Канонизация Анежки Чешской – предвестие кардинальных перемен

Анежка стала последней фигурой чешской духовной истории причисленной к лику святых. На канонизацию своей небесной покровительницы в Ватикан в ноябре 1989 года отправилось десять тысяч граждан Чехословакии

– Мы пели в ватиканском храме святого Петра «Святовацлавский хорал», a потом наш национальный гимн, и люди плакали,

– вспоминает Зденек Миша, участник общенациональной процессии 1989 г.

Правящий режим отпустил тысячи паломников за «железный» занавес

Kaк отметил чешский церковный историк Ярослав Шебек: «Это был сигнал ослабления коммунистического режима. Дело было даже не столько в самом факте канонизации, согласованном с Ватиканом, а в обстоятельствах, сопутствующих этому акту. Правящий режим относительно легко и без проволочек отпустил десять тысяч паломников за «железный» занавес. Люди могли издавать брошюры к канонизации, организовывать выступления и сопроводительные мероприятия на эту тему, а «Чехословацкое телевидение» транслировало церемонию причисления монахини к лику святых в несокращенной версии.

Анежка сыграла огромную роль непосредственно в разгар событий 1989 года, а именно 25 ноября, когда проходила торжественная благодарственная месса за канонизацию, которую служил в Пражском Граде кардинал Франтишек Томашек. В ней приняло участие много людей, приехавших ради этого из провинции. Во второй половине дня была запланирована большая демонстрация в районе Летна. Многие паломники, приехавшие на литургию, сразу после ее окончания начали стекаться прямо на пражскую Летну, на самый большой митинг первых дней революции».

Поэтому Анежка Чешская, которая является одной из духовных покровителей Чехии, стала также одним из символов «бархатной».

Борьба за канонизацию как подтверждение права на равенство и свободу

«Добиться канонизации Анежки стремился еще чешский король Карел I, правивший чешскими землями с XIV столетия, и это стремление сохранялось на протяжении всей чешской истории», – напомнил в интервью «Чешскому Радио» глава Чешской католической церкви, кардинал Доминик Дука.

– В XIX веке стремление добиться канонизации Анежки стало частью борьбы за самостоятельность и права земель Чешской короны, к которой в те времена присоединились представители всего нашего общества, включая духовенство и пражского кардинала Шварценберга. Те же усилия не прекращаются и в период нацистской оккупации, когда кардиналом был Карел Кашпар, умерший в 1941 году, как и позже в бытность кардиналом Йозефа Берана. Беран, находясь в изгнании в ватиканском общежитии для чешских и моравских богословoв Nepomucenum, написал биографию Анежки Чешской.

Петицию подписывали не только верующие

Эту эстафету принял также наш кардинал Томашек, который в 1982 году вел переписку с Папой Иоанном Павлом II о том, какое значение для нашей страны имеет личность Анежки. На пути к поставленной цели люди не раз подписывали петиции. Следует вспомнить и о процессии в Велеград в 1985 году, манифестации при свечах в Братиславе и прежде всего о самой значительной петиции, инициированной Августином Навратилом (активист, представитель католического диссидентского движения и самиздата). Ее подписывали не только верующие, но и другие люди, понимая, что речь идет о борьбе за свободу, как и большая часть подписавших документ «Хартия 77». В Оломоуце, например, подписи под петицией собирал драматург Павел Достал, ставший позже, в 1998 г., министром культуры. В определенной степени данное устремление объединило наше общество в борьбе за свободу и необходимую смену режима,

– подытоживает Доминик Дука.

Статуя Анежки в часовне святых покровителей Европы

В 2016 году, объявленном Папой Римским Франциском Годом милосердия, министр культуры Чехии передал Понтифику статую св. Анежки Чешской высотой 160 см. Ее установили в часовен святых покровителей Европы в базилике св. Петра. Именно милосердие прославило Анежку. Ее статуя также украшает пражский Архиепископский дворец, найти памятники Анежке можно в Литомышле, Червеном-Костелеце, Хрудиме. История сохранила для нас несколько удивительных изображений Агнессы еще с XIV века. Среди самых известных - Пухнеров Ковчег 1482 года: Анежка передает главе ордена крестоносцев Микулашу Пухнеру уменьшенную копию храма.

В день 30-летия канонизации Анежки Чешской торжественную мессу в ватиканской базилике св. Петра отслужит чешский кардинал Доминик Дука и епископ Зденек Вассербауер. Во время приема чешских паломников главой Католической церкви 13 ноября на площади св. Петра Папе Римскому Франциску вручат памятный подарок в виде Короны святой Агнессы, созданной чешским скульптором Даниэлом Игнацем Tрубачом. А также средства, собранные в Чехии, которые будут переданы Понтификом нуждающимся.