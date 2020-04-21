Какие тайны коронавируса раскроет анализ сточных вод?

Более десяти крупных исследовательских центров по всему миру (в том числе в Нидерландах, Швеции и США) начали исследование канализационных вод на наличие коронавируса. Главная цель - установить, сколько человек в конкретном городе или регионе (а потом и по всей стране) реально заражены коронавирусом. Ведь болезнь может проходить бессимптомно, в то время как следы Covid-19 (РНК вируса) остаются в моче и кале.

Еще одна цель исследования - создание анализа последствий введения чрезвычайного положения в стране, для того, чтобы понять, эффективны ли карантин и самоизоляция, снижается ли количество носителей вируса. Ведь невозможно протестировать всех жителей отдельных городов, а благодаря анализу сточных вод станет ясно, уменьшается ли концентрация вируса.

Как именно будет проходить исследование? Ученым необходимо определить, какое количество РНК вируса выделяется вместе с экскрементами одного больного. Сравнить с содержанием генетического материала в сточных водах и понять, сколько людей в популяции заражены (погрешность составляет около 7%). О том, как будет проводиться исследование в Чехии, рассказывает химик Вера Оченашкова, работник Исследовательского института водного хозяйства им. Томаша Гаррига Масарика:

- Мы планируем провести подробное исследование. Помочь нам обещали коллеги из Ветеринарного научно-исследовательского института в Брно и Отдела безопасности продуктов питания. И, разумеется, нам необходимо разрешение от самих очистных сооружений сточных вод. Никто не может заставить их предоставить нам необходимые образцы, это решение исключительно в их компетенции.

Ученые уверены, что регулярный мониторинг и анализ сточных вод поможет предвидеть возможную вторую волну эпидемии — следы Covid-19 в экскрементах можно обнаружить уже на третий день после того, как человек подхватил вирус, то есть на несколько дней раньше, чем появляются первые симптомы. В подавляющем большинстве случаев симптомы проявляются на 5-12 день. Ученые уверены, что если вовремя зафиксировать очередное появление болезни, власти смогут быстрее отреагировать и принять соответствующие меры. А это очень важно, так как эксперты по всему миру прогнозируют, что коронавирус может стать сезонным. Вера Оченашкова объясняет, как часто и для каких целей в Чехии проводится анализ сточных вод:

- У каждой болезни есть свои собственные биомаркеры, именно поэтому, когда вы приходите к врачу, вам зачастую приходится сдавать на анализ кровь, мочу, а иногда и кал. В результате многие исследователи сошлись на том, что сточные воды - это, фактически, сильно разбавленный анализ мочи городского населения. На данный момент мы можем тестировать канализационные воды лишь на определенные болезни, указанные в соответствующем законодательстве, которое в данный момент находится на рассмотрении из-за внесения некоторых изменений. Однако хочу отметить, что анализ сточных вод делается крайне редко, это не относится к числу исследований, которые проводятся на регулярной основе.

Химик Вера Отченашкова ранее уже проводила анализ сточных вод - целью исследования тогда было выявление количества наркозависимых в разных регионах. По ее словам, множество людей скрывает пристрастие к наркотикам, однако остаточное количество наркотических веществ, найденный в сточных водах, показывает более правдивые и точные цифры. С коронавирусом та же проблема - ученые уверены, что на данный момент медики видят только вершину айсберга, а благодаря анализу сточных вод будет возможно более точно оценить масштаб эпидемии. А когда страна справится с пандемией, городскую канализацию необходимо будет и далее регулярно проверять на наличие РНК коронавируса.