Иван Бартош поведет чешских «пиратов» на абордаж кабмина

В Сенате и в Европейском парламенте у партии, основанной в 2009 году, по три представителя. Полная прозрачность в политике и широкое вовлечение в нее граждан, борьба с коррупцией, социальный либерализм, защита демократии, европейская ориентация – вот некоторые пункты их партийной программы, в которой некоторые политологи видят явный «левый уклон». На внутриполитической сцене «пираты» выступают с резкой критикой премьера Андрея Бабиша, прежде всего, в связи с обвинениями в адрес главы кабинета в злоупотреблении евросубсидиями и конфликте интересов.

Председатель «пиратов» Иван Бартош входит в топ чешских политиков, пользующихся наибольшим доверием избирателей. Визитной карточкой Ивана, которому в марте исполнится сорок, остаются дреды – их он носит и с деловым костюмом. Почему свободолюбивые оппозиционные «пираты» хотят занять места в кабинете министров? На этот и другие вопросы свежепереизбранный председатель ответил в интервью «Чешскому Радио».

«Такие амбициозные планы у нас были еще в 2017 году. Однако большинство на выборах получила партия ANO, а нашим условием был отказ от вхождения в правительство, где ANO будет обладать большинством, и где будут присутствовать неоднозначные фигуры, к числу которых мы относим не только действующего премьера. При этом за два года пребывания в парламенте количество членов нашей партии увеличилось вдвое. Сейчас наши представители присутствуют на всех уровнях политической власти, в Европарламенте. Нам удалось провести ряд предложений, которые мы представили с позиции конструктивной оппозиции, что получается далеко не у всех. При этом такие важные вопросы как пенсионная реформа, доступность социального жилья оппозиционной партии провести нелегко – вы можете лишь включать их в правительственные проекты. Так что логично, что наш дальнейший путь – вхождение в правительство», – объясняет Иван Бартош.

Как он сообщил, сидеть бок о бок в кабинете «пираты» категорически отказываются только с коммунистами и движением «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры, которое Бартош называет «националистами и популистами».

«Наш потенциал на парламентских выборах 2021 года – около 20%»

На что рассчитывают пираты на следующих парламентских выборах 2021 года? «Наш потенциал составляет около 20%. Я не думаю, что движение ANO получит на следующих выборах 30%. На это повлияет экономическая ситуация не только в Чешской Республике, но и во всей Европе. Произойдет Брекзит и множество других принципиальных изменений, поменяется конъюнктура. Правительство Андрея Бабиша многие оценивают как бесхозяйственное – вспомним хотя бы холдинг Бабиша Agrofert. Правительство опустошает государственные резервы. Если бы Андрей Бабиш уже сегодня перестал принимать такое активное участие в управлении страной, Чехии жилось бы куда лучше».

С кем «пираты готовы сотрудничать? По словам Ивана Бартоша, программа в некоторых пунктах совпадает с гражданскими демократами (ODS). Это касается перехода на цифру, понижения налогов, однако по вопросам образования и доступности жилья их взгляды принципиально расходятся. Здесь пиратам ближе движение «Старосты и независимые». В качестве своих коалиционных союзников в парламенте Бартош также называет ТОР-09. Также председатель напоминает, что в их избирательных бюллетенях появляются кандидаты из других политических объединений.

«Жилье и пенсионная реформа необходимы как воздух»

«Краеугольный камень – это жилье. Есть ли людям, где жить, если ли у них свое жилье – это крайне важно. Нужно обеспечить людей жильем в пожилом возрасте, обладать экономикой, с высокой добавленной стоимостью, а не «дешевую», построить такую экономику, когда люди получают большую зарплату и более высокую пенсию», – подчеркивает Иван Бартош, который также выступает за скорейшее проведение пенсионной реформы. «Пираты» работают в комиссии «За справедливые пенсии», напоминает председатель, который критикует правительство и премьера за бездействие. Партия выступает за мотивацию людей, которые работают и после достижения пенсионного возраста.

«Сейчас у Чехии нет рациональных причин переходить на евро»

Следует ли Чехии, наконец, вступить в еврозону? На этот вопрос Бартош отвечает отрицательно. «В настоящий момент у Чехии нет рациональных причин переходить на евро. К 2047 году Чешская Республика преодолеет второй барьер на пути к еврозоне. В данный момент это принесло бы прибыльтолько предпринимателям, торгующим с соседними странами, а обычным гражданам Чешской Республики это невыгодно. Однако если будет введен проект "Европы двух скоростей", и условием попадание на более быстрый уровень станет переход на евро, об этом стоит задуматься. Лучше быть с Германией и Францией, чем плестись в хвосте с Вышеградской четверкой».

Пиратский флаг сегодня поднят над Прагой, мэром которой стал член партии Зденек Гржиб. На своем посту он последовательно поддерживает независимость Тибета и отказывается признавать «политику одного Китая». Договор с Пекином о партнерстве уже расторгнут, и Прага побраталась с Тайбэем, что привело к напряженности в отношениях с КНР.

«"Пиратам" пора повзрослеть»

«Пираты» последовательно добиваются легализации в Чехии марихуаны. Некоторые политологи упрекают их в подростковом поведении – мол, пока их лидеры борются за высокие посты и членство в кабинете, и рядовым членам третьей по популярности партии в стране пора вести себя посерьезнее. На последнем съезде кандидаты поднимались на трибуну с огромными пончиками, в костюме пожарного – развлекали публику всевозможными способами. Один из членов партии даже поставил вопрос, вызвавший определенный резонанс, – не следует ли партию распустить, а партийные деньги поделить между членами.

В непозволительном легкомыслии их упрекает публицист Вероника Непрашова: «Два года назад, когда "пираты" заплыли в воды высокой политики, многие ценили тот свежий ветер и свежие взгляды, которые принесли с собой их молодые и неопытные представители. Сейчас от "пиратов"требуется что-то посущественнее, чем подростковые провокации и войны мышей и лягушек на уровне первоклашек. Абсурдными дадаистическими спорами серьезную политику не делают, и так невозможно сформировать политическую альтернативу существующей гегемонии партии ANO, которую пираты так любят громко обличать».

Как отмечают политологи, основной электорат чешских «пиратов» – молодежь крупных городов с высшим образованием. При этом в западных странах «пиратские» партии получают обычно не более 15%, и такого успеха на общенациональном уровне как в Чехии, они добились только в Исландии. В Германии партию раскололи внутренние скандалы, в Швеции, где зарождалось это политическое движение, ситуация не лучше. Наблюдатели считают, что главная опасность для чешских «пиратов» таится в их ориентации исключительно на молодое поколение, что существенно сужает ряды их выборщиков, которые, к тому же, склонны быстро менять политические симпатии.