. «Закону должны подчиняться все, господин президент в том числе», - сообщил Зима.

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Карлов университет, фото: Ральф Ролечек, Wikimedia Commons, CC BY-NC-ND 3.0Карлов университет, фото: Ральф Ролечек, Wikimedia Commons, CC BY-NC-ND 3.0

Милош Земан, фото: OISV, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Милош Земан, фото: OISV, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Руководство старейшего в Чешской Республике и респектабельного высшего учебного заведения пытается судебным путем добиться присвоения двум педагогам Карлова университета ученого звания «профессор».

Согласно чешскому законодательству, полномочиями назначать профессоров наделен президент, а кандидатов выдвигают научные советы отдельных университетов. Однако присвоить академический титул физику Ивану Оштядалу и директору Национальной галереи, историку искусства Иржи Файту, Милош Земан отказывается.

Спор длится несколько лет, с весны 2015 года. Вопрос рассматривали уже несколько судов, в том числе и Конституционный. Пражский Городской суд вернул дело президенту для повторного рассмотрения, однако Милош Земан назначать двух профессоров не намерен. В случае Иржи Файта, президент утверждает, что кандидат не соответствует формальным требованиям, предъявляемым к кандидатам, а именно, что он занимается преподавательской деятельностью в вузе менее пяти лет.

«В письме, адресованном Минобразования, я указал на некоторые проблемные моменты в профессиональном досье господина Файта, текст письма был опубликован и на сайте Пражского града», - сообщил Земан в эфире телеканала Barrandov.

Иржи Файт, фото: Маркета КахликоваИржи Файт, фото: Маркета Кахликова Спор ведется также о том, имеет ли Файт право указывать в своем досье информацию, что он является главным редактором издания «История искусства Центральной и Восточной Европы» в девяти томах, если на момент рассмотрения его кандидатуры труд еще не был сдан в печать. По словам Файта, работа над научным справочником длилась несколько лет, и он обязан упомянуть ее в представлении к присвоению ученого звания, даже если она еще полностью не завершилась.

Что касается Оштядала, президент в качестве причины неназначения называет его связи в прошлом с коммунистической спецслужбой СтБ (аналогом КГБ).

Томаш Зима, фото: ЧТК / Катержина ШуловаТомаш Зима, фото: ЧТК / Катержина Шулова Ректор Карлова университета Томаш Зима надеется, что суд ясно определит границу между правом президента и академическими свободами университета. По его мнению, Земан посягает на права научного совета, который рассмотрением досье доцента Файта занимался.

Все аргументы будут предложены суду, заявил Иржи Файт.

«Существует такое понятие как академические свободы университетов. Высшие учебные заведения, назначая кандидатов на присвоение академических титулов, руководствуются установленными правилами, профессиональными стандартами. Только университеты могут дать оценку квалификации номинанта», - сообщил «Чешскому Радио» доцент Файт.

Эва Туречкова
11-02-2019
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