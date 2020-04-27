Каковы шансы чехов отлучиться из родных пенатов?

"С июля чешские туристы могли бы посещать Словакию и Австрию"

На отмену запрета обратила внимание и немецкая газета Die Welt, подчеркнув, что «канцлер Ангела Меркель будет обсуждать дальнейшее ослабление мер по ограничению контактов не ранее мая».

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек 27 апреля в интервью газете Hospodářské noviny сообщил, что, возможно, с июля чешские туристы могли бы посещать Словакию и Австрию, а в случае благоприятного развития ситуации в регионе, очевидно, и раньше. Делать туристические прогнозы по поводу вояжей в такие страны как Италия, Франция и США, тем не менее, явно преждевременно, предупредил глава чешской дипломатии.

— В четверг к ночи граждане Чехии узнали, что границы откроются, при этом еще несколько дней до этого все слышали, в том числе от Вас, что въезд и выезд из страны, за немногими исключениями, возможно, практически будет запрещен в течение года, а то и двух. Закрытие границ на год поддерживал президент Милош Земан. Позже озвучивалась версия возможности туристического коридора между Чехией и Хорватией. Одновременно МИД Чехии призвал граждан воздержаться от поездок за рубеж, напомнив, что в других странах все еще действуют строгие правила по ограничению перемещения иностранцев, а иконсульские отделы в ситуации затрудненного пересечения границ не всегда смогут быстро справиться с наплывом заявлений. Чем объясняется такое резкое изменение позиции правительства? Вопрос замминистру здравоохранения, эпидемилогу Роману Примуле

– Я не думаю, что это фактическое изменение. Оно скорее имеет формальный характер и продиктовано решением суда, констатировавшего, что, согласно Конституции, государство не вправе полностью закрыть границы. Это также не означает возможность совершенно свободного трансграничного передвижения лиц и в данном случае все будет зависеть от того, какая ситуация в ближайшие месяцы сложится в соседних государствах. Правила для въезда и выезда будут достаточно строгими, путешественники должны предъявить подтверждение об отрицательном тесте на коронавирус, сказал замминистра в интервью «Чешскому радио».

«В большинство европейских стран въезд будет запрещен»

– Отрицательный тест на коронавирус должен быть сделан максимум за четыре дня до въезда. Как сообщил глава МВД Ян Гамачек, граждане ЕС могут въезжать в страну сроком до трех дней для ведения предпринимательской деятельности. Граждане, таким образом, все –таки смогут отправиться в заграничный отпуск?

— Смогут, однако все зависит от того, о какой стране идет речь. Я осмелюсь предположить, что в большинство европейских стран въезд будет запрещен. С другой стороны, несомненно, будут проведены переговоры с такими соседними и близкими странами как Австрия, Германия, Хорватия и Словакия, чтобы в случае двусторонней заинтересованности в посещении гражданами партнерского государства обеспечить возможность такого отдыха. Однако все эти меры будут лишь исключением из общего правила.

— Вы призвали граждан к ответственности с тем, чтобы по возвращении из-за рубежа в Чехию они сами искали возможность скорее пройти тест на наличие коронавируса. Вы полагаете, что можно просто всецело положиться на сознательность граждан?

– Нет, я не думаю, что достаточно лишь одного призыва к гражданам. По возвращении из-за рубежа паспортные данные граждан, не предложивших при контроле подтверждения об отрицательном тесте на коронавирус, выданного в стране пребывания, будут зарегистрированы в базе данных. Они должны будут пройти двухнедельный карантин.

– To eсть все время до отмены ограничительных мер на чешских границах со странами ЕС будет действовать пограничный контроль?

– Да, нельзя полагаться на соблюдение принципа добровольности, так как люди будут как выезжать за пределы нашей страны, так и въезжать в Чехию. Проверять наличие подтверждения на границах будут также, например, у чешских трансграничных работников, причем каждые две недели они обязаны предоставить актуальную справку.

– Поклонники летних фестивалей интересуются, можно ли будет летом организовать какой-либо из излюбленных смотров при соблюдении мер предосторожности?

– Проведение фестивалей, так же как и спортивных матчей с участием зрителей, на данном этапе не планируется. Смягчение режима коснется лишь культурных мероприятий с максимальным числом участников до, например, полусотни. Время для массовых мероприятий еще не пришло.

Глава МИД надеется на скорое восстановление работы Шенгенской зоны

Глава МИД надеется на скорое восстановление работы Шенгенской зоны. В интервью газете Hospodářské noviny министр иностранных дел Т. Петршичек вновь повторил рекомендацию МИД, что несмотря на смягчение карантинного режима, граждане в настоящее время должны тщательно взвесить необходимость пересечения границы.

«Я верю, что с июля мы смогли бы вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны. Разумеется, что будет другим положение государств, где складывается неблагоприятная ситуация вокруг коронавируса, и эпидемия не замедляется так заметно, как в нашем регионе», - указал Т. Петршичек.

Протесты в чешско-польском приграничье

Жители Чешского Тешина и соседнего польского Тешина, природной границей которых является река Олше, в субботу протестовали против закрытия границы, критикуя прежде всего невозможность поддерживать связь с семьями и ходить на работу. Города – братья связаны тесными узами сотрудничества и совместной истории.

«Жизнь приграничной области диаметрально отличается от жизни в таких столицах как Варшава и Прага. Мы здесь — один город», - подчеркнула староста Чешского Тешина Габриэла Гржебачкова. По ее словам, местные беспокоятся не из-за отпуска, и по поводу того, чтобы как можно скорее вернуться в нормальную колею: члены многих семей не виделись уже более месяца, пробматичным может стать и возвращение на работу в ряде случаев.