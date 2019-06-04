Из Брно в Ровно и обратно – приключения старого троллейбуса

Таким оригинальным способом транспортное предприятие Брно решило отметить 70-летие появления в городе троллейбусного сообщения. В Ровно троллейбус, выработавший свой срок, должны были отправить на металлолом. После проведения полной реконструкции «старичок» снова покатит по улицам родного города, но уже в качестве экскурсионного ретротранспорта.

«Тут, на пульте управления, включаем… Ага, у него протекает крыша! Осторожно, лучше ни к чему не прикасайтесь, чтобы нас случайно не шибануло электричеством. А теперь он должен завестись», – предупреждает с улыбкой директор технического отдела троллейбусного парка Мариан Чех. Он демонстрирует журналисту «Чешского Радио Брно» вернувшегося из многолетней «командировки» в Ровно ветерана. Мариан вращает черное колечко на панели управления, и троллейбус включается.

«Я гляжу, украинцы добавили дополнительное отопление над педалями – там его не было. У нас печка была под сиденьем, и несколько в другом положении. – Это был такой кубик под сиденьем водителя, и на нем было удобно разогревать сосиски на обед. Однако они должны были быть не в целлофане, а, конечно, в фольге. – А потом в салон шел запах. – Именно!», – делятся воспоминаниями Мариан Чех и водитель Мирослав Свитавский.

«Гриль» в комплекте и салон с запахом сосисок

Старинные троллейбусы Škoda 9Tr были оснащены такой мощной печкой, что на ней можно было разогревать не только сосиски, но и чай. Чаще такой «гриль» использовали на конечных остановках во время перерыва, но иногда и прямо на ходу, когда в салоне были пассажиры. В наши дни, конечно, такое немедленно бы запретили.

В троллейбусном парке собрались брненские водители, чтобы взглянуть на «старого приятеля», которого некогда близко знали. Троллейбус покрашен в белый цвет с синими полосами по периметру. Однако краска уже сходит, крыша протекает, внутри – порванные сиденья из кожзаменителя, рассчитанные на двадцать пять пассажиров.

На стенках наклейки с надписями по-украински. «Забороняється розмовляти з водієм тролейбуса під час їзди». «Ага понятно: "запрещается разговаривать с водителем во время езды"» – общими усилиями текст удалось перевести.

Троллейбус Škoda 9Tr отправился из Брно в Украину в 1996 году – тогда столица Моравии решила вместо дорогостоящего ремонта приобрести новые модели. Однако теперь троллейбус, которому через год стукнет сорок лет, не избежит полного ремонта. «Выехать на нем можно, но только нелегально. Ни один сотрудник технического контроля не станет так подводить себя под монастырь», – смеется Мариан Чех.

Техникам придется разобрать ветерана буквально по винтику, а потом собрать обратно. В идеале – из тех же деталей, которые окажутся хорошими, или их удастся починить. Раньше такие троллейбусы ходили по всему Брно. Водить этот транспорт было задачей не из легких.

«Эти троллейбусы были трехпедальными, в то время как у современных машин – только две педали, то есть на этих старых моделях водитель должен был уметь тормозить левой ногой. Натренироваться это делать, управляя легковым автомобилем, невозможно», – объясняет Мариан Чех. «У него был такой особый характерный стиль движения – пустой, без пассажиров, он подпрыгивал, а чем больше он был загружен, тем его пружины действовали в лучшем режиме. А ехал этот троллейбус очень легко», – добавляет он.

У Мирослава Свитавского этот гость из 1980-х пробуждает воспоминания: «В 1988 году я учился водить именно на нем. Это был первый троллейбус, за баранку которого я сел, так что, конечно, он вызывает ностальгию. Об этом приятно вспоминать, потому что ты был на тридцать лет моложе…»

Вернувшийся из Ровно троллейбус вновь появится на улицах Брно через два или три года.