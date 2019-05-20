Интернет-зависимость наблюдается у 75% чешских подростков

«Что касается чрезмерного пользования интернетом, то, правдоподобно, этот вид зависимости касается около 75% подростков», – заявляет руководитель национального мониторингового центра по наркотикам и иным видам зависимостей Виктор Мравчик.

40% учащихся проводят в сети минимально по 4 часа, а часто и больше. Выяснилось, что высиживание у компьютера, с планшетником или телефоном отразилось на объемах потребляемых подрастающим поколением табака, крепкого спиртного, а также наркотиков.

– «Отчасти такое положение вещей объясняется тем, что молодежь предпочитает свое свободное время посвящать иным видам развлечений, нежели играм во дворе. До недавнего времени пребывание на улице было связано с повышенным риском соприкосновения с веществами вызывающими зависимость. С одной стороны, это позитивно, что риск снизился, но с другой стороны – увеличилось время, проводимое подростками в интернете и социальных сетях».

Именно в интернет ныне переселился черный рынок наркотиков – в darknet. Бороться с этим видом распространения запрещенных веществ чрезвычайно сложно, обращает внимание директор чешского Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих:

«Мы говорим о пространстве интернета, которое характеризуется высокой степенью анонимности. Инструменты борьбы, включая законодательную базу и расширение сотрудничества между структурами юстиции и полиции, постоянно совершенствуются, но это очень трудная работа. Нельзя забывать, что специалисты должны отличаться высокой степенью профессионализма в сфере компьютерных технологий. Сейчас у нас формируется новый тип потребителей, которые экспериментируют с различными психоактивными веществами самых разных типов, которые клиенты заказывают именно посредством интернета. Вторая группа – это люди, стремящиеся на этом тренде заработать. После безнаказанного осуществления нескольких операций подобного типа они начинают постепенно создавать свою дистрибуторскую сеть. Для производителей наркотических веществ, стремящихся реализовывать свой «товар», такая сеть становится бесконтактным, избавленным от криминализации пространством для их деятельности».

Ситуация в Чехии похожа на то, что происходит в иных государствах. Сегодня полиции удается перехватить значительно большие объемы наркотиков именно во время проверок небольших посылок, отправленных по заказу, осуществленному через интернет. Крупные «облавы» уже не дают такого результата, как раньше.

Чтобы не отставать от развития рынка наркотиков и противодействовать распространению запрещенных веществ, полиции и иным задействованным государственным структурам придется расширять ряды своих специалистов. С интернет-зависимостью можно бороться только путем профилактики, чем обусловлена разработка соответствующих проектов. Одним из средств борьбы с алкогольной зависимостью в Чехии, как и у табачных изделий, будет ограничение рекламы.

«Мы стремимся к тому, чтобы меры по ограничению рекламы на спиртные напитки походили на те, которые мы ввели в отношении табачных изделий. Это означает, что реклама на крепкие напитки может размещаться только непосредственно в местах их продажи. В телеэфире полностью запрещена реклама на табак. В отношении алкоголя мы считаем возможным введение ограничение времени показа рекламы – только с 22.00», – комментирует Ярмила Ведралова, национальный координатор политики по борьбе с наркотиками.

