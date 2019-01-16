Карлов университет и его студенты: в память о Яне Палахе

16 января 1969 года Чехословакию потряс акт протеста против ввода войск Варшавского договора. В протесте не участвовали толпы несогласных, не было массовых митингов или забастовок. Свою позицию выразил только один человек – студент Философского факультета Карлова университета Ян Палах, но сделал он это так, что не заметить было невозможно. Он совершил самосожжение на Вацлавской площади. Своим поступком он хотел прервать общественное молчание и вывести своих сограждан из состояния анабиоза, в котором страна находилась на протяжении почти полугода с момента начала оккупации Чехословакии. Гибель Яна Палаха вызвала волну реакции не только внутри страны, но и за границей, имя чешского студента стало известно во всем мире.

Ровно полвека прошло с января 1969 года, но вспыхнувший тогда факел на Вацлавской площади и по сей день заставляет нас задумываться над смыслом человеческого существования. Поэтому Карлов университет в день самосожжения Яна Палаха организовал ряд мероприятий. Подробнее про отдельные события рассказал пресс-секретарь Философского факультета Петр Кукал:

— К пятидесятилетию самопожертвования Яна Палаха семь чешских организаций (Карлов Университет, Философский факультет, Институт по изучению тоталитарных режимов, Национальный музей, Mene Tekel и др.) подготовили ряд акций, которые пройдут в течение двух дней, 16 и 17 января. 17 января состоится Международная конференция «Ян Палах и другие «живые факелы» советского блока», ее организаторами выступили ректорат Карлова университета и организация Mene Tekel. Однако большая часть акций запланирована на среду 16 января, непосредственно день самосожжения Яна Палаха – открытие мемориальной плиты во внутреннем дворе здания Каролинума (там, где пятьдесят лет назад стоял его гроб, выставленный для прощания перед похоронами) и выставки «Ян Палах ‘69», посвященной не только ему самому, но и остальным «живым факелам» – всем тем, кто путем самосожжения старался бороться с тоталитарным режимом или хотя бы привлечь внимание общественности к его бесчинствам. В этот же день пройдет вечер памяти и молитва за Яна Палаха в верхней части Вацлавской площади. В 18:30 состоится памятная акция во дворе Каролинума, которую ежегодно организует Студенческий совет в день памяти Яна Палаха. Вечер завершится открытой дискуссией в актовом зале главного здания Философского факультета. В ней примут участие Кристина Анделова, профессор Томаш Галик, доктор Якуб Яреш и омбудсмен, общественный деятель и правозащитник доктор Анна Шабатова.

Ян Палах: наследие памяти

Объяснить смысл поступка Яна Палаха пытались многие: как его близкие, так и ученые – философы, психологи, политологи, социологи. Чаще всего говорят об общественной ситуации того времени. Но почему необходимо и сегодня помнить о Яне Палахе, ведь Чехия уже много лет не живет при тоталитарном режиме?

— Это крайне важно, ведь поступок Яна Палаха – вневременной, для него нет границ эпох и политических систем. И хотя мы сегодня живем не в том политическим и социальном строе, в каком жил Ян Палах, что и вынудило его прибегнуть к столь крайней форме протеста, тем не менее, мы обязаны по-прежнему защищать нравственно-политические ценности и гражданские права и свободы, их нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. И поступок Яна Палаха остается неотъемлемой частью этих ценностей.

Один из вопросов, связанных с самосожжением Яна Палаха, касается того, имеет ли человек право решать свою судьбу и по собственному разумению приносить себя в жертву за других, чтобы таким образом попытаться пробудить общество и сознание людей. Волнует ли поступок Яна Палаха умы современных студентов? Участвовали ли они в организации памятных акций или это была полностью инициатива руководства Карлова Университета? Рассказывает Петр Кукал:

— Студенты Философского факультета присоединились к подготовке всех акций очень активно и очень спонтанно. Студенческий совет Философского факультета каждый год проводит собственные независимые акции в день памяти Яна Палаха. В этом году он стал одним из полноценных организаторов юбилейной двухдневной программы. В подготовке участвовали и другие студенты, не только члены Студенческого совета – их рвение, как я уже сказал, было искренним и спонтанным: они понимают вневременное значение поступка Яна Палаха.

Память о Яне Палахе жива в Чехии и Словакии до сих пор, хотя до 1989 года на его имя было фактически наложено табу. Впервые демонстрация в его честь прошла в Праге в 1989 году, несмотря на то, что она была запрещена правящей партией, а представители оппозиционных групп были задержаны. С 1990 года 16 января ежегодно проводятся памятные акции. И несмотря на то, что отношение к поступку Яна Палаха в обществе до сих пор неоднозначно – кто-то называет его героическим, а кто-то безумным или даже позерским – ясно одно: это был один из самых ярких протестов против тоталитаризма ХХ века.