Как звучит Чехия

Религия в Чешской Республике

Чехия – одно из самых атеистических государств в мире. Число верующих граждан неуклонно падает, сократившись за последние двадцать лет в два раза. Лишь 20% населения страны относит себя к какой-либо религии. Регулярно, хотя бы раз в месяц, церковь посещает только десятая часть чехов. Наибольшее количество прихожан насчитывает Римско-католическая церковь.

Швейцария

Швейцарцы – преимущественно христиане, большая часть которых принадлежит к Римско-католической церкви. По данным за 2016 год, 70% жителей Швейцарии посещает богослужения хотя бы пять раз в течение года. Однако в последнее время количество верующих сокращается. В 2018 году приход коммуны Арлесхайм возглавил новый пастор Сильвестр Ихуома (Sylvester Ihuoma). Кафедральный собор, возведенный в 1680 году, считается выдающимся архитектурным памятником эпохи позднего барокко.

Богослужение в святилище Катери Текаквиты (Kateri Tekakwitha) в Кахнаваке (Канада)

Катери Текаквита (1656–1680), христианская святая, дочь вождя североамериканского индейского племени мохоки, современные представители которого живут в окрестностях Монреаля. В 2012 году Катери Текаквита была канонизирована Римско-католической церковью. 21 октября 2018 года по случаю шестой годовщины причисления Катери Текаквиты к лику святых в миссии св. Франциска Ксавера в Кахнаваке была отслужена торжественная месса. Хоровые песнопения и часть богослужения проходили на языке мохоки.

Румыния

По данным последней переписи, 86,5% населения Румынии относят себя к православию. Отличается ли звучание православного богослужения в древнем монастыре Буковина, чьи стены и своды украшены прекрасными фресками, внесенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, от службы в патриархальном кафедральном соборе Бухареста или в небольшой деревянной церквушке в отдаленной области Марамуреш?

Воскресная месса в Варшаве

Около 93% поляков относят себя к католикам. Однако и в Польше количество активных прихожан, регулярно посещающих костелы, снижается. К 2016 году численность граждан, посещающих богослужения, снизилась до 36%. Однако, несмотря на это, воскресная месса для большинства поляков остается важной составляющей их жизни.