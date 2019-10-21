Как Чехия помогает развитию Молдавии?

Идея показать в ходе трехлетней программы студентам, по какому принципу работают проекты в разных странах, родилась на кафедре изучения развития и окружающей среды факультета природоведения Университета Палацкого г. Оломоуц, и реализуется при поддержке Чешского агентства развития.

Мы беседуем с сотрудницей Чешского агентства по развитию Катержиной Кутковой.

– Какой именно опыт вы стремились передать студентам во время их десятидневных поездок?

– В рамках этого проекта группа в составе двадцати студентов с несколькими своими преподавателями побывала в Боснии и Герцеговине, потом в Грузии, а в этом году в Молдавии. У нас были две цели — расширить объем их знаний и познакомить с фактами предоставления официальной помощи в целях развития, а также посредством привлечения студентов поставить в известность чешское общество о том, какие именно программы Чехия реализует и насколько активно действует в этих странах.

– Остановимся в данный момент на Молдове – какую сумму Чехия предоставила в прошлом году на программы развития в этой стране? Какие сферы жизни они охватывают?

– В 2018 году Чешская Республика выделила почти 60 млн крон (более 2,3 млн евро). Мы предполагаем, что в текущем году размер финансовой поддержки останется без особых изменений. Вообще, молдаванам мы оказываем одну из самых масштабных поддержек, чешские проекты охватывают четыре сферы. Упомянем хотя бы устойчивое состояние окружающей среды – здесь мы сосредоточились на деконтаминации, то есть на очищении поверхности от контаминантов-загрязнителей, очистке сточных вод, органическом, или экологическом сельском хозяйстве, виноделии, инклюзивном образовании и социальной области. Некоторые программы касаются непосредственно сферы государственного управления.

«Посольство Чехии в Молдове стремится затрачивать меньше средств на собственный комфорт»

Среди побывавших в Кишиневе и в других городах Молдовы была Дарья Рабинович, которая поделилась своими впечатлениями с Radio Prague International.

– Нам удалось узнать и увидеть, как Чехия помогает Молдове в развитии, как действуют на практике такие проекты, которыми они занимаются в стране сейчас или в прошлом, как паллиативная помощь, очищение источников воды, снабжение больниц инвалидными колясками, а также помощь активистам, которые хотя улучшить свой родной город.

– Что вас больше всего удивило, а, может, и поразило во время пребывания в Молдове?

– Поразило многое. В первый же день мы побывали в чешском посольстве в Молдове, и меня удивило то, с какой открытостью посол Чехии с нами общался, и само здание посольства. Оно было очень опрятным, но при этом без излишеств. В то время как многие страны стремятся показать себя в том числе и за счет зданий своих посольств, в глаза бросается, что диппредставительство Чехии в Молдове стремится затрачивать как можно меньше ресурсов на свой комфорт и как можно больше средств на достижение целей.

Студенты из Чехии смогли лучше осмотреть Кишинев также благодаря местной молодой урбанистке Константе, которая недавно вернулась из Праги и поддерживает тесные отношения с Чехией. Чешский фонд Виа, основанный в 1997 году, помогает ей посредством выделения грантов на создание общественных мест продвигать идеи по обустройству публичного пространства. Как отметила Д. Рабинович, «Константа пытается создать город, который бы служил людям, а не машинам».

"С каждым годом люди готовы терпеть все меньше и меньше"

По мнению нашей собеседницы, Молдову сложно назвать демократической страной, однако с каждым годом люди готовы терпеть все меньше и меньше.

– Какова, на ваш взгляд, атмосфера в Молдове, насколько активно развивается гражданское общество?

– Нам повезло, что мы оказались там как раз во время выборов. Было непонятно, что происходит в стране. Мы наблюдали за людьми в палатках, которых провозили на псевдодемонстрации, потому что действующая партия, партия олигарха, платила людям за то, чтобы они приезжали и делали вид, что недовольны его оппонентами. Поэтому показалось, что демократии в стране нет, но это может быть ложное впечатление, потому что мы были там в турбулентное время.

– Вы написали статью о помощи пожилым людям в социальной сфере, которая была переведена и опубликована на сайте novinky.cz. Речь идет о центрах "Ребекка" в Бэлце и "Эстера" в Кишиневе, открытых при поддержке чешской организации Каритас и Чешского агенства развития.

– Центров такого рода в Молдове очень сильно не хватало. Когда мы туда приехали, мы совсем не ожидали той домашней атмосферы, в которой нас приняли. "Ребекка" и "Эстера" предоставляют не только услуги в области медицинских услуг, физиотерапии, но и помогают пожилым достойно проживать старость – стирают им вещи, устраивают развлекательные вечера. Например, в центре "Эстера", если я не ошибаюсь, может находиться около двадцати людей, но при этом его медсестры оказывают также выездную помощь. Ездят к пожилым людям, которые сами не могут к ним прийти, помогают им у них же дома.

Очищение местных водоемов от топлива, слитого советскими летчиками

Студенты ознакомились и с деятельностью частной чешской компании DEKONTA, которая занимается в Молдавии очищением местных водоемов от топлива, слитого на землю и загрязнившего воду еще во времена Советского Союза.

«Интересно было осознать, что пережитки СССР заметны не только в политике, но и так видимы в экологии», отмечает Д. Рабинович.