Как отразится брекзит на развитие науки в Чешской Республике?

За последние десять лет, по данным различных социологических опросов, число сторонников Евросоюза стало снижаться. Исследования, проводимые агентством Eurobarometr по заказу Европейской комиссии в 2017 году, показали, что ЕС симпатизирует менее половины европейцев, снизился также уровень доверия к его институциям. Все эти и многие другие причины (например мировой финансово-экономический кризис в 2008–2009 годах) стал причиной выхода Великобритании из ЕС. Это решение, впрочем, отразится практически на всех отраслях жизни как граждан стран Евросоюза, так и подданных Елизаветы II, таких как экономика, предпринимательство, возможность свободно путешествовать и работать и, конечно, наука. Чешские ученые работают совместно с британскими коллегами более чем в четырехстах проектах, которые финансирует рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий Горизонт 2020. Какое будущее ожидает их сотрудничество?

Ученый и руководитель проектов лазерного центра HILASE Томаш Моцек заявил, что после того, как Борис Джонсон стал премьером Великобритании и ее политический курс и настроение изменились, он совместно с Академией наук ЧР начал обсуждать ситуацию с правительством страны, предупредив о возможных последствиях брекзита:

— Британское правительство – непосредственно после референдума – приняло определенные меры предосторожности. Например, нам сообщили, что участие британский ученых в проектах HILASE (которое финансирует европейская программа Горизонт 2020) Великобритания готова оплачивать из собственного бюджета. Однако Еврокомиссия к такому развитию вещей относится крайне скептически, тут совершенно ясно видны политические мотивы. Так что, вполне возможно, этот проект, финансируемый Горизонтом 2020, будет закрыт.

«Горизонт 2020» – крупнейшая рамочная программа за всю историю ЕС, бюджет которой составляет 80 миллиардов евро. По сравнению с предыдущей программой, упор сделан на рисковые исследования и инновации, которые должны привести к бизнес-прорывам в европейской экономике и науке. «Горизонт 2020» основан на трех основных пунктах, каждый из которых включает в себя ряд программ, одна из них – развитие сотрудничества между передовыми и развивающимися многообещающими учеными (как и в случае сотрудничества в рамках HILASE). Однако брекзит повлияет не только на центр HILASE, но и другие научно-исследовательские институты, поддерживаемые Евросоюзом:

— Наш нынешний проект финансируется из нескольких источников, однако основным является именно Горизонт 2020, который предоставил нам 10 миллионов евро. Финансирование мы делим с нашими британскими коллегами – 7 миллионов идут на развитие нашего лазерного центра, оборудование и зарплаты чешским ученым, остальное – британской стороне.

Сотрудничество между Британией и Чехией реализуется в нескольких плоскостях – на уровне академий наук, крупных университетов, а также отдельных кафедр и исследовательских центров. За долгие годы совместного труда был реализован ряд проектов и исследований с выдающимися результатами в различных областях науки, таких как изменение климата, инфекционные заболевания, передовые биотехнологии и многие другие. Важность этого сотрудничества подчеркнул член Академии наук ЧР Павел Баран:

— Наше сотрудничество длится не пять и не десять лет, а двадцать или даже тридцать. Его нельзя перечеркнуть и уничтожить даже так называемым «жестким» брекзитом – я не просто в это надеюсь, я в этом уверен. Ощутится он, в первую очередь в области финансирования и обмена кадрами, когда ученым будет сложнее проходить стажировку или участвовать в проектах содружественных институтов. Возможно, по политическим причинам, ЕС ослабит кооперацию с британскими учеными. И тогда, возможно, Европа начнет искать сотрудничество в другом месте – например, со странами Азии или другими государствами, которые ждут своего шанса.

По мнению Томаша Моцека, совместные чешско-британские исследования важны не столько для Соединенного Королевства, сколько для чешской науки и ученых. Всего Чехия сотрудничает с Великобританией по более чем трети всех научных проектов, поэтому их закрытие нанесет существенный урон научному сообществу Чешской Республики.

