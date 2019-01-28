Канцлер чиновнику - рознь?

Канцлер президента Республики Вратислав Минарж подал заявление в Управление национальной безопасности на прохождение стандартной для всех чиновников процедуры проверки на моральную и профессиональную безупречность после долгих проволочек лишь в декабре 2013 года, то есть ровно через девять месяцев после того, как занял руководящий пост в администрации Милоша Земана.

Канцлер запросил проверку высшей, 4-й степени, которая дает право знакомиться с документами с обозначением «совершенно секретно», заявив, однако, при этом, что «закон его ни к чему подобному не обязывает».

Милош Земан в ходе оживленной дискуссии на эту тему тогда заявил:

«Либо он (Вратислав Минарж, прим. ред.) успешно пройдет процедуру получения проверки и получит необходимое удостоверение, и в таком случае он останется канцлером, или ему не удастся успешно завершить процесс (получения справки о благонадежности). В таком случае ему придется покинуть свой пост, и я найду себе нового канцлера».

Подобные слова из уст президента прозвучали также в 2015 году, когда выяснилось, что Вратислав Минарж не отвечает требованиям NBÚ. Канцлер пытался оспорить решение Управления национальной безопасности, оставаясь, однако, на высшем посту в администрации президента, и, в итоге, в январе 2016 г. подал против NBÚ административную жалобу.

За три дня до рассмотрения дела, и в разгар скандала, разразившегося после того, как двое судей Конституционного и Административного судов публично обвинили Минаржа в попытках влиять на их решение, канцлер подал ходатайство в Административный суд об оставлении его искового заявления без рассмотрения.

Вратислав Минарж, который согласно заявлению представителей судебной власти вызывал их на личные встречи и доносил до них, какой вердикт по тому или иному делу удовлетворил бы президента Милоша Земана, стал утверждать, что сомневается в беспристрастности судей, рассматривающих его дело.

«Один из них ранее работал в качестве ассистента Войтеха Шимичка (судьи, обвинившего канцлера в попытках манипулировать им – прим. ред.). Другой в свое время занимал место ассистента депутата от Христианско-демократической партии Людвика Говорки, который также выступал против канцлера в связи с его проверкой», - заявил от имени Минаржа пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.

За обоих судей заступился как председатель пражского городского суда Либор Вавра, сообщив, что они полностью пользуются его доверием, так и министр юстиции Ян Кнежинек:

«Я считаю, что каждый участник судебного разбирательства имеет право занять свою гражданскую позицию. Я предполагаю, что подобное заявление было сделано «участником спора», а не «чиновником»», - отреагировал министр.

Слова Минаржа раскритиковали также оппозиционные политики. Например, глава Гражданской демократической партии Петр Фиала считает безответственными и опасными попытки ставить под сомнение независимость юстиции ЧР.

По мнению главы Пиратской партии Ивана Бартоша, вопрос о том, нужна ли канцлеру справка NBÚ или нет, можно считать риторическим.

«Людям, занимающим высокие должности, не только в администрации президента, следует пройти процедурой проверки», - утверждает Бартош.

Подобного мнения придерживается также глава компартии Чехии Войтех Филип.

«У канцлера должна быть проверка минимально 2-й степени (обладатель которой имеет доступ к засекреченным документам с обозначением «D» - от чеш. «доверительная информация»). Все-таки, он готовит некоторые документы к подписи, с другой стороны, канцлер не обязательно должен присутствовать на всех встречах. Проходить проверку 4-й степени – на доступ к информации с обозначением «совершенно секретно» - это, наверное, слишком», - заявил Филип.

Остается добавить, что президент Милош Земан, неоднократно сообщивший о том, что в случае неполучения Минаржем удостоверения о благонадежности, тот покинет свой пост, ныне устами своего пресс-секретаря Овчачека заявляет: Вратислав Минарж останется канцлером.

