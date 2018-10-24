Исследования и разработки – инвестиции растут

Вложения, если сравнивать 2016 и 2017 годы, увеличились на 13%. Самую крупную сумму в исследования инвестировали производственные компании – почти 54 миллиарда крон (2,1 миллиарда евро). 66% от этой суммы было вложено фирмами, работающими в Чехии, но находящимися под контролем иностранных владельцев.

«В нашем случае речь в первую очередь идет об обрабатывающей промышленности, где 54% вложенных денег шло именно на исследования и разработки. Лидером сектора является автопром. В 2017 году отраслью впервые было потрачено на разработки более 10 миллиардов крон (390,6 миллиона евро). Сумма выросла на треть. С 2010 года инвестиции в исследования увеличились в три раза», – комментирует Мартин Мана, специалист Чешского статистического управления.

Что касается государственной кассы, то и в этом случае речь идет об увеличении инвестиций. По сравнению с 2015 и 2016 годами, вложения выросли на 10%, составив 31,2 миллиарда крон (1,2 миллиарда евро). Разница между вложениями в исследования со стороны государства и частного сектора увеличивается, причем не в пользу первого.

«В 2017 году частный сектор инвестировал в исследования на 50% больше средств, чем государство. Семь лет назад эта разница выражалась только 20%», – подчеркивает Мартин Мана.

Главную часть бюджетных денег между собой разделили вузы (14 миллиардов крон – 547 миллионов евро) и институты Академии наук Чешской Республики (9 миллиардов крон – 351,6 миллиона евро).

Государство инвестиции в исследования наращивает, но одновременно сокращается поток денег из фондов Европейского Союза. В период с 2012 по 2015 год чешские вузы и Академия наук получили от ЕС более 10 миллиардов крон (390,6 миллиона евро). В 2017 – лишь 4,3 миллиарда крон (168 миллионов евро).