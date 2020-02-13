Избрание омбудсменом Станислава Кршечека вызывает вопросы

Чешская Палата депутатов избрала нового омбудсмена. Должность общественного правозащитника доверена юристу Станиславу Кршечеку, который уже занимал пост заместителя омбудсмена Анны Шабатовой. Срок ее полномочий истекает на будущей неделе. Назначение Кршечека вызвало неоднозначные реакции.
Кршечек был избран в ходе второго раунда голосования, получив тесную поддержку 91 депутата от партии «Свобода и прямая демократия»(SPD) Томио Окамуры, социал-демократов и части депутатской фракции движения ANO.
За его противника - Вита Александра Шорма, уполномоченного правительства Чехии в Европейском суде по правам человека – проголосовали 53 присутствующих депутата. Победителю требовалось набрать 88 голосов, участие в голосовании приняло 175 парламентариев. Третий претендент на должность омбудсмена адвокат Ян Матыс выбыл в первом туре голосования.
«Я надеюсь, что на плечи омбудсмена не будут взваливать новые и новые полномочия, свидетелем чего мы стали в последнее время. Мы хотим во время нашей работы руководствоваться здравым смыслом и надеемся избежать активистского подхода, в этом плане мы многое можем сделать для граждан», - заявил после своего избрания Кршечек, номинант президента Милоша Земана.
Выбором Станислава Кршечека довольны далеко не все. В первую очередь это касается правоцентристских оппозиционных партий - гражданских демократов, Пиратской партии, TOP 09 и христианских демократов.
«Некоторые высказывания господина Кршечека – на гране расизма. Его манера говорить отдаленно напоминает «коричневую» (нацистскую – прим. ред.) риторику, а это абсолютно не приемлемо для человека, занимающего такую должность», - заявила после голосования председатель ТОP 09 Маркета Пекарова-Адамова, назвав факт избрания социал-демократа Кршечека общественным правозащитником «деградацией институции омбудсмена».
Чешские комментаторы в этой связи вспоминают высказывания успешного кандидата в адрес цыган во время дискуссии, посвященной их дискриминации при поиске жилья. По мнению Кршечека, представителям этого меньшинства надо заботиться о своих благах самим. «Защитник большинства» - и такие заголовки появились четверг в чешской прессе.
Против кандидатуры Кршечека еще во время второго тура голосования выступило движение «Миллион мгновений», которое в прошлом году организовало повторные десятитысячные демонстрации против премьера Андрея Бабиша (ANO).
«Как ни странно, на многих депутатов подействовали заявления о готовности приверженцев движения «Миллион мгновений» в случае избрания Кршечека снова выйти на площади», - заявил депутат от ANO Мартин Коловратник, по утверждению которого эта «угроза», однако, возымела обратный эффект.
Омбудсмен – общественный правозащитник - лицо, которое обязано следить за соблюдением принципов справедливости по отношению к гражданам со стороны исполнительной власти и должностных лиц. Занимается защитой интересов определённых гражданских групп. Чешская канцелярия омбудсмена располагается в г. Брно и трудоустраивает более ста юристов. Омбудсмен избирается сроком на 6 лет. Действующее чешское законодательство не предусматривает возможности отзыва защитника прав с занимаемой им должности.
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