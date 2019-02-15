Институт изучения тоталитарных режимов выпустил Словарь функционеров компартии Чехословакии

Двухтомный Биографический словарь ведущих функционеров коммунистической партии Чехословакии, подготовленный Институтом изучения тоталитарных режимов, охватывает период с 1921 по 1989 год. Публикация, в подготовке которой принимало участие издательство и Архив парламента Чешской Республики, составлена с целью более глубокого изучения такого явления как чехословацкий коммунизм.
«В структуру руководства компартии Чехословакии входил широкий круг лиц, однако некоторые из них остаются неизвестными широкой общественности. Наш Словарь включает биографии как ведущих, так и менее известных коммунистических лидеров», – объясняет редактор публикации, историк Петр Анев.
«Эта книга – не только свод уже известных данных. Она также включает специально собранные биографии 326 партийных функционеров от появления компартии в 1921 году до падения режима в 1989 году», – дополняет сотрудник Института Матей Билы, который также поясняет, что книга позволяет проследить, каким образом конкретные представители компартии Чехословакии участвовали в ключевых процессах, происходивших в стране в межвоенный и военный период.
«Для меня было важным указать, что помимо избиравшийся функционеров, существовала также большая группа тех, кто получал за свою деятельность деньги, и чье влияние было зачастую больше, чем у избранных на свои должности», – указывает один из исследователей, историк Иржи Пернес.
Над составлением Словаря работало 48 чешских и словацких историков,
сотрудников различных научных учреждений, университетов, архивов. Как
подчеркивает замдиректора Института изучения тоталитарных режимов
Ондржей Матейка, на сегодняшний день это единственная в своем роде
работа, посвященная данной темы, на составление которой ушло десять
лет.