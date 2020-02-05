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Кардиологи IKEM: Бег бегу рознь. Как не нанести непоправимый вред своему здоровью?

Эва Туречкова
05-02-2020
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Бег считается самым доступным и полезным видом спорта, однако, как говорится, хорошего - понемножку. Врачи Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) – лучшего кардиологического центра Чехии – провели исследование среди участников пражского марафона, которое показало, что многие бегуны-любители наносят необратимый ущерб своим внутренним органам, а некоторым бег противопоказан вообще.

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Фото: Барбора НемцоваФото: Барбора Немцова Городские марафоны стали неотъемлемой частью спортивной жизни многих мегаполисов. Прага – не исключение. Ежегодно в чешской столице проходят несколько забегов, в самом известном, майском Пражском международном марафоне принимают участие спортсмены и бегуны-любители из сотни государств. В прошлом году по центру города навернули свои 42 км 195 метров почти 11 тысяч человек.

Врачи пражского IKEM, однако, предупреждают: подобное, казалось бы, полезное времяпровождение по силам далеко не каждому, на первый взгляд, здоровому человеку.

Результаты исследования показали, что многие бегуны не были к экстремальной нагрузке достаточно подготовлены. Другие заявляли о своем полном здоровье, хотя врачами были выявлены скрытые пороки сердца, гипертония, некоторые участники страдали астмой, у половины были установлены нарушения обмена жиров.

При этом, марафон представляет огромную нагрузку на весь организм.

«Во время длительного бега могут настать нарушения сердечного ритма и даже наступить внезапная смерть, к счастью, такое случается редко. Тем не менее, во время усиленных спортивных занятий это бывает самая частая причина летального исхода. Стандартно наблюдается временное повреждение почек», - перечисляет возможные негативные последствия главный врач Клиники анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии IKEM Эва Кислихова.

Фото: Штепанка БудковаФото: Штепанка Будкова

Врачи занялись исследованием состояния здоровья участников марафонов в связи с ростом числа экстренных госпитализаций бегунов молодого и среднего возраста, которые непоправимо повредили свое сердце, печень или почки. В больницу они были доставлены в критическом состоянии с симптомами перегрева организма, без сознания, со спазмами. Двоим, одному из которых было 16 лет, пришлось делать пересадку печени. Два из семи подобных случаев закончились смертью.

Ян Пирк, фото: NoJin CC BY-SA 4.0Ян Пирк, фото: NoJin CC BY-SA 4.0 Главный кардиолог IKEM Ян Пирк известен тем, что сам он сохраняет блестящую форму во многом благодаря бегу. «Важно, чтобы люди не переоценивали свои силы и умели вовремя остановиться», - говорит доктор.

«Мы никоим образом не хотели вас напугать и сказать, чтобы вы перестали бегать и легли на диван. Мы хотели довести до сведения, что бегать надо, но лишь столько, сколько организм позволяет, и не переусердствовать. Только в таком случае можно сохранить здоровье», - сообщил Пирк чешским СМИ.

Кардиолог далее настоятельно рекомендует, чтобы люди перед длительными забегами прошли медицинское обследование и убедились в том, что они действительно здоровы.

Таким образом, заключают авторы исследования, в среднем бегуны оказались ничуть не здоровее оставшейся популяции. К тому же анализ показал еще один любопытный момент – даже их вес, несмотря на регулярные тренировки, оказался вполне сравним с обычным населением.

В исследовании принимали участие 97 добровольцев, у которых до старта и по окончанию марафона врачи сделали анализ крови и провели комплексное обследование сердца. Участники испытания бежали со спортивными браслетами, позволяющими следить за их физиологическим состоянием. Все они несколько раз в неделю регулярно тренировались, 90 % из них до того ни с чем не лечились, сообщил автор проекта, врач Клиники анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Марек Протуш.

Эва Туречкова
05-02-2020
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