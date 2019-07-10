Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция

«Главное – сохранить за Антарктидой статус континента, наименее затронутого влиянием человека. Защитить ее от пагубного влияния туризма, хотя полностью уберечь ее от присутствия любопытных глаз, наверное, не удастся. Необходимо удержать Антарктиду вне зоны военных конфликтов, чтобы она оставалась континентом без оружия, а также не допустить там добычи природных ископаемых или охоты. Все это уже входит в пакет соглашений по Антарктике, и мы надеемся, что они останутся в силе как можно дольше, так как это действительно последний континент на нашей планете с минимальным влиянием на него человека», - рассказал Даниэль Нывлт.

Тем не менее, согласно официальным данным, в прошлом году на южном континенте побывали 56 тысяч туристов, то есть их количество за последние десять лет увеличилось вдвое.

«Ряды туристов, по всей видимости, будут разрастаться и далее, так как на нашей планете проживает достаточно большое количество состоятельных людей, которые хотят увидеть Антарктиду своими глазами и могут себе этого позволить. Но мы можем этот процесс достаточно эффективно регулировать, например, указав места, где можно причаливать, а также требовать от туристов безоговорочного соблюдения всех установленных правил. Таким образом, можно обеспечить, чтобы последствия от их пребывания были незначительными, даже если общее количество туристов еще увеличится», - считает исследователь.

Все эти вопросы станут предметом Пражской декларации, текст которой будет подписан в чешской столице в четверг 11 июля. Кроме того, в Праге обсуждается и возможность подключения к договору других государств.

«Такой интерес проявила, например, Канада - государство с богатым научно-исследовательским опытом, прежде всего, в области Арктики. В качестве другого примера можно назвать Венесуэлу, хотя в данном случае ситуация обстоит несколько сложнее, особенно из-за разных политических притязаний», - сообщил Нывлт «Чешскому Радио».

Исследователь далее подчеркнул, что одним из основных требований, предъявляемых к государствам, желающим войти в состав группы по Антарктике с правом голоса, является наличие многолетнего исследовательского опыта в области, пусть и в рамках научных станций других государств. Подобное условие было в свое время поставлено и перед Чешской Республикой. С тех пор чешские ученые обнаружили и описали около 120 новых микроорганизмов, ведутся исследования их лечебных, антибиотических свойств. Кроме этого, чехи занимаются климатическими измерениями.

«Наиболее ценным считается сбор долгосрочных данных, то есть прекращать работу, пусть и на один сезон, нам крайне невыгодно. Например, чешская станция располагается в области, где никого другого нет. Мы там одни, причем остров находится на границе приморского и чисто континентального климата Антарктиды. Поэтому наши измерения играют важную роль при составлении анализов по всему континенту», - описывает вклад чешских ученых один из главных организаторов пражской международной конференции Даниэль Нывлт.