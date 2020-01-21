Из жизни ушел «homo polititicus», не прятавшийся за чужую спину – второе лицо Чехии

19 января на 73 году своей жизни, не дожив месяца до дня рождения, внезапно скончался спикер чешского Сената Ярослав Кубера. Последние четверть века своей жизни он отдал политике, из которых 24 года находился у штурвала власти города Теплице – был старостой, а позже мэром этого известного курортного города. Политика прославили точные формулировки и остроумные изречения, подчас провокационного характера. С ними соглашались далеко не все, однако их автора за их меткость ценили, а уважали за то, что, не меняя своих взглядов в угоду политической конъюктуре, он сумел завоевать признание даже среди своих оппонентов.
Сенатором от партии гражданских демократов, в настоящее время опозиционной, Ярослав Кубера был избран в 2000 году. В 2018 году он занял пост спикера Верхней палаты Парламента Чехии. Умер на второй день работы конгресса ГДП в Праге, на котором выступил с речью накануне. Здесь избиралось руководство партии на следующие два года.
«Если бы я не провоцировал и не стремился с меньшим или большим успехом сохранять чувство юмора, я давно сошел бы с ума. 25 лет в политике – такое не проходит для вас бесследно»,
– признался Кубера в интервью журналу Reflex в 2018 году. На заданный ему в прошлом году вопрос издания Týden, не будет ли он выдвигать свою кандидатуру в следующих президентских выборах, спикер Сената ответил: «Это очень интересная работа, однако ввиду своего возраста я не считаю такой вызов приемлемым».
– Ярослав Кубера отличался от ряда политиков стилем своего публичного поведения и либеральным мышлением, oстротами - например, об отсутствии в Чехии почвы для движения MeToo и борьбой за права курильщиков – сам он был стойким приверженцем курения. Какую роль манера поведения Куберы сыграла в его политической карьере?
– Принципиально важным в его успешной карьере было то, как Кубера выбивался из общей колеи, и не только манерой поведения, но и, например, тем, что долгое время не стремился занять лидирующие позиции в своей партии и вообще в высшем эшелоне государственной власти. Каждый политик знает – и Кубера в этом смысле не был исключением, – что пребывание у руля высшей власти чревато быстрой заменой лиц. А он, будучи дальновидным политиком, хотел влиять на дела в сферах общественной жизни на протяжении более долгого времени. Одновременно он известен своими противоречивыми взглядами.
Следует также напомнить, что политик, в отличие от ряда других, остался верен своей партии гражданских демократов даже тогда, когда ее позиция сильно пошатнулась, и членство в ГДП приравнивалось к политическому самоубийству, так как избиратели от нее отшатнулись. Ярослав Кубера, тем не менее, оказался способным вновь и вновь завоевывать доверие избирателей, благодаря чему был избран и переизбран вначале на пост старосты, а позже и мэра Теплиц, хотя его родная партия находилась под шквалом критики – вполне заслуженной,
– говорит комментатор «Чешского Радио» Петр Гартман.
Улавливаете ли вы в общем тоне высказываний об этом политике какое-либо несоответствие действительности?
– О Кубере часто говорят прежде всего как о политике, оставившем яркий след на региональном уровне – он был мэром г. Теплице, однако он явно достиг большего, так как стал председателем Сената, то есть, согласно Конституции, вторым лицом в государстве. С учетом сложной избирательной системы, когда вам не спрятаться за чужую спину или свою партию, как на выборах в Палату депутатов, занять такую должность в Сенате весьма сложно. Это свидетельствует о незаурядных способностях такого человека, тем более когда приходится повторно защитить свое право на этот пост, что Ярославу Кубере тоже удалось,
– указывает П. Гартманн.
«Он казался мне несмертельным, неостанавливаемым. Я верю, что на небесах, открытых для курильщиков, он останется таким же, каким был здесь. С сигаретой, шуточками и большим сердцем»,
– сказал в адрес ушедшего из жизни политика экс-глава ГДП и бывший зампредседателя Сената Мирек Тополанек.
«Трудно найти в такие минуты слова. Я знала его много лет, он был типичным примером «homo polititicus» – жил политикой, очень любил встречаться с людьми, однако на первом месте для него всегда оставались жена и его семья»,
– добавляет еще один момент в копилку воспоминаний о Ярославе Кубере евродепутат от гражданских демократов Вероника Вреционова.
«Кубера был очень выразительной личностью не только Гражданско-демократической партии, но и всей чешской политической сцены. Я думаю, что во многом он просто незаменим. Большой защитник принципов свободы, сторонник здравого смысла. Порядочный политик и честный человек, сохранивший эти качества на протяжении всей своей жизни, что заслуживает отдельного упоминания. Нам будет очень его не хватать.
– отметил лидер ГДП (ODS) Петр Фиала.
Президент Чехии Милош Земан заявил о многолетней дружбе, связывающей их с Ярославом Куберой, несмотря на расхождение мнений по некоторым вопросам. Земан, как и многие представители политической сцены, выразил глубокое сожаление по поводу смерти председателя Сената.