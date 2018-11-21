Inwald – элегантное стекло молодой Чехословакии

О былой славе этого предприятия рассказывает выставка, открывшаяся недавно в пражском Музее стекла, – «Inwald: История злиховской стекольной фабрики». Из 24 печей, гудевших в пражском районе Злихов, на свет появлялся граненый хрусталь, прессованное и дутое стекло, светильники. Полулитровые пивные кружки, вазы для фруктов, стаканы марки Inwald и сегодня можно отыскать в кухонных шкафах чешских домов и квартир.

Сегодня о былом размахе этой стекольной фабрики напоминает единственное сохранившееся здание некогда огромного промышленного комплекса – оно стоит неподалеку от Смиховского вокзала; сейчас там открыт центр современного искусства MeetFactory.

Portheimka – Музей стекла, вилла Portheimka, ул. Štefánikova 68/12, Прага-5, Anděl. Выставка Inwald открыта до 17.2.2019

Свое место на выставке заняли и популярные «дуртики» – небьющиеся стаканы, которые появляются в известной комедии «Уютные норки» (Pelíšky) режиссера Яна Гржебейка о 1960-х годах Чехословакии. «Стаканы! Они нам были нужны как воздух!», – радуется героиня фильма Симона Сташова, получив их в подарок на Рождество. Кстати, небьющиеся стаканы, «игравшие» в фильме, были сделаны из пластика.

В годы расцвета на фабрике Inwald действовала уникальная светотехническая лаборатория – первая на территории Чехии. Здесь работали мастерские по травлению стекла – нанесению специфического узора или рисунка, окраске, огранке, гравировке. К зданию фабрики даже была протянута отдельная железнодорожная ветка. После смерти основателя предприятия дело перешло к его сыновьям – Оскару и Рудольфу Инвальд, которые превратили его в акционерное общество.

Небьющиеся «дуртики»

В 1914 г. фирма зарегистрировала марку небьющегося стекла Durit, откуда и пошло народное название «дуртики». Лицом марки стали два «культовых» стакана объемом 100 г и 200 г, на дне которых был выгравирован логотип. Эти стаканы, уже более низкого качества, вплоть до 1996 года производили другие государственные предприятия.

После 1918 г., когда на свет появилась независимая Чехословакия, фабрика Inwald начала производить стекло для осветительных приборов в стиле ар-деко и функционализм.

Посетители выставки могут увидеть вблизи светильники Modul, созданные дизайнером Мирославом Прокопом, – это уже стало классикой чешского декоративного искусства. «Это были светильники в стиле функционализм, сделанные из очень тщательно разработанного состава стекольной массы – его слои были сложены так, чтобы добиться максимального рассеивания света. Эти светильники вы и сегодня можете увидеть во многих домах и квартирах», – объясняет куратор выставки, историк Итка Льненичкова.

Светильники Modul – классика чешского дизайна

В 1928 году Мирослав Прокоп получил за создание этой модели светильников премию Электротехнического союза Чехословакии. Благодаря своему высокому качеству лампы снискали популярность во многих странах мира. Например, их заказал ресторан аэропорта в Лионе.

Одной из главных заслуг предприятия можно считать совершенно новую для своего времени философию, когда высококачественные предметы становились доступны и обычным покупателям, а каждый человек может создать в своем жилище определенный дизайн.

«Инновация Inwald состояла в том, что она привлекла дизайнеров для разработки массовой продукции, в то время как такие фабрики как Harrachov или Lötz производили изысканные изделия лишь для избранной категории покупателей. Теперь же качественный дизайн пришел в каждый дом, что сыграло и свою просветительскую и воспитательную роль», – объясняет историк.

Йозеф Инвальд (1837–1906) родился в Высочине, в еврейской семье. В 1878 г. он основал завод в пражском районе Злихов. В межвоенной Чехословакии изделия марки Inwald приобрели огромную популярность.

Расцвет фирмы Inwald пришелся на 1920-е годы. Однако наступивший вскоре экономический кризис заставил предприятие перенести свое производство из Праги на северо-запад Чехословакии, на фабрику «Теплице – Шанов». Роковую роль в истории этого стекольного завода сыграл Мюнхенский договор 1938 года. Оказавшись на территории, которую получила Германия, предприятие было продано. После Второй мировой войны «Теплице–Шанов» было национализировано, превратившись а предприятие Sklo Union.

«Если задуматься, какой огромный объем продукции производила стекольная фабрика Inwald в годы Первой республики, и как быстро это имя было забыто в ходе политических перемен второй половины ХХ века, – сначала из-за еврейского происхождение владельца, а потом в процессе национализации, то эту выставку можно назвать настоящим открытием», – уверена Гелена Кёнигсмаркова, директор Художественно-промышленного музея, участвовавшего в организации выставки.