Как в воду глядел: современные технологии на страже климата

Всемирная метеорологическая станция и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA объявило, что последние четыре года выдались самыми аномальными за всю историю наблюдения за климатическими изменениями. Но даже простые люди, не имеющие доступа к современным технологиям и метеоприборам, начинают понимать, что с каждым годом изменения климата становятся все очевиднее. 2019 год установил сотни температурных рекордов по всему миру – за полторы недели до нового 2020 года в Чехии многие деревья пустили почки, а на лугах выросли подснежники. О том, каким, по мнению специалистов, станет климат в Чехии в ближайшие годы, рассказал Марк Ридер, директор Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

— Я бы не сказал, что нынешняя зима особенно засушлива: что касается осадков, показатель лишь чуть ниже среднего. Ведь и в прошлом году в декабре практически не было снега. Однако зима в этом году наиболее теплая за последние годы, средняя температура примерно на 4°C выше, чем показатели за период 1981 по 2010 год.

Наибольший дефицит влаги в почве наблюдается в настоящее время в центральной и юго-западной Чехии, в то время как ситуация на севере и юге Моравии немного лучше.

— Чтобы избежать засухи, нам бы очень хотелось, чтобы пошел снег, причем предпочтительнее было бы, чтобы снегопад продолжался несколько дней – тогда почва максимально пропитается влагой. Особенно необходимы осадки на средних и низких высотах: они могут медленно таять и пополнять запасы подземных вод, которые летом являются главным источником воды в реках.

Марк Ридер приписывает более теплые зимы и снижение количества осадков всемирным климатическим изменениям, поскольку 9 из 10 самых жарких лет были зафиксированы после 2000 года. В этом же и причина засухи: воды в земле меньше, чем в прошлом, так как из-за увеличения средней температуры увеличивается объем испарений:

— С каждым годом становится все сложнее прогнозировать погоду, особенно в долгосрочной перспективе, потому что опыт предыдущих лет уже ничем нам не поможет — климат меняется. Все чаще можно наблюдать резкие метеоизменения, а также экстремальные погодные условия, причем даже в нашей стране, хотя для средних широт это нехарактерно. Засуха – это лишь одно из многих проявлений изменения климата. А ведь есть еще бури, цунами и ураганы.

В метеорологии существует два основных направления работы. Первое – это прогноз погоды, который можно составить на семь, максимум десять дней. Второе направление – долгосрочное наблюдение, ведение метеорологических записей о температурных изменениях, осадках и ветре. На основании этих записей можно составить определенные модели на ближайшие годы – от двух до пятидесяти. Марк Ридер подчеркнул, что нынешние погодные условия и изменения климата метеорологи предсказывали уже около 20 лет назад:

— Однако люди настолько пресыщены негативными новостями и так критически настроены, что не восприняли наше предупреждение всерьез, расценив его лишь как одну из многих «страшилок», которые они слышат по телевизору. Впрочем, в последние годы правительство и государственные органы стали относиться к этой проблеме гораздо более серьезно, чем раньше. Существует Национальная коалиция по борьбе с засухой, на ее заседаниях присутствуют премьер и главы отдельных министерств. Совместно с метеорологами, гидрологами и экологами они обсуждают сложившуюся ситуацию и планируют дальнейшие шаги.

Эксперты считают, что период жары с минимальным количеством осадков, будет с каждым годом увеличиваться, поэтому нельзя допустить, чтобы в более влажные периоды вода просто испарялась:

— Необходимо сделать так, чтобы вся вода использовалась с максимальной пользой: нужно создавать новые резервуары – водохранилища, пруды и водно-болотные угодья, где вода сохраняется дольше всего. Также нужно более рационально использовать воду в земледелии.

В Чешском гидрометеорологическом институте уже работает суперкомпьютер, который на основе данных со спутников с помощью нумерических исчислений составляет прогноз погоды. Скоро в центре появится второй суперкомпьютер, который проанализирует результаты изменения климата. Его цена составит почти 60 миллионов крон без НДС (около 238 тысяч евро), еще 10 миллионов будут потрачены для обеспечения его непрерывной работы.

— Компьютер проектирует глобальную модель ландшафта, где будут оцениваться не только наземные растения, но и несколько слоев почвы. При моделировании будет учтен гидрологический компонент, то есть испарение, осадки, сток на поверхности и под землей. Благодаря этому мы сможем оценить состояние климата и уровень засухи, а также заранее предвидеть погодные изменения и их последствия на всей территории нашей страны.