Итоги выборов. Из мэрии Праги впервые уходят коммунисты и социал-демократы

Самое большое количество мандатов в органах местного самоуправления среди традиционных партий, однако, у христианских демократов – 3231. Они входят в число лидеров в менее крупных городах и селах. На втором месте Гражданская демократическая партия – 2281 кресло. На третьем месте Объединение STAN – 2224 мандата. На четвертом месте в стране социал-демократы – 1882 мандата.

Самый богатый урожай кресел в муниципалитетов в общей сложности у различных местных объединений независимых кандидатов – 34963.

Показатель участия избирателей в муниципальных выборах составил – 47,34%.

Как сообщается, полным ходом уже начались переговоры о формировании администрации мэрии в Праге. В столице не удел может оказаться главный субъект правящей коалиции движение ANO. Речь идет о запланированных встречах лидеров Пиратской партии, Объединенных сил Праги и движения Прага себе. Эти игроки способны обойти также и гражданских демократов, которые в столице завоевали более всего мандатов - 205, а в мэрии могут быть представлены 14 голосами.

Сенат

Первый тур выборов в Сенат, в результате которых сменится состав одной трети Верхней палаты Парламента Чешской Республики, оказался для главного субъекта правящей коалиции движения ANO менее удачным. Во второй тур от него поступает 10 кандидатов, один из которых первый этап голосования выиграл. Однако главными шансами расширить свое присутствие в Верхней палате имеет Гражданская демократическая партия – прошло 11 кандидатов. Девять из них начнут второй тур на позиции лидеров. Успех сопутствовал также Старостам и христианским демократам, которые уже в первом туре сумели заполучить по одному сенаторскому креслу. В финал от Старост и независимых вдобавок прошло еще 5 кандидатов, а от христианских демократов – 4.

Во второй тур также прошли 3 претендента на сенаторские мандаты от Партии пиратов и движение Сенатор 21. Борются за Верхнюю палату также три независимых выдвиженца. Явка на выборы в Сенат составила – 42,21%.