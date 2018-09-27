Интеграционный курс для иностранцев и квоты на выдачу «трудовых карт»

«Учитывая нужды трудового рынка и Чешской Республики, правительство сможет определять общее ежегодное количество заявлений, принимаемых чешскими учреждениями на оформление «трудовых карт», например, в Украине. Число это будет всем известно, а чешские представительства для выполнения заявленного плана будут соответствующим образом обеспечены», – комментирует министр внутренних дел Чехии и исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек.

Интеграционные курсы, согласно обсуждаемой поправке, должны проходить абсолютно все иностранные граждане, прибывшие на чешскую территорию с целью устройства на работу или получения образования. По мнению инициаторов нововведения, курс интеграции поможет людям освоиться – ознакомиться с правами и обязанностями, местными устоями, а также и с основными моральными ценностями и принципами, исповедуемыми в Чешской Республике и в Европейском союзе.

Повинность проходить курс интеграции критикует, например, представитель парламентской Гражданской демократической партии Марек Бенда. Для выходцев из стран со схожей культурной базой, как например, граждан США или Канады, по его мнению, упоминаемые курсы будут бессмысленными.

Квоты на выдачу «рабочих карт» объясняются ограниченными возможностями чешских заграничных представительств их оформлять. Поток соответствующих заявлений, поступающих в чешские консульства, за последние три года увеличился в три раза. В 2014 году таковых было 3000, а в позапрошлом году уже более 9000. За первые три четверти 2017 года чешской стороной было принято уже 13500 заявлений на оформление «рабочих карт».

Кроме упомянутых нормативов обсуждаемая поправка также сокращает сроки и условия лишения иностранцев права на проживание в Чехии. В первую очередь это касалось бы тех граждан, которые трижды были осуждены в Чехии за умышленные уголовные преступления. В настоящее время процедура лишения права на проживание занимает около двух лет.