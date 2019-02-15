Институт изучения тоталитарных режимов выпустил Словарь функционеров компартии Чехословакии

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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Двухтомный Биографический словарь ведущих функционеров коммунистической партии Чехословакии, подготовленный Институтом изучения тоталитарных режимов, охватывает период с 1921 по 1989 год. Публикация, в подготовке которой принимало участие издательство и Архив парламента Чешской Республики, составлена с целью более глубокого изучения такого явления как чехословацкий коммунизм.

Фото: AcademiaФото: Academia «В структуру руководства компартии Чехословакии входил широкий круг лиц, однако некоторые из них остаются неизвестными широкой общественности. Наш Словарь включает биографии как ведущих, так и менее известных коммунистических лидеров», – объясняет редактор публикации, историк Петр Анев.

«Эта книга – не только свод уже известных данных. Она также включает специально собранные биографии 326 партийных функционеров от появления компартии в 1921 году до падения режима в 1989 году», – дополняет сотрудник Института Матей Билы, который также поясняет, что книга позволяет проследить, каким образом конкретные представители компартии Чехословакии участвовали в ключевых процессах, происходивших в стране в межвоенный и военный период.

«Для меня было важным указать, что помимо избиравшийся функционеров, существовала также большая группа тех, кто получал за свою деятельность деньги, и чье влияние было зачастую больше, чем у избранных на свои должности», – указывает один из исследователей, историк Иржи Пернес.

Над составлением Словаря работало 48 чешских и словацких историков, сотрудников различных научных учреждений, университетов, архивов. Как подчеркивает замдиректора Института изучения тоталитарных режимов Ондржей Матейка, на сегодняшний день это единственная в своем роде работа, посвященная данной темы, на составление которой ушло десять лет.

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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