Карантин в Чехии: новые правила для пенсионеров и дотации на зарплаты

На заседании правительства Чешской Республики, посвященном правилам на время карантина по эпидемии коронавируса, состоявшемся вечером 19 марта, был принят ряд мер, меняющих порядок введенного в стране карантина. С 20 марта жители Чехии старше 65 лет как относящиеся к группе риска имеют право посещать магазины только с 7 до 9 часов утра. Ранее это время было установлено с 10 до 12 часов. Исключение составляют люди с ограниченными физическими возможностями старше 50 лет, включая сопровождающих их лиц, а также работники социальных служб.

Данное требование не распространяется на аптеки, которые любой житель страны может посещать в течение всех часов работы. В магазинах, аптеках, транспорте и любых других общественных местах по-прежнему разрешено находиться только в медицинской маске или повязке, закрывающей нос и рот.

Программа «Антивирус»

Правительство Чехии выделит компаниям субсидии, чтобы помешать увольнению сотрудников в период снижения деятельности предприятий. Дотации из бюджета составят около 1,1 млрд крон. «Мы приняли решение о выделении субсидий за карантин. Мы выплатим их всем фирмам. Из сотрудники получат 100% зарплаты, а фирмам мы компенсируем 80%», – сообщил по итогам заседания кабинета премьер-министр Андрей Бабиш.

«Субсидии выделяются на находящихся на карантине, которых сейчас, по нашим данным, насчитывается 24 тысячи. Вторая часть программы «Антивирус» распространяется на все фирмы, которые затронуло решение правительства о приостановке их деятельности. В этом случае такие компании в связи с препятствием в осуществлении трудовой деятельности со стороны работодателя обязаны выплачивать сотрудникам 100% заработной платы. Государство вернет им 80%», – пояснила министр труда и социальных вопросов Яна Малачова, которая сообщила, что принятое решение коснется приблизительно 100 000 наемных работников в стране.

Также правительство приняло решение платить пособие по уходу за ребенком всем родителям школьников до 13 лет, которые остаются дома. В настоящее время такое пособие выплачивается родителям детей до 10 лет, матерям и отцам-одиночкам, а также родителям школьников до 16 лет — на ограниченный срок 16 дней.

Проект нового закона передан на рассмотрение в Нижнюю палату парламента республики.

Ужесточение режима пересечения границы

Как сообщает Министерство транспорта, с нуля часов 23 марта для пересечения границы Чешской Республики необходимо предъявлять «книжку трансграничного работника». Без нее жителей приграничных территорий, работающих в соседней стране, не будут впускать обратно на территорию республики. Полиция обозначает штампом каждое пересечение границы.