Йоурова проследит за соблюдением европейских ценностей, свободойслова и борьбой с фейками

Эва Туречкова
11-09-2019
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Чешский еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова была назначена на пост зампредседателя Европейской комиссии. В команде Урсулы фон дер Ляйен чешский представитель проследит за соблюдением европейских ценностей и прозрачностью процессов внутри Евросоюза, сообщила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе. Исполнительными зампредседателя стали нидерландский политик Франс Тиммерманс, датчанка Маргрет Вестагер и латыш Валдис Домбровскис. Все назначения должен одобрить еще Европейский парламент.

Вера Йоурова, фото: Михаела Данелова, Чешское радиоВера Йоурова, фото: Михаела Данелова, Чешское радио В письме, адресованном чешскому еврокомиссару Урсулой фон дер Ляйен, говорится также о том, что Вере Йоуровой поручено следить в рамках ЕС за прозрачностью и неприкосновенностью выборов, и взяться за борьбу с дезинформацией и распространением фейковых новостей. Далее чешский представитель будет выступать в роли гаранта свободы СМИ и свободы слова в Европе.

Премьер Андрей Бабиш назвал назначение Йоуровой на пост зампредседателя ЕК большим достижением для Чехии.

«Это огромный успех. Из восьми зампредседателя Чешская Республика получила одно кресло в лице пани Йоуровой. Еще один пост занял Марош Шевчович из Словакии. То есть Вышеградская четверка представлена двумя из восьми кандидатов на пост зампредседателя Европейской комиссии», - сообщил премьер.

Йоурова в реакции на свое назначение заявила о том, что намерена оставаться независимой, и доверенная ей должность предполагает, что она будет внимательно следить за соблюдением законности во всех членских государствах Евросоюза, в том числе и государствах Вышеградской четверки.

Томаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, Чешское радиоТомаш Петршичек, фото: Михаела Данелова, Чешское радио «Я буду всех судить одинаково. Принципы, на которых основано «правовое государство», мне предельно ясны. Я буду объясняться по этому поводу с каждым, если возникнет такая необходимость», - заявила Йоурова в интервью «Чешскому Радио».

Чешского еврокомиссара поздравил с назначением на одну из руководящих должностей в Еврокомиссии министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, отметив при этом, что Йоурова «будет гарантом самой сущности Евросоюза, защиты его демократических ценностей».

Однако такое мнение разделяют не все.

«Я хочу сказать, что Чешской Республике не удалось добиться практически ничего, назначение (Веры Йоуровой) нельзя назвать даже маленькой победой. Это провал чешских переговорщиков, так как данный пост влиятельным не является, а главное, не в интересах Чешской Республики, чтобы представитель нашего государства занимался именно этими вопросами», - говорит председатель оппозиционной Гражданско-демократической партии Петр Фиала.

Петр Фиала, фото: Мартин Свозилек, Чешское радиоПетр Фиала, фото: Мартин Свозилек, Чешское радио Глава движения Старосты и независимые Вит Ракушан «считает абсурдом, что за соблюдением европейских ценностей будет следить представитель государства, премьер которого обвиняется в том, что нарушает эти самые ценности».

На это Йоурова заявила следующее: «Нет, это не так. Мне поручено решать системные вопросы, в мои компетенции входит оценка законодательств отдельных государств. Я не буду заниматься открытыми производствами, касающимися отдельных лиц, даже если таковым будет дело премьера».

Йоурова до настоящего времени в Еврокомиссии занимала пост комиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин.

Эва Туречкова
11-09-2019
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