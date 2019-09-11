Йоурова проследит за соблюдением европейских ценностей, свободой слова и борьбой с фейками

В письме, адресованном чешскому еврокомиссару Урсулой фон дер Ляйен, говорится также о том, что Вере Йоуровой поручено следить в рамках ЕС за прозрачностью и неприкосновенностью выборов, и взяться за борьбу с дезинформацией и распространением фейковых новостей. Далее чешский представитель будет выступать в роли гаранта свободы СМИ и свободы слова в Европе.

Премьер Андрей Бабиш назвал назначение Йоуровой на пост зампредседателя ЕК большим достижением для Чехии.

«Это огромный успех. Из восьми зампредседателя Чешская Республика получила одно кресло в лице пани Йоуровой. Еще один пост занял Марош Шевчович из Словакии. То есть Вышеградская четверка представлена двумя из восьми кандидатов на пост зампредседателя Европейской комиссии», - сообщил премьер.

Йоурова в реакции на свое назначение заявила о том, что намерена оставаться независимой, и доверенная ей должность предполагает, что она будет внимательно следить за соблюдением законности во всех членских государствах Евросоюза, в том числе и государствах Вышеградской четверки.

«Я буду всех судить одинаково. Принципы, на которых основано «правовое государство», мне предельно ясны. Я буду объясняться по этому поводу с каждым, если возникнет такая необходимость», - заявила Йоурова в интервью «Чешскому Радио».

Чешского еврокомиссара поздравил с назначением на одну из руководящих должностей в Еврокомиссии министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, отметив при этом, что Йоурова «будет гарантом самой сущности Евросоюза, защиты его демократических ценностей».

Однако такое мнение разделяют не все.

«Я хочу сказать, что Чешской Республике не удалось добиться практически ничего, назначение (Веры Йоуровой) нельзя назвать даже маленькой победой. Это провал чешских переговорщиков, так как данный пост влиятельным не является, а главное, не в интересах Чешской Республики, чтобы представитель нашего государства занимался именно этими вопросами», - говорит председатель оппозиционной Гражданско-демократической партии Петр Фиала.

Глава движения Старосты и независимые Вит Ракушан «считает абсурдом, что за соблюдением европейских ценностей будет следить представитель государства, премьер которого обвиняется в том, что нарушает эти самые ценности».

На это Йоурова заявила следующее: «Нет, это не так. Мне поручено решать системные вопросы, в мои компетенции входит оценка законодательств отдельных государств. Я не буду заниматься открытыми производствами, касающимися отдельных лиц, даже если таковым будет дело премьера».

Йоурова до настоящего времени в Еврокомиссии занимала пост комиссара по вопросам юстиции, защиты потребителей и равноправия мужчин и женщин.