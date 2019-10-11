К гробу Карела Готта стекаются десятки тысяч людей

По предположениям полиции, возможностью попрощаться с Карелом Готтом в течение всей пятницы воспользуются около 300 тысяч человек. Ранним утром образовалась очередь, начало которой - на обратном берегу реки Влтавы, на набережной им. Яначека. Поток людей далее струится по мосту Легионов по направлению к Жофину. Набережная им. Масарика, прилегающая к Слованскому острову, перекрыта для движения. Со стороны центра в Жофин попасть невозможно.

«Был создан безопасный коридор для прощающихся. Так как речь идет о поминальном мероприятии, люди ведут себя спокойно. Увидим, если во второй половине дня будет нарастать напряжение, связанное с опасениями, что прибывшим не удастся попасть во дворец Жофин до его закрытия», - сообщил «Чешскому Радио» директор пражской полиции Томаш Лерх.

Некоторые поклонники певца начали собираться на месте еще в четверг вечером, активно люди начали подходить после четырех часов утра. Посетители проводят перед гробом в среднем около 10 секунд, возлагают цветы, в зале звучат песни в исполнении Карела Готта. Церемония прощания должна официально завершиться в десять часов вечера, однако полиция готова продлить мероприятие и закрыть дворец только в полночь. Люди могут почтить память и вспомнить Карела Готта также в саду Кинских. Там же в течение двух дней будут выставлены венки и цветы, принесенные поклонниками в Жофин.

«Водителей частных автомобилей мы призвали, чтобы они по возможности не въезжали в зону, прилегающую к Национальному театру, на ближайшие мосты и на пражскую набережную. Желающим попрощаться с Карелом Готтом настоятельно рекомендовано воспользоваться общественным транспортом, а именно линией B пражского метрополитена», - сообщила Анета Ржехкова, пресс-секретарь Пражского транспортного управления.

Поклонники Карела Готта собираются также перед виллой скончавшегося на прошлой неделе певца, в районе пражской Бертрамки, к которой практически невозможно пройти из-за моря свечей, цветов и венков.

В этот же день в Праге проходят разрешенные властями протестные акции экологической организации Extinction Rebellion, а в вечерние часы полиция готовится к прибытию футбольных болельщиков Англии, которая на пражском стадионе Эден сразится с чешской командой за участие в Евро-2020.

«В связи с поминальной церемонией во дворце Жофин штат полицейских был увеличен на 130 человек. Что касается вечернего футбольного матча, ожидаем прибытие где-то пяти тысяч английских болельщиков, далее в столице проходит фестиваль света Signal. То есть ожидается скопление людей и увеличение присутствия полиции также в местах проведения этих мероприятий», - сообщил директор пражской полиции Томаш Лерх.

Карела Готта вспоминают в пятницу и в ряде других городов Чехии. Суббота в связи с кончиной популярного деятеля культуры объявлена Днем государственного траура. Прощание в кругу семьи состоится в кафедральном соборе св. Вита. Вход туда будет по пригласительным билетам.

