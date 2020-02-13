Избрание омбудсменом Станислава Кршечека вызывает вопросы

Кршечек был избран в ходе второго раунда голосования, получив тесную поддержку 91 депутата от партии «Свобода и прямая демократия»(SPD) Томио Окамуры, социал-демократов и части депутатской фракции движения ANO.

За его противника - Вита Александра Шорма, уполномоченного правительства Чехии в Европейском суде по правам человека – проголосовали 53 присутствующих депутата. Победителю требовалось набрать 88 голосов, участие в голосовании приняло 175 парламентариев. Третий претендент на должность омбудсмена адвокат Ян Матыс выбыл в первом туре голосования.

«Я надеюсь, что на плечи омбудсмена не будут взваливать новые и новые полномочия, свидетелем чего мы стали в последнее время. Мы хотим во время нашей работы руководствоваться здравым смыслом и надеемся избежать активистского подхода, в этом плане мы многое можем сделать для граждан», - заявил после своего избрания Кршечек, номинант президента Милоша Земана.

Выбором Станислава Кршечека довольны далеко не все. В первую очередь это касается правоцентристских оппозиционных партий - гражданских демократов, Пиратской партии, TOP 09 и христианских демократов.

«Некоторые высказывания господина Кршечека – на гране расизма. Его манера говорить отдаленно напоминает «коричневую» (нацистскую – прим. ред.) риторику, а это абсолютно не приемлемо для человека, занимающего такую должность», - заявила после голосования председатель ТОP 09 Маркета Пекарова-Адамова, назвав факт избрания социал-демократа Кршечека общественным правозащитником «деградацией институции омбудсмена».

Чешские комментаторы в этой связи вспоминают высказывания успешного кандидата в адрес цыган во время дискуссии, посвященной их дискриминации при поиске жилья. По мнению Кршечека, представителям этого меньшинства надо заботиться о своих благах самим. «Защитник большинства» - и такие заголовки появились четверг в чешской прессе.

Против кандидатуры Кршечека еще во время второго тура голосования выступило движение «Миллион мгновений», которое в прошлом году организовало повторные десятитысячные демонстрации против премьера Андрея Бабиша (ANO).

«Как ни странно, на многих депутатов подействовали заявления о готовности приверженцев движения «Миллион мгновений» в случае избрания Кршечека снова выйти на площади», - заявил депутат от ANO Мартин Коловратник, по утверждению которого эта «угроза», однако, возымела обратный эффект.

Омбудсмен – общественный правозащитник - лицо, которое обязано следить за соблюдением принципов справедливости по отношению к гражданам со стороны исполнительной власти и должностных лиц. Занимается защитой интересов определённых гражданских групп. Чешская канцелярия омбудсмена располагается в г. Брно и трудоустраивает более ста юристов. Омбудсмен избирается сроком на 6 лет. Действующее чешское законодательство не предусматривает возможности отзыва защитника прав с занимаемой им должности.