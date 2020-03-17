Карантин в Чехии

Запрещен въезд в страну иностранным гражданам, не имеющим вид на жительство в Чехии сроком более 90 дней. Иностранцы могут беспрепятственно покидать страну.

Сообщение МВД Чехии: «Иностранные граждане, которые на момент объявления чрезвычайного положения пребывали легально на территории Чешской Республики, могут находиться в стране весь период действия чрезвычайного положения без необходимости решения визовых вопросов».

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостановлен прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС.

Жителям Чехии запрещено посещать 15 стран повышенного риска (Китай, Южная Корея, Иран, а также европейские государства, помимо Италии, это также Испания, Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания, Франция, Швейцария). Все прибывшие из этих стран, включая иностранцев, проживающих в Чехии, должны пройти 14-дневный карантин.

До 4 апреля действует возобновленный контроль на границах Чехии с Германией и Австрией. Открыто только четыре погранперехода с Австрией и семь с Германией. На помощь полиции направлена армия.

С 14 марта закрыто все автобусное, железнодорожное и водное сообщение со всеми соседними странами. Поездки за границу возможны только на личных автомобилях. Для грузового транспорта действует временное разрешение на международные перевозки. Пересекать границу могут также жители приграничных районов, работающие в соседней стране, при предъявлении подтверждения от работодателя.

На территории Чехии запрещены собрания в количестве более 30 человек.

С 00 часов 16 марта до 06 часов 24 марта запрещено свободное передвижение людей.

Что разрешено:

Ездить на работу и совершать поездки в рамках своей коммерческой деятельности

Совершать поездки в рамках помощи членам семьи

Выходить на улицу с целью приобретения продуктов питания и лекарств

Участвовать в похоронах

Перемещаться по городу для решения неотложных правовых и административных вопросов

Пользоваться общественным транспортом – только в маске или повязке, закрывающей нос и рот

Совершать прогулки в садах и парках

Заниматься доставкой необходимых товаров в магазины и курьерской доставкой

Посещать ветеринаров.

Что закрыто:

Школы, гимназии, вузы

Выборочно – детские сады

Магазины одежды, обуви, мебели, галантерея, сувениры и т.д.

Рестораны, кафе, пивные

Музеи, галереи, библиотеки, театры, концертные залы

Спа, косметические кабинеты, парикмахерские, спортзалы, бассейны.

Что работает:

Продуктовые магазины

Аптеки

Магазины по продаже гигиенических средств

Банки (за исключением отделений, закрытых по решению руководства)

Заправочные станции

Зоомагазины

Оптика, газетные киоски, прачечные, химчистки, электротовары, интернет-магазины

Еда на вынос

Автомастерские с персоналом менее 30 человек

Служба эвакуации автомобилей

Магазины запчастей

Пункты выдачи заказанных товаров

Магазины стройтоваров и продажа растений, но исключительно те, которые необходимы для ведения предпринимательской деятельности

Санатории, обеспечивающие лечение в рамках медицинского страхования

Продажа билетов на транспорт

Почты — без контакта с сотрудниками

Государственные учреждения (только понедельник и среда).

Что запрещено:

Продажа мест в гостиницах

Деятельность автошкол

Использование прачечных самообслуживания

Посещение тюрем

Посещение магазинов стройматериалов не в целях ведения бизнеса

Присутствие на открытых и закрытых спортплощадках

Посещение лежачих отделений больниц и домов престарелых

Проведение и посещение культурных, спортивных и религиозных мероприятий и ярмарок.

Нарушение правил чрезвычайного положения является нарушением закона.