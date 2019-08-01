Кардиостимулятор в тандеме с электрокаром?

Люди с кардиостимулятором ждут квалифицированного ответа

Число пациентов с электрокардистимулятором в Чешской Республике к сегодняшнему дню перешагнуло отметку в четверть миллиона. «И мы должны дать всем им квалифицированный ответ на вопрос, не поджидает ли их за рулем электроавто смерть», – так объяснили необходимость эксперимента специалисты из больницы и медицинского факультета Университета им. Палацкого г. Оломоуц. Летом этого года они инициировали исследование и привлекли к нему в целом пятьдесят двух человек, которые полноценно живут с электрокардиостимулятором.

– Нам было очень важно собрать точные данные, касающиеся безопасности вождения электрокаров нашими пациентами. Речь идет о людях с вживленными имплантатами – как кардиовертерами-дефибрилляторами, так и кардиостимуляторами,

– пояснил главврач первой кардиоклиники Факультетской больницы Oломоуца Mилош Таборский.

Прежде чем приступить к эксперименту, ученым пришлось получить разрешение Этической комиссии местной больницы на проведение эксперимента, в ходе которого люди с вживленными сердечными имплантатами вели электрокар, давали на автомобиле задний ход, а также останавливались у станций для подзарядки. Именно ситуация подзарядки вызывала у кардиологов наибольшие опасения.

– Цель нашего исследования – выяснить, не появятся ли в разных режимах экспуатации этого транспортнoго средства проблемы с электромагнитной интерференцией (взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких волн), так как они могут повлечь за собой отключение кардиостимулятора на некоторое время. Такая ситуация поставила бы под угрозу жизнь наших пациентов.

В исследовании приняли участие пятьдесят два человека с кардиостимуляторами. Половина из них села за руль электромобиля, остальные 26 человек рулили обычными машинами с двигателем внутреннего сгорания. Каким образом проходил эксперимент?

— В автомобилях находились камеры, чтобы все было прозрачно. Тестирование проводилось на автомобилях одного из ведущих мировых производителей, а в качестве испытуемых были выбраны люди с одним типом имплантата, который соответствует мировым стандартам, – сообщил Mилош Таборский.

Эксперимент требует повтора

В ходе исследования проводился онлайн-мониторинг состояния пациентов с помощью техника, который находился в том же автомобиле, а также дополнительный удаленный мониторинг в реальном времени.

Как сообщил Таборский, эксперимент показал, что использование современных электрокаров пациентами данной категории не представляет риска для их здоровья. Лишь в двух случаях автоводители с электрокардиостимуляторами сообщили, что во время подзарядки почувствовали сдавливание в области грудной клетки, хотя регистрирующие приборы не зафиксировали в тот момент у них никаких патологических процессов. По мнению главврача первой кардиоклиники Факультетской больницы Oломоуца, эти реакции, по всей видимости, можно отнести к чисто субъективным показателям. Таборский, тем не менее, одновременно отмечает:

«Разумеется, данное исследование имеет свои границы: относительно небольшое число участников, тестирование на одном типе электроавтомобиля, отсутствие проверки индукционного метода подзарядки как одного из факторов возможного риска, а также стремительное развитие технологий в этой сфере. Поэтому в будущем надлежащий эксперимент следует провести повторно».

Аналогичное исследование в 2018 году проводили также немецкие кардиологи. Они не выявили каких-либо серьезных проблем со здоровьем у водителей данной категории в связи с эксплуатацией электрокаров. Результаты чешского тестирования вскоре будут обнародованы в научном журнале.