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Карантин в школах – не каникулы. Рабочий день учителей продолжается по 10 часов

Антон Каймаков
08-04-2020
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Эпидемия, карантин, школы закрыты, но сидящие на «удаленке» педагоги и их ученики трудятся не покладая рук. Главным рабочим инструментом для них стал компьютер. В обоих направлениях, от учителей к школьникам и обратно, ежедневно перебрасываются потоки гигабайтов, заключающих в себе задания и результаты проделанной работы. Учебный день в условиях чрезвычайного положения не сократился ни на секунду.

Фото: Wilmer López, PixabayФото: Wilmer López, Pixabay «Сейчас 8 часов вечера. У компьютера я сегодня вновь провел 10 часов», – рассказывает о своем очередном трудовом дне Лукаш Лис, учитель чешского и английского языка, классный руководитель 7А одной из школ города Собеслав в Южной Чехии. Под его попечением находится 90 учеников, которым каждый понедельник по электронной почте и посредством различных онлайн систем приходят от Лукаша Лиса задания на всю грядущую неделю.

«В течение двух недель я интенсивно изучал различные учебные системы в интернете, приложения, видеоконференции и прочее. Сейчас я могу сказать, что удалось найти варианты, которые подходят не только мне, но также ученикам и их родителям. Я стремлюсь распределять работу так, чтобы у детей было по одному заданию в день. Естественно, что все они отличаются по сложности и трудоемкости. Некоторые задания можно выполнить за несколько десятков секунд, а другие, наоборот, нуждаются в более усердной работе. Есть задания, для выполнения которых необходим продолжительный срок – это аудиозаписи, видеосъемка, более комплексные проекты».

Точно такую же работу учитель выполняет и у себя дома. Видеоуроки Лукаша Лиса с разъяснением конкретного материала пересылаются ученикам школы в Собеславе с завидной периодичностью. На старания своего классного руководителя ученики отвечают взаимностью. В среднем, каждый день до полудня учитель проверяет по сорок выполненных заданий, а во второй половине дня еще около двадцати.

Фото: anaterate, Pixabay, CC0Фото: anaterate, Pixabay, CC0 – «Прозвучит не очень хорошо, но, честно говоря, я не верил, что так много детей будет дома столь добросовестно работать над полученными заданиями. Из 90 детей, которых я непосредственно учу, спустя рукава к заданиям относится только 2-3 человека. Я думаю, что если бы режим учебы был стандартным и все дети каждый день ходили в школу, то лодырей среди них нашлось бы больше».

Каждый день Лукаш Лис также в чате дискутирует со своими коллегами. Педагогам также необходима координация действий, да и поделиться накопленным опытом или новыми задумками также полезно. По примеру заданий, придуманных Лукашом Лисом, например, в ряде школ ученики начали создавать собственные комиксы по мотивам прочитанных книг.

Карантин и вынужденная изоляция, конечно, принесли педагогам и ученикам много трудностей, но есть в этом и положительный момент, считает учитель Лукаш Лис: «Нет худа без добра. Возможно, ученики чуть лучше начнут относиться к своей «старой, доброй школе», станут ее больше ценить и уважать учителей».

Антон Каймаков
08-04-2020
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