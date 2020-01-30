Карлов университет: Компьютерные игры — это целая наука

В чешской системе высшего образования это совершенно уникальная концепция. Она будет способствовать более эффективной передаче научных знаний и технологий из академической сферы коммерческим партнерам, чтобы в конечном итоге обеспечить им широкое применение. До настоящего времени эти задачи в основном выполнялись Центром передачи знаний и технологий Карлова университета, основанным в 2007 году. Одним из наиболее известных проектов является разработка образовательной компьютерной игры Attentat 1942, создание интерактивного терапевтического аппарата Homebalance. а также лечебная система PRENS, помогающая пациентам с недержанием. Подробнее об основании центра Charles University Innovations Prague рассказал ректор Карлова Университета Томаш Зима:

— Одной из причин создания центра стало желание облегчить путь от исследования или идеи до ее исполнения, практического применения и последующей возможной коммерциализации, ведь зачастую это бывает связано с определенной административной волокитой. Создание дочерней компании — это революционное решение, цель которого — сделать этот процесс максимально эффективным. Charles University Innovations Prague планирует сотрудничать с Центром передачи знаний и технологий, который сохранится в структуре университета и продолжит оказывать юридическую и патентную поддержку командам молодых исследователей.

Однако одной лишь дочерней компанией дело не ограничилось, и центр Charles University Innovations Prague основал свою собственную первую spin-off компанию (разновидность дочерней компании) Charles Games, которая будет поддерживать разработку компьютерных игр в Карловом университете, а затем продавать их. О том, куда пойдет прибыль от продажи игр, рассказал директор CUIP Отомар Слама:

— Основанию Charles Games предшествовала долгая подготовка, в рамках который мы, разумеется, составляли и необходимый бизнес-план. В нем участвовали представители отдельных факультетов и руководители будущей spin-off компании. Мы остановились на модели финансирования, в рамках которой первая прибыль будет направлена на поддержку и развитие Charles Games. Однако в долгосрочной перспективе прибыль пойдет Карлову университету как организации-основателю и будет разделена между отдельными проектами и факультетами.

Так называемые spin-off компании — это организации, которые могут использовать научные знания основной компании для развития собственных проектов. Одной из первых компьютерных игр, созданных Charles Games, станет Attentat 1942, в основе сюжета которой лежит история покушения на Рейнхарда Гейдриха. Рейнхард Гейдрих – государственный и политический деятель нацистской Германии, обергруппенфюрер СС и генерал полиции, в 1941 году назначенный заместителем (исполняющим обязанности) имперского протектора Богемии и Моравии. Гейдрих умер в 1942 году в Праге от полученных ран после покушения, организованного совместно британской спецслужбой и Национальным комитетом освобождения Чехословакии. Уже сейчас программисты работают над продолжением — Freedom 1945. Обе игры максимально точно передают атмосферу Второй мировой войны, над их созданием совместно трудились айтишники физмата и историки философского факультета Карлова университета. Подробнее о сотрудничестве рассказал доцент Мартин Влаха, замдекана физико-математического факультета Карлова университета:

— Я бы хотел отметить, что основание spin-off крайне важно еще потому, что соединяет в себе технические и нетехнические элементы. Сейчас модно говорить о важности комплексного подхода в изучении и применении естественных и гуманитарных наук, однако, зачастую эти слова остаются лишь на бумаге. А мы смогли воплотить это в жизнь. Возможно, вам известен тот факт, что Физико-математический факультет Карлова университета является одним из наиболее продуктивных научных центров страны. Однако в каждом деле важны не только научный подход и современные технологии, но и традиции.

Проект Charles Games также призван помочь студентам получить практический опыт: он предоставляет молодым разработчикам игр возможность самореализации. Игры создаются студентами и преподавателями магистратуры по разработке компьютерных игр на физико-математическом факультете в сотрудничестве со студентами и преподавателями философского факультета Карлова университета. Подробнее Мартин Влаха:

— Мы на физмате преподаем информатику уже более пятидесяти лет, и вот уже пятнадцать лет наша команда (которая отчасти участвовала в создании Charles Games) занимается разработкой компьютерных игр. Очень важно не только научить студентов абстрактным алгоритмам и формулам, но и дать им возможность «понюхать пороху» — попробовать создать игру или поработать с искусственным интеллектом. Я бы очень хотел, чтобы Charles games стала лишь одной из первых spin-off компаний, созданных Карловым университетом, чтобы этот проект был успешным и послужил образцом не только для физико-математического или философского факультета, но и для всего университета.

Центр Charles University Innovations Prague был основан Карловым университетом в 2018 году. Его задача заключается в создании и поддержке spin-off компаний для более эффективного содействия передаче научных знаний и технологий от университета коммерческим партнерам и их воплощения в жизнь. О дальнейших планах центра рассказал ректор Карлова университета Томаш Зима:

— В этом году мы планируем запустить еще два spin-off проекта, однако они будут совершенно другого направления — это будут экспериментальные проекты в области биомедицины, однако и здесь мы планируем сотрудничество нескольких отдельных факультетов нашего университета: природоведческого и физико-математического. И междисциплинарность — это именно то, что я считаю в наших проектах особенно ценным.