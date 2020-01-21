Из жизни ушел «homo polititicus», не прятавшийся за чужую спину – второе лицо Чехии

Сенатором от партии гражданских демократов, в настоящее время опозиционной, Ярослав Кубера был избран в 2000 году. В 2018 году он занял пост спикера Верхней палаты Парламента Чехии. Умер на второй день работы конгресса ГДП в Праге, на котором выступил с речью накануне. Здесь избиралось руководство партии на следующие два года.

«Если не провоцировать, то можно сойти с ума»

«Если бы я не провоцировал и не стремился с меньшим или большим успехом сохранять чувство юмора, я давно сошел бы с ума. 25 лет в политике – такое не проходит для вас бесследно»,

– признался Кубера в интервью журналу Reflex в 2018 году. На заданный ему в прошлом году вопрос издания Týden, не будет ли он выдвигать свою кандидатуру в следующих президентских выборах, спикер Сената ответил: «Это очень интересная работа, однако ввиду своего возраста я не считаю такой вызов приемлемым».

– Ярослав Кубера отличался от ряда политиков стилем своего публичного поведения и либеральным мышлением, oстротами - например, об отсутствии в Чехии почвы для движения MeToo и борьбой за права курильщиков – сам он был стойким приверженцем курения. Какую роль манера поведения Куберы сыграла в его политической карьере?

– Принципиально важным в его успешной карьере было то, как Кубера выбивался из общей колеи, и не только манерой поведения, но и, например, тем, что долгое время не стремился занять лидирующие позиции в своей партии и вообще в высшем эшелоне государственной власти. Каждый политик знает – и Кубера в этом смысле не был исключением, – что пребывание у руля высшей власти чревато быстрой заменой лиц. А он, будучи дальновидным политиком, хотел влиять на дела в сферах общественной жизни на протяжении более долгого времени. Одновременно он известен своими противоречивыми взглядами.

«Остался гражданским демократом, хотя членство в ГДП приравнивалось к политическому самоубийству»

Следует также напомнить, что политик, в отличие от ряда других, остался верен своей партии гражданских демократов даже тогда, когда ее позиция сильно пошатнулась, и членство в ГДП приравнивалось к политическому самоубийству, так как избиратели от нее отшатнулись. Ярослав Кубера, тем не менее, оказался способным вновь и вновь завоевывать доверие избирателей, благодаря чему был избран и переизбран вначале на пост старосты, а позже и мэра Теплиц, хотя его родная партия находилась под шквалом критики – вполне заслуженной,

– говорит комментатор «Чешского Радио» Петр Гартман.

Улавливаете ли вы в общем тоне высказываний об этом политике какое-либо несоответствие действительности?

– О Кубере часто говорят прежде всего как о политике, оставившем яркий след на региональном уровне – он был мэром г. Теплице, однако он явно достиг большего, так как стал председателем Сената, то есть, согласно Конституции, вторым лицом в государстве. С учетом сложной избирательной системы, когда вам не спрятаться за чужую спину или свою партию, как на выборах в Палату депутатов, занять такую должность в Сенате весьма сложно. Это свидетельствует о незаурядных способностях такого человека, тем более когда приходится повторно защитить свое право на этот пост, что Ярославу Кубере тоже удалось,

– указывает П. Гартманн.

«Он казался мне несмертельным, неостанавливаемым. Я верю, что на небесах, открытых для курильщиков, он останется таким же, каким был здесь. С сигаретой, шуточками и большим сердцем»,

– сказал в адрес ушедшего из жизни политика экс-глава ГДП и бывший зампредседателя Сената Мирек Тополанек.

«Трудно найти в такие минуты слова. Я знала его много лет, он был типичным примером «homo polititicus» – жил политикой, очень любил встречаться с людьми, однако на первом месте для него всегда оставались жена и его семья»,

– добавляет еще один момент в копилку воспоминаний о Ярославе Кубере евродепутат от гражданских демократов Вероника Вреционова.

Сторонник здравого смысла

«Кубера был очень выразительной личностью не только Гражданско-демократической партии, но и всей чешской политической сцены. Я думаю, что во многом он просто незаменим. Большой защитник принципов свободы, сторонник здравого смысла. Порядочный политик и честный человек, сохранивший эти качества на протяжении всей своей жизни, что заслуживает отдельного упоминания. Нам будет очень его не хватать.

– отметил лидер ГДП (ODS) Петр Фиала.

Президент Чехии Милош Земан заявил о многолетней дружбе, связывающей их с Ярославом Куберой, несмотря на расхождение мнений по некоторым вопросам. Земан, как и многие представители политической сцены, выразил глубокое сожаление по поводу смерти председателя Сената.