К уникальному исследованию причин болезни привлечено семь тысяч чешских семей

Исследование продолжается лишь в Чехии и Британии

Комитет экспертов ВОЗ предложил участвовать в масштабном исследовании, помимо прочего, Великобритании (и в частности населению острова Мэн в Ирландском море), Чехословакии, России и Украине. С чешской стороны в нем принимают участие семь с половиной тысяч семей из городов Брно и Зноймо.

Жители этих городов относятся к категории нескольких тысяч семей, выбранных в разных странах Европы и получивших возможность подключиться к совершенно уникальному проекту. В настоящее время, тем не менее, исследование проводится уже исключительно в нашей стране и в Англии»,

– подтвердил в предоставленном на днях интервью газете Mlada fronta Dnes доцент Университета им. Масарика Любомир Кукла.

– Как на практике выглядит такое уникальное прикладное исследование, и какие методы сбора в нем используются?

– Исследование – мы будем говорить только о населении Чехии – охватывает порядка семи с половиной тысяч семей из Южной Моравии, в которых родились дети лет тридцать лет назад. За ними, начиная с перинатального периода, то есть периода внутриутробного развития плода с 22 недели беременности, и до сих пор ведется наблюдение. Родители детей долгие годы заполняли подробные опросники, касающиеся образа жизни своей семьи, в том числе главных ее событий, стрессов и состояния здоровья. В рамках проводимой на протяжении трех десятков лет программы был собран первичный материал для научного исследования.

Спокойствие, или Не укради у ребенка серое вещество

– Что конкретно стремятся выяснить ученые?

– Их интересует, например, как влияет психоэмоциональный стресс, переживаемый будущей матерью при беременности, на развитие мозга плода, а также на развитие предрасположенности потомка к депрессиям. Поэтому части участников исследования проводилось сканирование МРТ мозга, то есть использовалась методика магнитно-резонансной томографии. Как выявил эксперимент, сильное нервное перенапряжение матери оказывало воздействие на три участка мозга ребенка. У таких детей снижалось содержание серого вещества в областях мозга, нейроны которого отвечают за память, зрение, слух, речь и эмоции, что в данном случае очень важно. При достижении ими взрослого возраста у них повышалась склонность к депрессиям.

Изучается также связь между психосоматическими расстройствами подрастающего ребенка и конфликтами между родителями.

«На детей прямым образом влияет атмосфера и настроение в семье. Если потомки чувствуют себя под угрозой в результате ссоры своих родителей, либо считают, что конфликт разгорелся из-за них самих, число психических проблем у них нарастает. При этом не играет большой роли, насколько часто ссорятся родители и бурно ли они выясняют отношения. Важно, как субъективно такие ссоры переживаются самим подростком»,

– рассказали авторы расширенного исследования. То, что ранее исследователями предполагалось чисто теоретически, получило подтверждение на основе исследования.

«Не доубираться» до астмы

– Одной из целей исследовательской программы было выяснить, какие факторы повышают риск возникновения и развития уже в детском возрасте бронхиальной астмы?

– Да, авторы исследования сосредоточились, помимо прочего, на изучении такого фактора риска для здоровья малышей как использование бытовой химии. Несколько лет назад нам, например, приходилось слышать от канадских исследователей о роли чистящих средств бытовой химии на микрофлору маленьких детей и возможном развитии у них впоследствии ожирения в результате чрезмерного увлечения уборкой с использованием таких «помощников» (материал опубликован в Canadian Medical Association Journal).

В данном случае ученые оценивали использование в быту дезодорантов, дезифектантов широкого спектра, лака для волос и косметических средств. Согласно полученным анализам, частота использования средств бытовой химии является предпосылкой для появления свиста при дыхании детишек, которое возникает при сужении бронхов и может, хотя и не обязательно, привести к развитию астмы. «Некоторые химические средства вызывают лишь временное раздражение верхних дыхательных путей. Самый серьезный риск представляет их комплексное использование в быту, поэтому весьма важно минимизировать использование таких средств дома»,

– предупреждают ученые из исследовательского центра Recetox природоведческого факультета Университета им. Масарика, ответственные за проведение исследования.

– Удивило ли что-то ученых в процессе решения намеченных задач?

– Поводов для удивления было немало, однако исследователи пока не озвучили всех выводов, представив лишь отдельные результаты. Например, они признались, что их удивило как наличие множества проблем, от которых сегодня страдают подростки, так и их интенсивность. К таковым чаще всего относится головная боль, вспыльчивость, долговременная усталость, пессимизм, причем это касалось скорее девочек-подростков и взрослеющих девушек, нежели юношей.

Две трети 23-летних не чувствуют себя взрослыми

– Почему именно девушек, этому было найдено объяснение?

– Ученые полагают, что девочки просто способны более открыто рассказать о своих переживаниях, и что многие повседневные проблемы возникают у них из-за естественного колебания гормонов, связанного с менструацией. Вообще, если говорить о возрасте, чешские исследователи выяснили, что достижение 18-летнего возраста, то есть по нашим меркам совершеннолетия, когда наступает полная гражданская дееспособность, у большинства реально происходит только на бумаге. Две трети участников опроса не чувствуют себя взрослыми, достигнув даже 23-летнего возраста! Значительную роль при этом играют психическое равновесие и отношения молодого человека с родителями. Отсутствие равновесия снижает самооценку подрастающего поколения в долгосрочной перспективе, а отношения с родителями влияют на его самочувствие.

«Важным моментом является очевидная взаимосвязь между положительной самооценкой, чувством взрослости и хорошими отношениями подрастающего индивидуума со своими сверстниками, а в возрасте 23 лет – качество отношений, сложившихся между ним и матерью. В том случае если молодой человек воспринимает отца как чрезмерно контролирующую личность, его самооценка падает»,

– сообщили специалисты.

Биобанк хранит подсказку ко многим тайнам

– Когда планируется завершить это исследование?

– Конца ему пока не видно, в настоящее время исследуются физические параметры состояния здоровья и биологический материал, уровень токсинов и важных гормонов в организме.

«Многолетние исследования являются идеальным инструментом для объяснения причин самых разных заболеваний. Данные, собранные с перинатального периода до достижения взрослого возраста целого поколения, как и в последующих стадиях, должны помочь улучшить меры профилактики и повысить качество жизни, поэтому чем дольше оно продлится, тем лучше»,

– убеждена профессор Яна Кланова, директор Центра Recetox.

С этой целью в Моравии был также ранее создан специальный исследовательский биобанк.