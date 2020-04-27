Каковы шансы чехов отлучиться из родных пенатов?

До минувшей пятницы, 24 апреля, жители Чехии ввиду мер по борьбе с эпидемией коронавируса имели право лишь ездить на работу, ходить за покупками, к врачу, проветриться на природе. Решение чешского правительства об отмене введенного 16 марта запрета на свободное передвижение людей стало полной неожиданностью не только для чехов, но и для их соседей в Германии. Многими чехами отмена автоматически воспринимается как разрешение не отказывать себе в зарубежном отпуске. Так ли это? Каковы реальные шансы отлучиться из родных пенатов, и в какие края? Когда может восстановиться функционирование Шенгенской зоны?
На отмену запрета обратила внимание и немецкая газета Die Welt, подчеркнув, что «канцлер Ангела Меркель будет обсуждать дальнейшее ослабление мер по ограничению контактов не ранее мая».
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек 27 апреля в интервью газете Hospodářské noviny сообщил, что, возможно, с июля чешские туристы могли бы посещать Словакию и Австрию, а в случае благоприятного развития ситуации в регионе, очевидно, и раньше. Делать туристические прогнозы по поводу вояжей в такие страны как Италия, Франция и США, тем не менее, явно преждевременно, предупредил глава чешской дипломатии.
— В четверг к ночи граждане Чехии узнали, что границы откроются, при этом еще несколько дней до этого все слышали, в том числе от Вас, что въезд и выезд из страны, за немногими исключениями, возможно, практически будет запрещен в течение года, а то и двух. Закрытие границ на год поддерживал президент Милош Земан. Позже озвучивалась версия возможности туристического коридора между Чехией и Хорватией. Одновременно МИД Чехии призвал граждан воздержаться от поездок за рубеж, напомнив, что в других странах все еще действуют строгие правила по ограничению перемещения иностранцев, а иконсульские отделы в ситуации затрудненного пересечения границ не всегда смогут быстро справиться с наплывом заявлений. Чем объясняется такое резкое изменение позиции правительства? Вопрос замминистру здравоохранения, эпидемилогу Роману Примуле
– Я не думаю, что это фактическое изменение. Оно скорее имеет формальный характер и продиктовано решением суда, констатировавшего, что, согласно Конституции, государство не вправе полностью закрыть границы. Это также не означает возможность совершенно свободного трансграничного передвижения лиц и в данном случае все будет зависеть от того, какая ситуация в ближайшие месяцы сложится в соседних государствах. Правила для въезда и выезда будут достаточно строгими, путешественники должны предъявить подтверждение об отрицательном тесте на коронавирус, сказал замминистра в интервью «Чешскому радио».
– Отрицательный тест на коронавирус должен быть сделан максимум за четыре дня до въезда. Как сообщил глава МВД Ян Гамачек, граждане ЕС могут въезжать в страну сроком до трех дней для ведения предпринимательской деятельности. Граждане, таким образом, все –таки смогут отправиться в заграничный отпуск?
— Смогут, однако все зависит от того, о какой стране идет речь. Я осмелюсь предположить, что в большинство европейских стран въезд будет запрещен. С другой стороны, несомненно, будут проведены переговоры с такими соседними и близкими странами как Австрия, Германия, Хорватия и Словакия, чтобы в случае двусторонней заинтересованности в посещении гражданами партнерского государства обеспечить возможность такого отдыха. Однако все эти меры будут лишь исключением из общего правила.
— Вы призвали граждан к ответственности с тем, чтобы по возвращении из-за рубежа в Чехию они сами искали возможность скорее пройти тест на наличие коронавируса. Вы полагаете, что можно просто всецело положиться на сознательность граждан?
– Нет, я не думаю, что достаточно лишь одного призыва к гражданам. По возвращении из-за рубежа паспортные данные граждан, не предложивших при контроле подтверждения об отрицательном тесте на коронавирус, выданного в стране пребывания, будут зарегистрированы в базе данных. Они должны будут пройти двухнедельный карантин.
– To eсть все время до отмены ограничительных мер на чешских границах со странами ЕС будет действовать пограничный контроль?
– Да, нельзя полагаться на соблюдение принципа добровольности, так как люди будут как выезжать за пределы нашей страны, так и въезжать в Чехию. Проверять наличие подтверждения на границах будут также, например, у чешских трансграничных работников, причем каждые две недели они обязаны предоставить актуальную справку.
– Поклонники летних фестивалей интересуются, можно ли будет летом организовать какой-либо из излюбленных смотров при соблюдении мер предосторожности?
– Проведение фестивалей, так же как и спортивных матчей с участием зрителей, на данном этапе не планируется. Смягчение режима коснется лишь культурных мероприятий с максимальным числом участников до, например, полусотни. Время для массовых мероприятий еще не пришло.
Глава МИД надеется на скорое восстановление работы Шенгенской зоны. В интервью газете Hospodářské noviny министр иностранных дел Т. Петршичек вновь повторил рекомендацию МИД, что несмотря на смягчение карантинного режима, граждане в настоящее время должны тщательно взвесить необходимость пересечения границы.
«Я верю, что с июля мы смогли бы вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны. Разумеется, что будет другим положение государств, где складывается неблагоприятная ситуация вокруг коронавируса, и эпидемия не замедляется так заметно, как в нашем регионе», - указал Т. Петршичек.
Жители Чешского Тешина и соседнего польского Тешина, природной границей которых является река Олше, в субботу протестовали против закрытия границы, критикуя прежде всего невозможность поддерживать связь с семьями и ходить на работу. Города – братья связаны тесными узами сотрудничества и совместной истории.
«Жизнь приграничной области диаметрально отличается от жизни в таких столицах как Варшава и Прага. Мы здесь — один город», - подчеркнула староста Чешского Тешина Габриэла Гржебачкова. По ее словам, местные беспокоятся не из-за отпуска, и по поводу того, чтобы как можно скорее вернуться в нормальную колею: члены многих семей не виделись уже более месяца, пробматичным может стать и возвращение на работу в ряде случаев.
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