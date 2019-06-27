Кaк обрести крышу над головой? Чехия подключилась к европейской инициативе

Инициатива позволяет одному миллиону жителей ЕС, которые являются гражданами минимум четверти стран ЕС, обращаться непосредственно в Европейскую комиссию с предложениями по вопросам, находящимся в компетенции Евросоюза.

Подписи можно собирать как в бумажном виде, так и в интернете. В целом необходимо собрать как минимум один миллион подписей не менее чем в семи странах ЕС. Для для каждой страны установлен минимальный порог, соотносящийся с количеством избираемых страной европарламентариев. в Чехии это – 15750 подписей. Если это удастся до марта 2020 года с тем, что в целом ЕС будет собран один миллион подписей, Европейская комиссия должна будет заняться рассмотрением вопроса и подготовить соответсвующую директиву в связи с инициативой в течение трех месяцев. Об этом в среду сообщил председатель чешского Объединения съемщиков Милан Тараба.

По его словам, для приобретения квартиры в большом городе Чехии семье со средними доходами на сегодняшний день понадобится 11,2 лет. Подорожание недвижимости напрямую связано и с ростом арендной платы за съемное жилье.

«Жилье недоступно уже и для среднего класса»

Сегодняшняя ситуация, что касается рынка доступной жилой недвижимости в Чехии, весьма неблагоприятна. Положение, помимо прочего, усугубилось в связи с затянувшимся оформлением разрешений на строительство новых жилых объектов. Решение проблемы обеспечения населения жильем зависит, прежде всего, от платежеспособности потребителей на рынке жилья.

– Жилье на отечественном рынке, можно сказать, недоступно уже и для среднего класса. Причины в существенном сокращении объема новостроек, и в том, каковы возможности финансирования строительства жилья для людей с низкими доходами за счет средств общественного бюджета и не в последнюю очередь то, что в больших городах практикуется так называемая модель общего жилья, однако такие дома, по сути, уже превратились в общежития,

– отметил в интервью Русской редакции «Радио Прага» Милан Тараба.

Возвращаясь к определению среднего класса, справедливости ради следует отметить, что оно трактуется неоднозначно: у среднего класса не один, а несколько слоев. Для некоторых роль играют такие критерии как доходы выше среднего и хорошее образование, предполагающее, что обладатели «корочек» пусть не и необязательно относятся к белым воротничкам, но не заняты физическим трудом, конкретный набор потребительских привычек. При этом профессиональные характеристики среднего класса меняются во всем мире. Для иных социологов важно то, что люди сами себя причисляют к среднему слою.

– Что выяснилось в ходе сравнительного анализа возможностей приобретения жилья по странам ЕС?

– В Чехии, если сравнивать наше положение по этим параметрам с другими государствами ЕС, квартира обходится сегодня наиболее дорого. Дороже жилье лишь в Дании и Швеции, однако там гораздо ниже расходы на питание и другие предметы первой необходимости с учетом уровня зарплат, поэтому для них это менее ощутимо. Поэтому с точки зрения совокупных доходов домашних хозяйств в Чехии жилье – экстремально дорогое,

– подытоживает Тараба. Он напоминает, что частично решить проблему в Чехии можно было бы, вернувшись к практике строительства кооперативных квартир, у которой весьма долгая традиция.

Сроки ожидания социального и муниципального жилья в ЕС увеличились

Члены европейской гражданской инициативы, в свою очередь, также отмечают, что сроки ожидания социального и муниципального жилья в ЕС увеличились, в результате чего многие сталкиваются с серьезными последствиями такого дефицита.

Согласно анализу Института планирования и развития Праги, к 2030 году население чешской столицы увеличится на 160 тысяч человек. Однако жильем они обеспечены не будут, если стратегия в этой сфере не изменится. Во избежание кризиса жилой фонд Праги ежегодно должен пополняться 8 тыс. новых жилых единиц. Однако в 2018 году, согласно данным Чешского статистического управления, в столице было сдано в эксплуатацию лишь около 5300 квартир.

Установление правил для краткосрочной аренды

Среди требований иницитивы значатся упрощение выделения средств из фондов ЕС на доступное и социальное жилье, установление правил для краткосрочной аренды посредством цифровых сервисов, принятие исключения из установленных Маастрихтским договором критериев - последнее касается общественных инвестиций в доступное жилье. В Чехии подписи собираются во всех консультационных центрах Объединения съемщиков. Европейская иницитива является продолжением конфеюренции 2018 г., посвященной вопросам обеспечения жильем (Housing for All), проходившей в Вене.

К сбору подписей в Чехии также подключилась Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов и ее организации, как и Совет пенсионеров (Rada seniorů). Подписка в электронном виде организуется и на сервере housingforall.eu.