Исследование: Большую часть чешских родителей не интересуются, чем их дети заняты в интернете

82% чешских детей для ежедневного выхода в интернет используют свои мобильные телефоны. 9, 10 и 11-летние детишки «просиживают в паутине» по два часа в день, а 15 и 16-летние – по четыре часа и более. Какие сайты дети и подростки просматривают, как подчеркивает чешский координатор исследования, психолог, сотрудник Университета имени Т. Г. Масарика в Брно Давид Шмагел, большую часть чешских родителей – 60% не интересует. По этому показателю, среди охваченных исследованием 19 стран мира, Чешская Республика полностью провалилась. Лишь 16% детей сообщили, что их мамы и папы часто интересуются тем, что они делают в сети.

Давид Шмагель подчеркивает, что категорические запреты в случае интернета эффекта не приносят: «Очень важно, чтобы родители активно интересовались предметом, разговаривали об этом с детьми. Запреты и репрессивные меры не работают, необходимы разъяснения. Родители должны быть осведомлены о том, что их отпрыски в интернете делают и обязаны их научить, как себя обезопасить в сети, как справиться с возникшими проблемами».

Судя по результатам исследования, большинство ребятишек с негативом в интернете почти не сталкивается. По крайней мере, две трети респондентов говорят, что за последний год с ними такого не случалось. Однако 12% о проблемах все-таки упоминает, приводят, что неприятные эксцессы с ними в сети происходят хотя бы раз в месяц.

Специалисты напоминают, что кроме кибердедовщины и сайтов с материалами о самоубийствах, членовредительстве, страниц приверженцев анорексии, детей может серьезно взволновать и внезапное отключение от интернета на продолжительное время. Кибердедовщина на первое место у чешских детей не выходит. 10% ребят заявляют, что с подобного рода явлением они чаще встречаются в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве.

Проблематичными, однако, могут быть сообщения, содержащие проявления ненависти, предупреждает психолог: «В этом плане на первом месте Польша, но мы разместились зразу за ней. Это плохой сигнал. Необходимо задуматься о том, как часто чешские дети сталкиваются с сообщениями, содержащими ненавистные высказывания, и где это происходит».

Еще одной серьезной проблемой, по мнению исследователей, является sexting. Судя по опросу, в прошлом году с ним столкнулась треть «гуляющих» по интернету несовершеннолетних. Видео и фотографии соответствующего типа, эротического или порнографического содержания, получали 40% детей. Значительно чаще это происходит с подростками 15-16 лет. 7% детей заявили, что минимально один раз в месяц они сталкиваются с требованиями прислать кому–либо свои интимные фото или видео.

