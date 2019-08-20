Как сквозь пальцы: Водные ресурсы Чехии иссякают

«При засухе не ленись, с засухой борись» – этой старинной присказкой можно описать главные цели и идеи проекта «Неделя воды», в рамках которого специалисты из разных областей стараются привлечь внимание общественности к таким проблемам как безводье. Это не просто одна из самых насущных проблем в экваториальных областях, с этой бедой все чаще сталкиваются также жители Европы. В ходе проекта будет рассказано о проблемах с безводьем и способах их решения как в общемировом масштабе, так и непосредственно в Чешской Республике – ведь сложности с водой в Африке и в странах Центральной Европы существенно разнятся. О том, какая проблема является на сегодняшний день наиболее актуальной рассказал гидролог Мартин Зрзавецкий:

— Почти 75% территории Чешской Республики страдают от регулярной засухи, последние 20 лет являются наиболее засушливыми за последние 500 лет. Чем это вызвано? Осадков не стало меньше, однако их характер изменился – дожди более интенсивные, однако проходят они с большим интервалом, к тому же все все больше дождей идет зимой и все меньше – летом, так что летние месяцы становятся все более засушливыми.

С этим мнениям согласен также профессор Роберт Поклуда, который считает, что ситуация ухудшается с каждым годом, хотя большинство людей это и не осознает – дожди-то идут. Однако грунтовых вод становится все меньше:

— Серьезность проблемы усугубляется с каждом годом, грунтовые воды не пополняются за счет регулярных дождей. Почва (а также деревья, корни которых должны задерживать воду) страдают от нынешних зим – которые достаточно теплые, отсутствует снежный покров. Талый снег должен подпитывать почву в начале весны – перед посевом, а также перед жаркими летними месяцами, однако этого не происходит. Теплые зимы неблагоприятны для урожая не только отсутствием снега, но и тем, что из-за тепла увеличивается количество вредных насекомых.

В рамках проекта «Неделя воды» ведущие гидрологи и климатологи расскажут, как ситуация с водой изменится в ближайшие годы, к чему нам надо готовится и что необходимо сделать уже сегодня, чтобы избежать катастрофы завтра. По мнению экспертов, действовать нужно уже сейчас, ведь в нынешнем положении вещей виноваты, фактически, мы сами. Ситуацию описал гидролог Мартин Зрзавецкий:

— Основные климатические изменения вызваны деятельностью человека – мы изменяем структуру ландшафта тем, что строим здания с глубоким бетонным фундаментом. Вырубка леса под застройки или фермерские поля также меняет характер почвы – дождевая вода не задерживается в ней, а быстро стекает в реки. Еще одна проблема, влияющая непосредственно на ситуацию с водой в Чехии заключается в том, что все местные реки текут из страны, а не в нее, то есть можно сказать, что Чехия – своеобразная «крыша» Европы.

Однако даже в реках, которые протекают через территорию Чехии, воды становится все меньше. По мнению некоторых экспертов это может быть вызвано глобальным потеплением – снегопад Европе становится редкостью, поэтому весной реки не насыщаются тающим снегом. И это действительно проблема, ведь наибольшее количество воды в реках бывает обычно в конце мая и начале апреля. О том, как изменилась ситуация за последние годы рассказал гидролог и заместитель директора Чешского гидрометеорологического института доктор Ян Даньгелка:

— Сложно назвать одну общую цифру для всех регионов, потому что они различаются по типу почвы и ландшафта, кроме того, уровень воды – постоянно меняющийся показатель. Однако можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день общий объем грунтовых вод находится на уровне серьезной засухи, а количество воды в реках в последние 3-4 года минимально – последний раз такие показатели были зафиксированы в период засухи в 20-х и 30-х годах прошлого века.

О возможности исчезновения воды на земле не принято говорить. Ведь в этом случае цивилизации просто перестанут существовать. И нам уже не понадобится ни золото, ни нефть, ни новые земли. Необходимо понять, что, если мы хотим сохранить землю и жизнь на ней для нас и наших детей, начать надо уже сейчас. И, возможно, проект «Неделя воды» поможет многим из нас не только понять масштаб проблемы нехватки грунтовых и поверхностных вод, но начать более бережно относится к главной жидкости на земле.