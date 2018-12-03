Иностранные пациенты в роли потенциальных должников – как этого избежать?

Оптимизм Министерства здравоохранения разделяют, однако, далеко не все стороны, заинтересованные в решении затянувшегося вопроса. Новый закон должен коснуться иностранцев, которые живут и работают в Чешской Республике долгое время и оплачивают коммерческое медицинское страхование. Норма предполагает, что коммерческая страховка по своему охвату услугами здравоохранения должна приблизиться к объему медицинских услуг в системе общественного медицинского страхования, которой пользуются граждане Чехии и лица, получившие в стране ПМЖ. Это «Чешскому Радио» подтвердила замминистра здравоохранения Гелена Регнерова.

«Этот закон должен четко определить, какие виды услуг нельзя исключить из медицинского полиса. То есть речь идет о тех исключениях из правил, которые до сих пор устанавливали сами страховые компании. В большинстве случаев компании вводили правила, которые были для них невыгодны с финансовой точки зрения. Согласно новому закону, правила были бы ужесточены, однако одновременно страховка покрывала бы более широкий спектр предоставляемых услуг, поэтому не возникало бы такой задолженности со стороны иностранных неплательщиков».

Невостребуемые недоимки

Такой закон беззуб, так как главную проблему решить не может, полагает директор Канцелярии обязательного медицинского страхования Ладислав Швец. Законопроект, который коммерческие страховые компании на данный момент не комментируют,должен быть рассмотрен до конца текущего года.

«Просроченные задолженности за предоставление медицинских услуг и лечение в больнице, попавшие в категорию невостребуемых, будут возникать в нашей республике всегда. Данное обстоятельство, как и новый закон, касается непосредственно не только людей, имеющих комплексную медицинскую коммерческую страховку – это по большей части предприниматели и члены их семей из государств, не входящих в ЕС. Речь ведь идет тоже о людях, пребывающих здесь нелегально, временно, не получивших права на длительное пребывание в Чехии, которые либо имеют полис, включающий покрытие неотложной медицинской помощи, либо вообще не имеют никакой страховки», – объяснил Швец.

«Иностранцы не используют медицинскую помощь своевременно»

Проблема заключается и в том, что многие иностранцы, проживающие в Чехии, которые в общей сложности тратят за коммерческое медицинское страхование около 20 тысяч крон (780 евро) в год, пользуются медицинскими услугами в очень ограниченном объеме, так как опасаются повышения дополнительных расходов. Во многих случаях они даже не осведомлены, на оплату какого рода осложнений или диагнозов полис дает им право.

«В целом ряде случаев иностранцы своевременно не используют медицинскую помощь, на которую имеют право, в связи с чем их проблемы усугубляются. Они боятся, что их коммерческая страховка не покроет необходимые расходы на лечение. Тридцать процентов услуг в сфере медицинского облуживания, которыми пользуются иностранные пациенты из категории имеющих коммерческую страховку, оплачивается за счет средств их полиса. Вдобавок еще 60 % они дополнительно доплачивают из собственного кармана. Десять процентов они уже не доплачивают, оставаясь таким образом в долгу у медучреждений и больниц»,

– говорит глава некоммерческой организации Центр по вопросам интеграции иностранцев Лукаш Вимр.

Требование более высокого залога

Задолжали иностранцы прежде всего больницам, которые позже вынуждены вытребывовать с неплательщиков задолженность, а также в стремлении избежать такой ситуации требуют с иностранцев внесения залога за предоставляемые услуги заранее. Ранее чешские больницы откладывали решение финансового вопроса на будущее.

«Мы сталкиваемся со случаями, когда у родителей-иностранцев оплачена страховка, а у их ребенка таковой нет, при этом расходы могут достигать миллионов. При этом у нас в Чехии так до сих пор и не решено, кто в итоге должен погасить такие долги. Поэтому сегодня, принимая пациентов в больнице, мы уже стремимся предугадать размер суммы на оказание конкретных услуг и заранее вытребовать от иностранцев, если у пациентов имеется банковская карта или наличные денежные средства, внесения как можно более высокого залога»,

– сообщил член комитета Ассоциации больниц и директор пражской больницы Мотол Милослав Лудвик.

Несмотря на эти меры, именно Мотолу иностранцы задолжали уже 40 миллионов крон. Однако, как объясняют сотрудники крупнейшего в республике медицинского центра, долги здесь накопились за более длительный период. В прошлом году сообщалось, что с 2000 г. Мотол пытается изыскать долги с иностранных клиентов в размере 37 млн крон. Лукаш Вимр считает, что ситуацию помогла бы решить возможность иностранцев пользоваться системой общественного медицинского страхования.

«Приток средств в чешскую систему общественного медицинского страхования был бы гораздо более мощным, а доступность обеспечения иностранцев из категории оплачивающих медицинский полис улучшилась бы»,

– подытоживает Лукаш Вимр.