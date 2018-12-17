Исламофобия политиков как толчок к радикализации части мусульманского меньшинства

Информацию об умеренности взглядов членов мусульманской общины подтверждают, как полицейские эксперты, так и спецслужбы. «Община также отличается высоким уровнем образования, так как первые ее представители переселились в Чехию, будучи еще студентами», – подчеркивает религиовед Зденек Войтишек. По словам специалиста, сохранению надлежащего уровня безопасности в Чехии помогает и тот факт, что ни одна из национальных групп, проживающих в стране, не имеет превалирующего положения.

В отчете МВД также сказано, что в 2017 году из Чехии в Сирию с целью участия в боях выехало 11 человек. В отношении некоторых из них были возбуждены уголовные дела. Ведомство сообщает, что несколько человек из Чехии подключились к курдским вооруженным группам в Ираке и Сирии. Полиция также расследовала несколько случаев организации финансовой и логистической помощи заграничным террористическим группировкам – под наблюдение было взято несколько человек, пытавшихся обеспечить тренинг и медицинское обслуживание. Известен случай бывшего пражского имама Самера Шехадеха и его семьи, участвовавшей в боях на стороне одной из ветвей организации Аль-Каида, о чем «Радио Прага» сообщало в январе сего года. Самер Шехадех ныне находится в чешской тюрьме, а его родственники в розыске.

Согласно заключению об экстремизме, полиция не оставила без внимания несколько случаев распространения информации о радикальном толковании ислама. В этот раз речь шла об иностранцах из среднеазиатских и кавказских стран, пытавшихся в Чехии завязать контакты.

В связи с возможностью радикализации некоторых членов мусульманской общины, причиной которой могут послужить агрессивные заявления политиков, в качестве примера в отчете МВД за 2017 год упоминается движение «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры (SPD). Этот парламентский субъект экстремистским не считается, но обращается внимание на то, что при обсуждении, например, таких тем как правый экстремизм, SPD порой высказывается гораздо резче, чем представители упомянутой направленности. В аналитическом материале МВД также приводится, что серьезным потенциалом для радикализации представителей чешской мусульманской общины обладают высказывания подверженных исламофобии общественных деятелей, а также произраильская позиция государства и его представителей.