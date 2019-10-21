Как Чехия помогает развитию Молдавии?

Молдова занимает одно из приоритетных мест в списке государств, которым Чехия оказывает помощь. Посредством грантов Чешского агентства развития осуществляется целый ряд проектов в таких сферах как окружающая среда, сельское хозяйство, предоставление социальных услуг пожилым людям. Студенты Университета Палацкого г. Оломоуц летом посетили Молдову, чтобы узнать, каким образом они осуществляются, какова их реальная польза.
Идея показать в ходе трехлетней программы студентам, по какому принципу работают проекты в разных странах, родилась на кафедре изучения развития и окружающей среды факультета природоведения Университета Палацкого г. Оломоуц, и реализуется при поддержке Чешского агентства развития.
Мы беседуем с сотрудницей Чешского агентства по развитию Катержиной Кутковой.
– Какой именно опыт вы стремились передать студентам во время их десятидневных поездок?
– В рамках этого проекта группа в составе двадцати студентов с несколькими своими преподавателями побывала в Боснии и Герцеговине, потом в Грузии, а в этом году в Молдавии. У нас были две цели — расширить объем их знаний и познакомить с фактами предоставления официальной помощи в целях развития, а также посредством привлечения студентов поставить в известность чешское общество о том, какие именно программы Чехия реализует и насколько активно действует в этих странах.
– Остановимся в данный момент на Молдове – какую сумму Чехия предоставила в прошлом году на программы развития в этой стране? Какие сферы жизни они охватывают?
– В 2018 году Чешская Республика выделила почти 60 млн крон (более 2,3 млн евро). Мы предполагаем, что в текущем году размер финансовой поддержки останется без особых изменений. Вообще, молдаванам мы оказываем одну из самых масштабных поддержек, чешские проекты охватывают четыре сферы. Упомянем хотя бы устойчивое состояние окружающей среды – здесь мы сосредоточились на деконтаминации, то есть на очищении поверхности от контаминантов-загрязнителей, очистке сточных вод, органическом, или экологическом сельском хозяйстве, виноделии, инклюзивном образовании и социальной области. Некоторые программы касаются непосредственно сферы государственного управления.
Среди побывавших в Кишиневе и в других городах Молдовы была Дарья Рабинович, которая поделилась своими впечатлениями с Radio Prague International.
– Нам удалось узнать и увидеть, как Чехия помогает Молдове в развитии, как действуют на практике такие проекты, которыми они занимаются в стране сейчас или в прошлом, как паллиативная помощь, очищение источников воды, снабжение больниц инвалидными колясками, а также помощь активистам, которые хотя улучшить свой родной город.
– Что вас больше всего удивило, а, может, и поразило во время пребывания в Молдове?
– Поразило многое. В первый же день мы побывали в чешском посольстве в Молдове, и меня удивило то, с какой открытостью посол Чехии с нами общался, и само здание посольства. Оно было очень опрятным, но при этом без излишеств. В то время как многие страны стремятся показать себя в том числе и за счет зданий своих посольств, в глаза бросается, что диппредставительство Чехии в Молдове стремится затрачивать как можно меньше ресурсов на свой комфорт и как можно больше средств на достижение целей.
Студенты из Чехии смогли лучше осмотреть Кишинев также благодаря местной молодой урбанистке Константе, которая недавно вернулась из Праги и поддерживает тесные отношения с Чехией. Чешский фонд Виа, основанный в 1997 году, помогает ей посредством выделения грантов на создание общественных мест продвигать идеи по обустройству публичного пространства. Как отметила Д. Рабинович, «Константа пытается создать город, который бы служил людям, а не машинам».
По мнению нашей собеседницы, Молдову сложно назвать демократической страной, однако с каждым годом люди готовы терпеть все меньше и меньше.
– Какова, на ваш взгляд, атмосфера в Молдове, насколько активно развивается гражданское общество?
– Нам повезло, что мы оказались там как раз во время выборов. Было непонятно, что происходит в стране. Мы наблюдали за людьми в палатках, которых провозили на псевдодемонстрации, потому что действующая партия, партия олигарха, платила людям за то, чтобы они приезжали и делали вид, что недовольны его оппонентами. Поэтому показалось, что демократии в стране нет, но это может быть ложное впечатление, потому что мы были там в турбулентное время.
– Вы написали статью о помощи пожилым людям в социальной сфере, которая была переведена и опубликована на сайте novinky.cz. Речь идет о центрах "Ребекка" в Бэлце и "Эстера" в Кишиневе, открытых при поддержке чешской организации Каритас и Чешского агенства развития.
– Центров такого рода в Молдове очень сильно не хватало. Когда мы туда приехали, мы совсем не ожидали той домашней атмосферы, в которой нас приняли. "Ребекка" и "Эстера" предоставляют не только услуги в области медицинских услуг, физиотерапии, но и помогают пожилым достойно проживать старость – стирают им вещи, устраивают развлекательные вечера. Например, в центре "Эстера", если я не ошибаюсь, может находиться около двадцати людей, но при этом его медсестры оказывают также выездную помощь. Ездят к пожилым людям, которые сами не могут к ним прийти, помогают им у них же дома.
Студенты ознакомились и с деятельностью частной чешской компании DEKONTA, которая занимается в Молдавии очищением местных водоемов от топлива, слитого на землю и загрязнившего воду еще во времена Советского Союза.
«Интересно было осознать, что пережитки СССР заметны не только в политике, но и так видимы в экологии», отмечает Д. Рабинович.