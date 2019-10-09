Канал Дунай-Одра-Лаба – финансово убыточен, но экономически жизнеспособен и выгоден

Специалисты считают, что с финансовой точки зрения строительства такого гигантского канала является убыточным, но экономически жизнеспособным и в результате выгодным.

«Если бы проект оказался доходным, то есть приносил деньги за прохождение по каналу кораблей и так далее, то его бы мог реализовать частный инвестор. Согласно же результатам нашего исследования, этот план является типичным инфраструктурным проектом, подобным транзитным автомагистралям или железнодорожным коридорам, и предназначается инвесторам государственного уровня», – комментирует Михаэль Трнка из компании Aquatis, осуществившей для Министерства транспорта данное специализированное исследование, которое обошлось ведомству в 27 миллионов крон (свыше 1 миллиона евро).

– «К числу факторов свидетельствующих об экономической выгодности проекта относится транспортная функция канала Дунай-Одра-Лаба. Однако нужно помнить, что это не только транспортная жила. Канал многофункционален. Это коридор для поставки воды, он может служить для производства электроэнергии и для защиты от локальных наводнений. На первом месте, конечно, транспортная функция – меньше поток машин, меньше пробок, снижаются выбросы углекислого газа, а также меньше иных сопутствующих транспортных расходов».

Михаэль Трнка предполагает (в рамках исследования подобного рода оценка не осуществлялась), что транспортная функция составляет 60% от общего объема полезных факторов, свидетельствующих в пользу строительства канала Дунай-Одра-Лаба. Предположительно, каждый час в ту или другую сторону по фарватеру канала могло бы проходить одно грузовое судно. Что, по мнению Михаэля Трнки, не помешает гражданам использовать канал также и для купания.

К числу главных факторов риска исследователи относят низкую поддержку проекта со стороны политиков и общественности.

Против проекта строительства судоходного коридора Дунай-Одра-Лаба выступает ряд экологов. В июне текущего года, например, глава комиссии по вопросам охраны окружающей среды Академии наук ЧР Йозеф Сеяк на семинаре в Сенате заявил, что авторы исследования намеренно злоупотребили методикой оценки возможного экологического вреда. По словам Сеяка, финансовые объемы ущерба экосистемам могут в итоге превысить 100 миллиардов крон (около 4 миллиардов евро).

Еще раньше, в январе 2019 года, представитель экологического движения «Радуга» Ян Пиньос в эфире «Чешского Радио» назвал проект Дунай-Одра-Лаба «лишним, разрушительным, дорогим и отдающим мегаломанией». По мнению представителя организации, это «абсурдный проект советского типа, подобный повороту течения сибирских рек с целью орошения среднеазиатских территорий». Эколог также высказал опасение об ухудшении в стране ситуации с засухами и наводнениями, о возможности обезвоживания территорий, а также упомянул об угрозе пойменным лесам Южной Моравии.

Потери воды опасаются и австрийские экологи.

Михаэль Трнка из компании Aquatis считает, что большинство протестующих экологов материалы актуального исследования не изучили, а их утверждения основываются на стереотипах, которые озвучиваются уже в течение последних 30 лет, когда речь заходит о строительстве судоходного канала Дунай-Одра-Лаба (Эльба).

«Наоборот, благодаря каналу территории можно водой обеспечить. Пойменным лесам в южной части Моравии уж точно ничего не угрожает. Именно в результате дискуссии, которую мы вели с коллегами, занимающимися вопросами экологии, мы, что касается хозяйствования с водными ресурсами, составили нейтральный вариант строительства. Для эксплуатации судоходного канала нам вода не нужна, кроме первоначального периода его наполнения, который будет продолжаться в течение пяти лет. Расчеты показывают, что речь идет о половине кубометра воды за секунду, что всегда можно найти».

Михаэль Трнка утверждает, что проектная трасса канала обходит все природоохранные зоны.

