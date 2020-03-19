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Карантин ученикам не помеха. Когда школа закрыта – «УчитТелик»

Антон Каймаков
19-03-2020
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«Если гора не идет к Магомету, то…» – продолжение всем хорошо известно. Вспомнили об этом изречение также в Чехии, когда из-за летающего повсюду коронавируса закрылись школы, гимназии, училища и вузы. «Если школяр не может за парту, то школа придет к нему прямо домой!» Сказано – сделано.

Фото: Česká televizeФото: Česká televize

Сначала педагоги взялись за рассылку заданий по электронной почте и разработкой тестов, которые ученики, подготовившись, заполняют удаленно, потом появились примеры трансляции лекций в on-line режиме. Тренд поддержало также «Чешское Телевидение» со своим проектом «УчитТелик» (UčíTelka), идея которого родилась, как только из-за эпидемии прекратились занятия. Специально для учеников начальных классов в 9 утра на втором общественном канале проходят телевизионные уроки.

Фото: Česká televizeФото: Česká televize «Наше призвание – помогать всем жителям страны получать всю информацию о происходящем. В кризисной ситуации, когда все школы закрыты, мы решили помочь родителям, детям, педагогам справиться с ситуацией, когда стандартное обучение невозможно», – комментирует генеральный директор «Чешского Телевидения» Петр Дворжак.

Каждый урок, а речь пойдет о чешском языке и математике, продолжается 30 минут и предназначен ученикам конкретных уровней обучения – с первого по пятый класс. Кроме учительницы в теле классе будет также по три ученика. Выбранные для работы на телевизионной площадке мальчишки утверждают, что дрожи в коленках у них нет, лишь один из них немного волнуется из-за прямого эфира.

Фото: Česká televizeФото: Česká televize Программа «УчитТелик» выходит в эфир в будние дни. После полудня, когда завершаются телеуроки, начинается специальная образовательная программа для учеников старших классов. По вторникам и четвергам в эфире запланированы блоки по подготовке к вступительным экзаменам.

«Взаимодействие ученика с педагогом во время урока невозможно заменить ничем, никакими письменными заданиями и комментариями. При этом нужно присутствовать. В этом и есть, на мой взгляд, главный плюс нашей программы», – уверен глава проекта «УчитТелик» Лубош Роси. Не забыли телеучителя также и о переменах, в данном случае физкультурных. Телевизионные разминки ведут олимпийские чемпионы.

В качестве гаранта проекта, реализация которого ведется при участии лучших педагогов страны, выступает Министерство образования Чехии.

Антон Каймаков
19-03-2020
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