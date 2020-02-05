Кардиологи IKEM: Бег бегу рознь. Как не нанести непоправимый вред своему здоровью?

Городские марафоны стали неотъемлемой частью спортивной жизни многих мегаполисов. Прага – не исключение. Ежегодно в чешской столице проходят несколько забегов, в самом известном, майском Пражском международном марафоне принимают участие спортсмены и бегуны-любители из сотни государств. В прошлом году по центру города навернули свои 42 км 195 метров почти 11 тысяч человек.

Врачи пражского IKEM, однако, предупреждают: подобное, казалось бы, полезное времяпровождение по силам далеко не каждому, на первый взгляд, здоровому человеку.

Результаты исследования показали, что многие бегуны не были к экстремальной нагрузке достаточно подготовлены. Другие заявляли о своем полном здоровье, хотя врачами были выявлены скрытые пороки сердца, гипертония, некоторые участники страдали астмой, у половины были установлены нарушения обмена жиров.

При этом, марафон представляет огромную нагрузку на весь организм.

«Во время длительного бега могут настать нарушения сердечного ритма и даже наступить внезапная смерть, к счастью, такое случается редко. Тем не менее, во время усиленных спортивных занятий это бывает самая частая причина летального исхода. Стандартно наблюдается временное повреждение почек», - перечисляет возможные негативные последствия главный врач Клиники анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии IKEM Эва Кислихова.

Врачи занялись исследованием состояния здоровья участников марафонов в связи с ростом числа экстренных госпитализаций бегунов молодого и среднего возраста, которые непоправимо повредили свое сердце, печень или почки. В больницу они были доставлены в критическом состоянии с симптомами перегрева организма, без сознания, со спазмами. Двоим, одному из которых было 16 лет, пришлось делать пересадку печени. Два из семи подобных случаев закончились смертью.

Главный кардиолог IKEM Ян Пирк известен тем, что сам он сохраняет блестящую форму во многом благодаря бегу. «Важно, чтобы люди не переоценивали свои силы и умели вовремя остановиться», - говорит доктор.

«Мы никоим образом не хотели вас напугать и сказать, чтобы вы перестали бегать и легли на диван. Мы хотели довести до сведения, что бегать надо, но лишь столько, сколько организм позволяет, и не переусердствовать. Только в таком случае можно сохранить здоровье», - сообщил Пирк чешским СМИ.

Кардиолог далее настоятельно рекомендует, чтобы люди перед длительными забегами прошли медицинское обследование и убедились в том, что они действительно здоровы.

Таким образом, заключают авторы исследования, в среднем бегуны оказались ничуть не здоровее оставшейся популяции. К тому же анализ показал еще один любопытный момент – даже их вес, несмотря на регулярные тренировки, оказался вполне сравним с обычным населением.

В исследовании принимали участие 97 добровольцев, у которых до старта и по окончанию марафона врачи сделали анализ крови и провели комплексное обследование сердца. Участники испытания бежали со спортивными браслетами, позволяющими следить за их физиологическим состоянием. Все они несколько раз в неделю регулярно тренировались, 90 % из них до того ни с чем не лечились, сообщил автор проекта, врач Клиники анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Марек Протуш.