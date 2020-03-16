Карантин в Чехии: только на работу и за хлебом

Общенациональный карантин был объявлен в Чехии за час до полуночи на экстренном брифинге премьер-министром страны Андреем Бабишем.

«Правительство с ноля часов 16 марта до 6 утра 24 марта сего года запрещает свободное передвижение граждан на всей территории Чешской Республики за исключением поездок на место работы и для выполнения своей предпринимательской деятельности. Исключением также является перемещение с целью обеспечения необходимым своих семей и родственников, например, приобретения продуктов питания, лекарств, средств гигиены, а также корма для животных. Исключение касается также перемещений, необходимых для обеспечения присмотра за детьми».

Запретом на свободное перемещение граждан, а также постоянно и длительно проживающих в Чехии иностранцев, не ограничиваются действия, направленные на обеспечение порядка, оказания медицинской и социальной помощи. Не затронута ограничениями работа общественного транспорта и транспортировка грузов, связанных с поставками в магазины необходимых товаров. Одновременно отменены ограничения на передвижение грузового транспорта в выходные и временно прекращено ограничения, связанные с парковкой автомобилей в населенных пунктах.

Работодателям рекомендовано в максимальной мере предоставить своим сотрудникам возможность удаленной работы из дома.

За соблюдением правил общегосударственного карантина будет следить полиция.

«Необходимо свести к минимуму контакты людей между собой. Если вы идете с кем-то из своих родственников, с кем живете под одной крышей, например, чтобы прогуляться по парку, то никто вас наказывать не будет. Однако если вы устраиваете пикник, где 20 человек сидят вместе и пьют пиво, то это уже никуда не годится. Такое поведение считается абсолютно безответственным», – подчеркнул министр внутренних дел Ян Гамачек.

В минувший четверг в Чешской Республике в связи с распространением коронавируса было объявлено чрезвычайное положение – отменены все культурные и спортивные мероприятия. С субботы закрыты магазины, за исключением продуктовых, не работают рестораны и бары. На чешских границах также введен особый режим. Пересечь рубежи страны можно только в определенных местах и с целью выполнения своих профессиональных обязанностей, прежде всего это касается жителей приграничных районов, работающих в соседней стране, или в случае предпринимательской деятельности, однако и здесь существуют ограничения. Передвижение возможно только в полосе 100 километров от границы, которую стерегут полицейские и таможенники. Помощь окажут также и 2000 профессиональных военных.

Кризисный штаб во главе с эпидемиологом

Правительством был сформирован кризисный штаб, который возглавил эпидемиолог Роман Примула. В Праге и Брно для лечения граждан, инфицированных коронавирусом, выделены две специализированные больницы. Готов принимать пациентов также специальный военный госпиталь.

На первой «линии обороны» против вируса, однако, стоят врачи-терапевты. Подавляющее большинство амбулаторий в Чехии в настоящее время работают, хотя и особом режиме, так к каждому пациенту в период эпидемии медики обязаны относиться как к потенциальному разносчику инфекции. Это необходимо в интересах защиты здоровых людей и самих врачей.

«Все врачебные кабинеты работают. Пациенты, однако, не попадут в комнаты ожидания сразу. Мы просим, чтобы пациенты нам сначала позвонили. По телефону обсуждаются все проявившиеся симптомы. Если это необходимо, то человек направляется к санитарным врачам или же в специализированную клинику, – если речь идет о гражданах, возвратившихся из зон повышенного риска. Возможно обследование и непосредственно в амбулатории, но только по предварительной договоренности и назначении времени приема, чтобы пациенты не встречались друг с другом. Все, что можно отложить, откладывается на будущее. Часть вопросов решается на уровне телефонной консультации, лекарства выписываются в электронном виде, и рецепт посылается на мобильный телефон. Сейчас режим таков. Далее многое будет зависеть от наличия средств индивидуальной защиты, которыми врачи могут воспользоваться», – комментирует Петр Шонка, председатель Объединения врачей-терапевтов.

Вопрос поставок защитных респираторов и медицинских масок обсуждается на всех пресс-конференциях, связанных с результатами заседаний Совета безопасности Чехии и кризисного штаба. Глава Минздрава Адам Войтех обещает, что средства защиты начнут поставляться врачам-терапевтам в ближайшие дни.

«Большинство амбулаторий врачей-терапевтов располагает запасом средств защиты, в первую очередь респираторов, так на два дня, некоторые на три дня, некоторые на неделю. Однако есть кабинеты, которые остались даже без простых масок. Ожидаем, что им маски поступят в течение ближайшего дня.

Если правда, что до конца недели должны осуществиться поставки респираторов также и терапевтам, то мы справимся с ситуацией. Большинство кабинетов будут работать до конца этой недели, а, получив средства защиты, продолжат свое функционирование и дальше. Я хочу подчеркнуть, что даже в случае тех, у кого уже нет масок, мы не давали команды закрыть амбулатории. Мы лишь заявили о невозможности прямого контакта с больными. Все находятся на своих рабочих местах и будут консультировать по телефону, выписывать электронные рецепты и больничные. Мы также предложили свою помощь государству, если такая ситуация настанет. Терапевты готовы отправиться в больницы и работать в отделениях экстренной помощи».

Распределение средств защиты от коронавируса в настоящее время в Чехии сконцентрировано в руках государства. Для обычных граждан маски и респираторы являются остро дефицитным товаром. На улицах городов и сел, в общественном транспорте встречается лишь минимальное количество людей в масках или респираторах. В связи с недостатком средств индивидуальной защиты от коронавируса Министерство внутренних дел настоятельно рекомендовало гражданам, выходя из дома или пользуясь общественным транспортом, использовать любые средства, позволяющие защищать органы дыхания – платки, шарфы, любые другие повязки. С полуночи 17 марта вход в общественный транспорт Праги с незащищенным повязкой лицом запрещен.