Как чехи в Грузии чай выращивают

История Петра Сича – отличный пример того, как внезапное увлечение может стать не только обожаемой работой, но и проектом, приносящим пользу людям вокруг. Будучи по образованию социологом, он однажды оказался с группой товарищей в Грузии и был поражён не только местным гостеприимством, но и отличным вкусом местного чая.

«Благодаря этому я оказался в той среде, привёз чай домой – так и началась моя новая чайная жизнь», - говорит он.

К выращиванию самого чая, однако, Петр пришёл не сразу: в течение нескольких лет он просто возил в Чехию грузинский чай, вынашивая при этом мысль о маленькой плантации.

«Я всегда хотел иметь собственный сад. Я говорил себе: как было бы хорошо, иметь такой уголок, где я мог бы собирать чай и иногда просто отдыхать».

Оставалось найти подходящий кусочек земли. Это потребовало времени и усилий: мало кто из местных был заинтересован в продаже маленького участка, а сам Петр, после осмотра нескольких чайных садов, убедился, что смысла в покупке большого участка нет, и остановил свой выбор на заброшенном саду в районе Гурии. В процессе улаживания технических и бюрократических вопросов Петр установил контакт с Чешским агентством развития и договорился с ним о сотрудничестве.

«Поскольку я вожу чай из Грузии уже несколько лет, я вёл беседы с агентством о том, над чем можно было бы работать в этом направлении. Человек, который занимался вопросами развития, предложил придумать проект в Гурии, в отстающем регионе по сравнению с остальными. Я согласился и стал размышлять, как совместить то, чем я занимаюсь, с целями агентства по развитию тех или иных областей. По стечению обстоятельств, тот сад, который мы выбрали, оказался в нужном регионе, в Гурии, и мы начали работать сообща».

Для самого Петра, по его словам, выбор региона был не принципиален: он бы с удовольствием занимался чайным делом хоть у моря, хоть в горах. Однако для населения Гурии – точнее, для деревеньки Квенобани – чешский проект имеет немалое значение.

Чай – дело серьёзное

«Во-первых, это регион с очень высоким уровнем безработицы. Другой проблемой является миграция, имею в виду миграцию в рамках страны. В последние годы население региона уменьшилось едва ли не вполовину, там остались только старики, молодёжь разъехалась в поисках работы, Гурия обезлюдела. Мы же предоставили возможность работать. Четырём-пяти людям мы давали поручали несложную физическую работу, ещё нескольким – задачи более специфические, по обработке чайных листьев, которые были хоть и сложнее, но и лучше оплачивались».

Конечно, не обходится без курьёзных ситуаций: местные жители воспринимают выращивание чая как простой хозяйственный процесс, не требующий чрезмерно продуманного подхода. Для Петра же главное в этом вопросе – не навредить природе.

«У меня всегда существовал в голове некий идеал сосуществования человека с природой, с его социальным и физическим окружением. Необходимо, чтобы человек органично вписывался в среду. Я, например, не хочу использовать пестициды, но когда я начинал объяснять это местным, то было видно, что для них слово «органический» связано, прежде всего, с финансовыми затратами. Органический для них – значит дорогой, для них это не связано с вопросами этики и философии, как для меня. Так что в процессе они многому учатся. Например, мы были первыми, кто привёл на участок с чаем коз, чтобы они там паслись и избавили нас, таким образом, от сорняков. Осенью же мы высадили в саду фасоль и сою. Люди спрашивали меня, зачем я это делаю, ведь ни то, ни то уже не вырастет. Я же объяснял, что хоть они и не успеют созреть, но зато послужат естественным зелёным удобрением, и нам не нужно будет использовать химию. В общем, местные жители узнают от нас много нового», - рассказывает Петр.

Несмотря на то, что некоторые по-прежнему поглядывают на приезжих недоверчиво, подозревая скрытые корыстные мотивы, в целом отношение к проекту Петра – весьма позитивное, тем более, что работа всё же приносит свои плоды: сбор урожая, хоть и в небольших масштабах, уже проходил несколько раз. Собранный чайный лист обработали на местной фабрике. Главный вопрос, который волнует Петра на данный момент – как и куда двигаться дальше.

«Я как раз размышляю, будет ли этот проект развиваться в формате агротуризма – сюда могли бы приезжать чехи и другие европейцы, или же мне стоит трансформировать его в подобие органического сада. В последнем случае мне не пришлось бы решать вопрос размещения гостей».

Существуют, конечно, и определённые финансовые риски. В случае, если урожая не будет, организаторы проекта могут потерять до 15 % оборотных средств, сообщает Чешское агентство развития. Минимизировать риски помогает продуманная схема хозяйственных работ на плантации (прежде всего, качественного орошения), сотрудничество с местными производителями, которые могут поделиться опытом и советом, а также организация дополнительных источников дохода не непредвиденный случай. Так, часть плантации (её общая площадь – около 4200 кв. м) планируется сдавать в аренду для дальнейшей культивации, кроме того, будут проводиться мастер-классы по грамотной обработке чайного листа. Однако, какой бы вариант для развития проекта ни был выбран, по словам Петра Сича, перспективы есть – хотя бы потому, что чайный туризм для Грузии пока в новинку.