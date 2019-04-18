Истории, рассказанные фантастическим карандашом Ренаты Фучиковой

В интервью «Радио Прага» Рената Фучикова рассказала о том, что увидят посетители в выставочных залах.

– Что означает для вас показ работ в этом выставочном центре?

– Villa Pellé – престижная галерея Праги, где выставляются самые известные иллюстраторы и художники, так что когда осенью ко мне обратились с предложением сделать выставку, это стало для меня большой честью. Мы договорились, что это будет определенная ретроспектива моей работы – мне пятьдесят пять, и я занимаюсь своим делом уже более тридцати лет, проиллюстрировав множество книг. Мы искали связующую линию выставки и остановились на слове Stories – «истории». Все, включая куратора выставки, с этим согласились, поскольку мои книги производят на читателя именно такое впечатление. Большая часть моего творчества состоит в том, что я пересказываю сюжеты – из истории человечества, чешской истории, Библии, а также мифы, легенды.

– Что и кого встретят посетители вашей выставки?

– Там есть «закоулки», которые будут интересны самым маленьким зрителям, например, иллюстрации к моей книге «Якуб и звезды». Это – рассказы о созвездиях и звездах, а не астрология, как можно было подумать. На выставке представлены портреты знаменитых исторических персонажей: в хронологическом порядке посетители выставки познакомятся с жизнью княжны Людмилы, князя Вацлава, Карла IV, Яна Гуса, Петра Хельчицкого, Яна Амоса Коменского, Антонина Дворжака, Т. Г. Масарика. А в качестве «бонуса» мы представим сюжет Франца Кафки, что должно заинтересовать иностранных посетителей. Если кто-то придет с детьми, то для таких посетителей у нас подготовлена интересное помещение, где оживает одна из моих иллюстраций, – это комната с кроватью, на которой лежит отвратительное насекомое, в которое превратился Грегор Замза. С внешней стороны это выглядит как нечто ужасное, однако на самом деле это читальный зал, где дети постарше, если наберутся смелости, могут прилечь рядом с персонажем Кафки и читать там мои книги. Кроме того, там представлены иллюстрации к работам Вацлава Цилека, а именно – «Родные пейзажи». В следующем зале – история Европы. Это около ста моих иллюстраций к книге, которая весит чуть ли не три килограмма и насчитывает около 500 страниц.

– Помимо того что вы занимаетесь детской иллюстрацией, а с недавних пор сами пишете книги и иллюстрируете их, вы также делаете эскизы почтовых марок. Как вы пришли к этому виду творчества, и чем он отличается от того, чем занимались раньше?

– Работа над созданием марок – совершенно особая. Я начала ею заниматься, можно сказать, случайно, все произошло как бы само собой. В 2004 году меня пригласили принять участие в тендере, связанном с Годом чешской музыки. Я победила в этом конкурсе и представила эскизы трех марок. С этого и началась моя «почтовая» карьера. Пока я сделала 10 или 11 марок. В основном они посвящены историческим личностям. Я рисовала Яна Оплетала, незаслуженно забытую Берту фон Зутнер (первая женщина-лауреат Нобелевской премии мира – прим. ред.). Последняя моя марка посвящена Геласию Добнеру, директору гимназии пиаристов и выдающемуся историку XVIII века, которого также, к сожалению, забыли.

– Еще одной стороной вашей творческой деятельности стала разработка проектов изделий немецкой фарфоровой фабрики Rosenthal. Вы делаете для них какие-то тематические вещи? И как вы стали работать в этом направлении?

– Фабрика Rosenthal находится недалеко от немецко-чешской границы, примерно в 10 км от города Аш. В первый момент я даже не поверила в этот заказ – это как если бы Mercedes предложил вам сделать эскиз своего автомобиля. Однако сейчас я работаю для этого предприятия уж третий год. Работа идет по-немецки аккуратно – все готовится заранее. Они заказали мне рождественский фарфор, и вначале мы сделали пару небольших новогодних игрушек, которые им понравились. Потом я начала делать коллекции тарелок и мисок. Они разрисованы фигурками, которым я специально придаю свой «почерк». Эти предметы должны быть добрыми и теплыми, и я пытаюсь соединить тепло Рождества с художественным наполнением. Первая коллекция поступила на рынок в прошлом году и хорошо разошлась, так что фабрика осталась довольна. Некоторые предметы продавались по всему миру. Это подтвердилось и на выставке во Франкфурте, где ко мне подходили люди из Колумбии, Австралии, Японии. Они говорили, что ради моего фарфора оформляли весь свой дом в красных и синих тонах. А что им особенно нравилось – и это связано и с выставкой в галерее Villa Pellé, что и на тарелках я создаю истории. Например, такой маленький сюжет, в котором персонаж катается на коньках. Лед пруда – это белый фарфор тарелки. Человек падает, кто-то помогает ему подняться. Или мама учит ребенка кататься на коньках. Так что детская коллекция фарфора сделана так, чтобы ребенок, когда доел суп, получил в награду небольшую историю.

Выставка Stories, Villa Pellé, ул. Pelléova 91/10, Прага-6, villapelle.cz

Рената Фучикова – чешский художник-график и иллюстратор, известная своими авторскими книгами на исторические темы, лауреат ряда премий, в том числе Zlatá stuha, Magnesia Litera и Grand Prix Загреба. Фучикова внесена в почетный список Международного совета по книгам для молодежи (IBBY) и трижды выдвигалась Чехией на получение престижной премии памяти Астрид Линдгрен pа вклад в развитие детской и юношеской литературы Astrid Lindgren Memorial Award.